Temu, AliExpress ve Shein’de ücretsiz kargo dönemi bitiyor

İnternetten alışverişlerde ücretsiz kargo dönemini bitirecek yeni karar açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan gelişmeye göre önümüzdeki günlerde, kargo bedeli olmayan ürünlere 3 Euro taşıma bedeli uygulanacak.

Yurt dışından alışveriş yapanlar için yeni bir dönem başlıyor. 27 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber Temu, AliExpress ve Shein gibi e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı bitiyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak tarafından açıklanan detaylara göre yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarından gerçekleştirilecek alışverişlerde, mağazanın ücretsiz kargo seçeneği bulunsa bile artık 3 Euro tutarında ek bir taşıma ücreti getiriliyor. Kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratan bu gelişme, düşük maliyetli alışverişlerde bile tüketicilerin bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

Ücretsiz kargolu ürünlere 3 Euro taşıma bedeli geliyor

Yurt dışı alışveriş siteleri arasında popüler seçenekler arasında yer alan Temu, AliExpress ve Shein gibi uygulamalar, uygun fiyat etiketine sahip ürünler kataloğunun yanı sıra ayrıca ücretsiz kargo seçeneğiyle de ülkemizdeki popülaritesini oldukça artırmıştı. Ancak yeni düzenleme, söz konusu platformların Türkiye’deki trafiğini düşürebilir.

Bilindiği üzere bu platformlarda şimdiye kadar ücretsiz kargo seçeneğine sahip olarak listelenen ürünlerde tüketiciler yalnızca ürünün fiyatını ödemek zorundaydı. Fakat şimdi yeni düzenleme ile birlikte gümrük işlemlerinde bu tutara 3 Euro bedelinde bir taşıma ücreti dahil edilmeye başlanacak. İnternetten alışverişlerde kargo tutarına dair herhangi bir belge yer almadığı durumlarda söz konusu ek taşıma tutarı otomatik bir şekilde işleme alınacak.

Ağustos ayında gelen kararla beraber yurt dışı alışverişlerinde daha önce 150 Euro olarak belirlenen limit 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı önceden yüzde 18 iken, yüzde 30 bandına çıkarılmıştı. AB dışı ülkelerden gelen kargolardaysa yüzde 30’luk vergi yüzde 60 seviyesine yükseltilmişti.

E-ticarette üst üste yeni düzenlemeler getirildi

Ücretsiz kargo dönemini sona erdirecek yeni düzenlemenin yanı sıra ayrıca e-ticarette başka düzenlemelere de yer veriliyor. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ile ülkemize giriş yapan ürün adeti sınırı daha önce 2 bin olarak biliniyordu. Fakat artık bu sınır 500 olarak güncelleniyor.

Tüm bunların yanı sıra Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte e-ticaret sektöründe yüzde 1’lik stopaj açıklandı. İnternetten ürün ve hizmet satışlarına yönelik getirilen bu ek vergi, muhtemelen fiyatlara da doğrudan yansıyacak gibi görünüyor.