Cybercab: Tesla’dan direksiyon ve pedalsız robotaksi

Elon Musk’ın Tesla şirketi uzun yıllardır heyecanla beklenen robotaksi modelini nihayet “We Robot” etkinliğinde resmi olarak duyurdu. Son derece fütüristik ve zarafet dolu bir tasarıma ev sahipliği yapan bu araç, yalnızca iki adet koltuk sunuyor. Geniş bagaj yapısıyla beğeni toplayan model, kelebek kanadı gibi yukarıya doğru açılan kapılarıyla havalı bir görünüm elde ediyor.

Tesla’nın robotaksi aracı kablosuz şarj edilebilir yapısıyla sürücüler için büyük bir kolaylık ortaya koyarken, aracın en önemli unsurlarından biri ise üzerinde bir direksiyon ve pedala sahip olmaması olarak karşımıza çıkıyor. Tam otonom sürüşe odaklanan araç şimdiden büyük bir dikkat yaratıyor.

Cybercab bilim kurgu filmlerini aratmayacak

Altın kaplamalı bir dış cephe tasarımına sahip olan Tesla Cybercab, direksiyon simidi ve pedalların yanı sıra bünyesinde herhangi bir şekilde ayna da barındırmıyor. Bu da aracın otonom sürüş iddiasını daha da keskin bir hale getiriyor. Bunların yerini ise kameralar ve tutma kolları alıyor.

Cybercab’in en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise indüksiyonlu kablosuz şarj sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Araçta bir şarj portu olmadığını da belirtmekte fayda var. Fakat şimdilik milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla’nın yeni robotaksi modelinin batarya boyutu ve şarj hızı gibi konularını açıklamadı. Ayrıca aracın teknik özellikleri ile ilgili de şu anda ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Tesla Cybercab, uzun yıllardır Elon Musk’ın vaat ettiği otonom sürüş deneyimini etkileyici bir şekilde bizlere gösteriyor. Şu anda piyasada mevcut olan araçların hala insan gözetimine ihtiyaç duyduğu biliniyor. Cybercab’in ise bu ihtiyacı ortadan kaldırarak daha fütüristik bir yolculuk deneyimine odaklandığı vurgulanıyor. Fakat elbette ki aracın “robotaksi” olarak hizmet verebilmesi için her ülkede ayrıca düzenleyici kurum onayı alması gerektiği biliniyor.

Tesla Cybercab fiyatı

En yeni Tesla AI5 bilgisayarlarından yararlanan Cybercab, otonom sürüş için kamera sistemlerine güveniyor. Milyarder iş insanı Elon Musk etkinlikte yaptığı açıklamada, Cybercab’in insan denetimi olmadan tam otonom sürüş yeteneğini gelecek yıl Teksas ve Kaliforniya gibi bazı bölgelerde etkinleştireceklerini bildirdi.

“2077 yılından önce” seri üretime gireceği açıklanan Tesla Cybercab’in fiyatı belli oldu. Elon Musk’a göre şirketin yeni robotaksi modeli 30 bin dolardan daha düşük rakamlara satılacak. İlerleyen süreçte araçla ilgili şirketten daha fazla açıklama gelecek.