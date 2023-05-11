Google’ın ilk katlanabilir telefonu: Pixel Fold tanıtıldı

Google I/O 2023 etkinliği pek çok heyecan verici sunuma ev sahipliği yaptı. ABD’de gerçekleşen organizasyonda şirket, ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Google Pixel Fold ile karşımıza çıktı. Şimdiye kadar pek çok sızıntı ve söylentiyle gündeme gelen cihaz, artık nihayet resmiyet kazandı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 rakibi olan Pixel Fold modeli, esnek ekranını daha güvenli bir şekilde açıp kapatmaya olanak tanıyan oldukça güçlü menteşe sistemiyle karşımıza çıktı. Pixel 7 Pro’nun tasarımına atıfta bulunan bir görünüm içeren cihaz, metalik kaplamaya sahip kenarları ve üçlü kamera setiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Pixel Fold’un tüm teknik özellikleri ve fiyatı…

Google Pixel Fold özellikleri

7,6 inç OLED panele sahip dahili ekranla gelen katlanabilir Google telefonu, Full HD+ çözünürlük (2208 x 1840 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 1400 nit maksimum parlaklık oranına sahip cihazda 1.000.000:1 kontrast kapasitesi yer alıyor. Harici ekranda ise 5,8 inçlik OLED panel ile birlikte Full HD+ çözünürlük (2092 x 1080 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına alan açılıyor. Olası tehlikelere karşı ise cihazda Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisi bulunuyor.

Google Pixel Fold, şirketin özel olarak tasarladığı bir menteşe sistemiyle karşımıza çıkıyor. Daha güvenli bir kullanım vaat eden bu sistem, çift şaftlı alüminyum alaşımlı bir yapı içeriyor. Şirket bu sistemin katlanabilir telefon pazarındaki en güçlü menteşe olduğunu öne sürüyor.

Fotoğrafçılık konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayan cihazda 48 MP ana kamera, 10.8 MP geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 10.8 MP telefoto lens bulunuyor. Ekranın iç kısmında 8 MP selfie kamerası yer alırken, dış ekranda ise 9.5 MP’lik bir kameraya yer veriliyor.

Google’ın yeni telefonu çoklu görev iş akışlarını optimize etmek için bölünmüş ekran kullanım modlarına sahip. Bu sayede kullanıcıların hızlı dosya aktarımları ve diğer işlevleri pratik bir şekilde gerçekleştirmesine izin veriliyor. Bununla beraber kullanıcılar, uygulamalar arasında hızla geçiş yapabilmek için Görev Çubuğu özelliğinden yararlanabiliyor.

5G, Çift SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve UWB gibi bağlantı teknolojilerini destekleyen modelin yan tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. IPX8 sertifikasıyla gelen cihazda 30 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.821 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Google Pixel Fold, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Şirketin özel olarak geliştirdiği Google Tensor G2 işlemciden güç alan modelde 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Google Pixel Fold fiyatı

Google Pixel Fold’un fiyatı belli oldu. Uzun bir süredir heyecanla beklenen katlanabilir telefon modeli Amerika Birleşik Devletleri ve seçili bazı ülkelerde şimdiden ön siparişe açılmış durumda. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşımıza çıkan telefonun 256 GB’lık sürümü 1.799 dolar karşılığında satılıyor. 512 GB’lık seçenek ise 1.919 dolardan listeleniyor.

Google ne yazık ki Pixel serisi akıllı telefon modellerini henüz Türkiye pazarında satmıyor. Dolayısıyla Pixel Fold’un ülkemize ne zaman giriş yapacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.