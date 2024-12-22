E-ticarete ek vergi geldi: Bu düzenleme fiyatlara yansır mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber e-ticarette yüzde 1'lik stopaj kesintisi duyuruldu.

Açıklanan karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Peki ya bu durum internetten satılan ürün ve hizmet fiyatlarını nasıl etkileyecek?

E-ticaret sektörü için önemli bir gelişme yaşandı. 21 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na yeni maddeler eklendi. Bu bağlamda internetten ürün ve hizmet satışlarına yönelik yeni bir vergi geldi.

Resmi Gazete’de yer alan detaylara göre artık elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yapılan ödemeler için yüzde 1 oranında vergi uygulanmaya başlanacak. Mal satışı ve hizmetler için belirlenen yeni tevkifat oranı şimdiden sosyal medyada birçok alışveriş tutkununun dikkatini çekti. Bu yeni gelişmenin ürün fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu haline geldi.

1 Ocak’tan itibaren yeni stopaj yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gelen yeni düzenlemede vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlar şu şekilde sıralanıyor:

Aracı hizmet sağlayıcıları, Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları.

Yeni tevkifat kanunu elektronik ticaret alanında hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile hizmet sağlayıcılarını kapsayacak. E-ticaret pazar yerlerinde ya da kendine ait ticaret platformlarında mal ve hizmet sunan hizmet sağlayıcılarının, satış ev hizmet karşılığı aldığı ödemelerde aracılık eden platformlarca stopaj kesintisi gerçekleştirilecek.

Yeni Tevkifat kararı ürün ve hizmet fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Yeni tevkifat kanunu “e-ticaret” başlığı altında vurgulansa da bu durum yalnızca ürün satışlarını kapsamayacak. Ayrıca internetten yapılan hizmet satışlarında da bu kesintiler uygulanacak gibi görünüyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse internetten uçak bileti satışları veya Netflix aboneliği gibi hizmetler de muhtemelen bu kanun çerçevesinde değerlendirilecek. Buralara yapılan ödemelerde de yüzde 1 oranında stopaj kesintisi yapılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu durum, internetten satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına muhtemelen yansıyacak diye tahmin ediliyor.

Fakat yine de şimdilik Hazine ve Maliye Bakanlığı e-ticarette yüzde 1’lik stopaj kesintisinin tam olarak hangi ödeme türlerini kapsadığıyla alakalı net bir açıklamada bulunmadı. Çok yakında bakanlıktan konuya ilişkin aydınlatıcı bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Son olarak dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beraber 20 bin TL altı sıfır telefonlarda ve 25 bin TL altı yenilenmiş telefonlarda 12 taksit uygulanmaya başlanacağı açıklandı.