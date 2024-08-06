Temu, Amazon, AliExpress dönemi bitiyor! Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Temu, Amazon ve AliExpress gibi popüler global e-ticaret siteleri için ülkemizde yeni bir dönem başlıyor. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararla birlikte vatandaşların ucuz alışveriş dönemi sona erecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda başta Temu olmak üzere küresel çapta hizmet veren e-ticaret siteleri oldukça popüler bir hale gelmeye başladı. Uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan bu platformlar artık ek bazı vergilere tabi tutulacak. Resmi Gazete kararıyla birlikte söz konusu platformlar gümrükte yeni bazı sınırlandırmalara takılacak. İşte ayrıntılar…

Yurt dışı siparişlerde alışveriş limiti 30 Euro olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile birlikte daha önce 150 Euro olarak karşımıza çıkan yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 Euro’ya düştü. Yani bundan sonra yaptığınız harcamalar 30 Euro limitini geçerse satın aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmayacak. Bu karardan sonra harcama limitleri beş kat daha düşük bir seviyeye inecek.

Elbette karar yalnızca bununla sınırlı değil. Aynı zamanda yurt dışı alışveriş vergileri için de bazı değişikliklere gidildi. Artık yurt dışından sipariş edilen ürünler için vergi artışı uygulanacak. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda daha önce yüzde 18 olan vergi dilimi yüzde 30’a çıkacak. AB dışındaki ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise daha önce yüzde 30 olan vergiler yüzde 60 bandına çıkacak.

Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlar için ülkemizde büyük sınırlamalar getirecek olan bu karar, hem siparişlerin vergi yüzdesinin artırılması hem de toplam alışveriş limitinin düşürülmesine neden olacak. Alınan bu kararlar 21 Ağustos tarihi itibariyle geçerli hale gelecek. Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan karar tam olarak şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 30,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 60,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.” MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “150” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Peki ya siz Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.