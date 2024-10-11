Elon Musk otonom yolcu minibüsü Tesla Robovan’ı tanıttı

Tesla bugün gerçekleştirdiği “We, Robot” etkinliğinde sürpriz duyurularla karşımıza çıktı. Uzun süredir merakla beklenen robotaksi modeli Tesla Cybercab ile birlikte şirket ayrıca fütüristik yolcu minibüsü Tesla Robovan ile dikkatleri üzerinde topladı. 20 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araç, farklı kullanım alanlarında hizmet verebilen güçlü yapısıyla şimdiden ilgi odağı haline geldi.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Tesla’nın yeni fütüristik yolcu minibüsü geleneksel toplu taşıma araçlarına göre çok daha ucuz bir seçenek olacak. Araç bir minibüsten çok bir tren lokomotifine benzeyen etkileyici tasarımıyla öne çıkıyor.

Tesla Robovan kalabalık kent ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle çözüyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Robovan’ın yüksek yoğunluk ve maliyet sorununu çözmeye yardımcı olacağını ifade etti. “Bir spor takımını bir yere götürmek istiyorsanız ya da seyahat maliyetini mil başına 5-10 cente düşürmek istiyorsanız Robovan’ı kullanabilirsiniz” diyen Musk, aracın çıkan noktalarını gözler önüne serdi.

Tesla müşterilerinin özel olarak üretilen otonom araçları ve kişisel araçları için otonom bir araç çağırma hizmeti olan Tesla Network için tasarlanan Robovan, kalabalık kentler için son derece ideal bir yapıya sahip. Tamamen elektrikli bir sisteme sahip olan bu araç, tam otonom sürüş desteği ile konforlu bir deneyim vaat ediyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı konusunda işlevsel olan model, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde ihtiyaçları karşılayacak.

Maliyetleri büyük ölçüde aşağı çekecek Tesla Robovan, mil başına (1,6 km) yaklaşık 5-10 cent harcayacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse içten yanmalı rakiplerinde maliyet oranı, Robovan’ın yaklaşık 7 katı olarak biliniyor. 20 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan model, geniş iç mekan tasarımıyla artı puan topluyor.

Tesla Robovan’ın ne zaman resmi olarak piyasaya sunulacağı henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. İlerleyen haftalarda Robovan ile ilgili şirketten yeni açıklamalar gelmesi bekleniyor.