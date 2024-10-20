Tesla, Cybercab (Robotaxi) için sıra dışı kablosuz şarj özelliğini duyurdu

Tesla geçtiğimiz hafta sıra dışı bir lansmana imza atarak yeni ürünlerini tanıttı. Otonom yolcu minibüsü Robovan ile birlikte yeni Robotaxi modeli Cybercab ile karşımıza çıkan şirket, direksiyon ve pedala sahip olmayan bu sıra dışı modeliyle gözleri üzerine çevirdi. Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından tanıtılan araç, yalnızca iki koltuktan oluşan göz alıcı iç tasarımı ve fütüristik dış görüntüsüyle dikkatleri üzerinde topladı.

Şirket şimdi ise Cybercab modelinin kablosuz şarj özelliğini ilk kez gözler önüne serdi. Tesla’nın sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, aracın standart bir kablo kullanarak şarj edilemeyeceği, bundan akıllı telefon şarj cihazlarına benzer özel bir yerleştirme istasyonunun sorumlu olacağı gösterildi. İşte detaylar…

Cybercab’in kablosuz şarj sistemi nasıl çalışacak?

Tesla elektrikli robotaksi modeli Cybercab için kablosuz şarj teknolojisini karşımıza çıkardı. Şirket bu ilginç teknolojiyi gösteren bir video yayınladı. Şirketin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yayınlandığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Robotaxi wireless charging No hands required pic.twitter.com/XL746DkGhb — Tesla (@Tesla) October 18, 2024

Cybercab’in kablolu şarj için fiziksel bir konnektöre sahip olmadığı biliniyor. Pili şarj etmenin tek yolu bağlantı istasyonu olacak. Bunu yapmak için araç, ağa bağlı olan özel bir “tabletin” yanına park edecek. Akım ileten bobinler arka tarafta bulunacak. Bu sıra dışı teknolojinin çalışma prensibi, akıllı telefonlar için kablosuz bağlantı istasyonlarındakiyle yaklaşık olarak aynı yapıya sahip olacak.

Cybercab için kablosuz şarj gücünün 25 kW olduğu biliniyor. Bu şarj performansı, neredeyse her normal Tesla sahibinin sahip olduğu klasik kablolu Home Charging Level 2’den bile daha güçlü olacak. Tesla’nın robotaksi modeli bir saat içinde kablosuz olarak yüzde 65 oranında şarj etme yeteneğiyle karşımıza çıkacak.

Şirket henüz bu konuda kesin bir bilgi vermese de muhtemelen yerleştirme istasyonları satılmayacak. Bunun Cybercab’i taksi ya da teslimat hizmetleri için kullanmaya karar veren şirketlere özel olarak tedarik edileceği tahmin ediliyor.

Yakın zaman önce Robovan ile birlikte duyurulan Cybercab’in üretimine 2026 yılnıda başlanacak. İlk satışların ise 2027 yılında gerçekleşeceği söyleniyor. Direksiyon simidi ve pedal gibi unsurları üzerinde barındırmayan araç, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulacak.