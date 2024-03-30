Gizli Netflix kodları: Alt kategorilerde gizlenen şahane listeler

Gizli Netflix kodları sayesinde platformda yer alan spesifik ve birbirinden ilgi çekici alt kategorilere ulaşmanız mümkün. Yeni bir dizi ya da film keşfetmek isteyenler için şahane bir kurtarıcı olacak bu kategoriler, Netflix’teki gizlenmiş yapımlara ulaşmanız yardımcı olacak.

Netflix gizli kodları belirli sayısal kombinasyonlardan oluşuyor. Bu kombinasyonlarda farklı türler ve niş kategorilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Platformda herhangi bir yerde kesinlikle göremeyeceğiniz bu gizemli kodlar, algoritmadan saklanan yapımlara ulaşmanız için size büyük bir kolaylık sağlayacak. İşte detaylar…

Netflix’te gizli kategorilere nasıl girilir?

Netflix gizli kodları pek çok ilgi çekici alt kategoriye ulaşmanıza yardımcı olacak. Bunun için tarayıcı üzerinden Netflix’e giriş yapmanız gerekiyor. Şimdilik ne yazık ki bu işlev mobil uygulama üzerinden çalışmıyor. Ancak yine de akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan internet tarayıcınıza girerek aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

İnternet tarayıcısı üzerinden Netflix hesabınıza giriş yapın. Adres çubuğu bağlantıyı kopyalayın: “netflix.com/browse/genre/” Son eğik çizginin yanına ulaşmak istediğiniz alt kategorinin kodunu girip arayın.

Yukarıdaki adımları sırasıyla takip ettikten sonra Netflix’teki gizli kategorilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elbette ki bunun için öncelikli olarak hangi alt kategoriyi ziyaret etmenize karar vermeniz gerekecek. Aşağıda yer alan kodlardan yararlanarak yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Gizli Netflix kodları – Tam liste

Netflix’in gizli kodlarını sizler için farklı başlıklar altında bir araya getirdik. Birbirinden ilgi çekici yapımların yer aldığı spesifik alt kategoriler, favori yapımlarınızı keşfetmeniz için kapı aralayacak. İşte platformda yer alan tüm kodlar…

Diziler:

Dizi 83

Drama dizisi 11714

TV gerilim filmi 16705

TV komedileri 10375

Alaycı TV komedileri 77614

Rafine mizah dizileri 25791

Saygısız diziler 75480

Sıradışı TV dramaları 1637320

Acımasız suçlular -81226731

Dramalar 2237899

Polisiye diziler 75392

Romantik diziler 26156

Gizem dizileri 4366

Korku dizileri 83059

Bilim kurgu ve fantastik diziler 1372

Aksiyon ve macera dizileri 10673

Askeri temalı diziler 25804

ABD dizileri 72404

Yabancı diziler 1195213

İngiliz dizileri 52117

Kore dizileri 67879

Yeni başlayanlar için Kore dizileri 2953105

İspanyolca diziler 67675

Kitaplardan uyarlanan diziler 1819174

Klasik diziler 46553

Ödüllü diziler 89814

Eleştirmenlerce beğenilen diziler 2236127

Ödüllü komedi dizileri 1393594

Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan Amerikan komedi dizileri 2232182

Keyifle izlenecek komedi dizileri 1208237

Ardı ardına izlenecek ödüllü drama dizileri 1216328

Dramatik dizi 1019057

Ardı ardına izlenecek ödüllü gerilim dizileri 1020839

Ödüllü gerilim dizileri 90363

Ödüllü Avrupa dizileri 1625009

Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan tarihi diziler 2235179

Belgesel dizileri 10105

Belgesel dizisi – suçlar 81131

Reality show’lar 9833

Reality show, talk show ve varyete gösterileri 2070390

Pembe diziler 10634

Bilim ve doğa ile ilgili programlar 52780

Tarihi TV programları 83181

Doktorlarla ilgili yapımlar 34028

Yemek pişirme ve seyahat içerikleri 72436

Spor dizileri 25788

LGBTQIA+ dizileri 65263

Ödüllü LGBTQIA+ dizileri 2927704

LGBTQIA+ gençlik dizileri 3169883

Gençlik dizileri 60951

Ailenin seveceği diziler 81287693

Tuhaf karakterler 1073915

Çocuk programları 27346

Hafta sonu izlemelik diziler 3182735

Bir gecede izlemelik diziler 3178549

30 dakikalık komedi dizileri 81602050

Yalnızca Netflix’te olan diziler 839338

Filmler:

Filmler 34399

Ödüllü filmler 89844

Eleştirmenlerin favorileri 3979

Gişe şampiyonları 90139

Hollywood yapımları 2298875

Oscar’lı filmler 2991699

Gerçek hayattan uyarlanan filmler 920

Biyografik filmler 1096

Psikolojik filmler 1411

Gerçeküstü filmler 1089

Esprili filmler 2943

İlham veren filmler 10619

Sert filmler 8789

Coşkulu filmler 10579

İddiasız filmler 5066

LGBTQIA+ filmleri 5977

Yabancı filmler 78367

İnanç ve maneviyat temalı filmler 26835

Kısa filmler ve belgeseller 3345391

Belgeseller 2243108

Müzik filmleri ve müzikaller 52852

Yalnızca Netflix’te olan filmler 839338

Aksiyon ve macera:

Aksiyon ve macera filmleri 1365

Aksiyon ve macera suç filmleri 9584

Aksiyon gerilim filmleri 43048

Aksiyon komedi filmleri 43040

Süper kahraman ve çizgi roman filmleri 10118

Macera filmleri 7442

Casusluk temalı filmler 10702

Asker filmleri 2125

Kurgu ve fantezi 1568

Western 7700

Polisiye 75436

Aksiyon ve macera klasikleri 46576

Bağımsız aksiyon ve macera filmleri 11804

Komedi:

Komedi filmleri 6548

Romantik komedi filmleri 5475

Aksiyon komedi filmleri 43040

Heyecan verici komedi filmleri 943

Gece geç saat komedi filmleri 1402

Sert komedi filmleri 5631

Klasik komediler 31694

Absürt filmler 2351

Hicivler 4922

Gişe şampiyonları – Komedi 1003219

Yetişkinlere yönelik animasyon dizileri ve filmler 11881

Sahte belgeseller 26

Müzik ve komedi 13335

90 dakikalık komediler 81466224

Gençlik komedileri 3519

LGBTQIA+ komedileri 7120

Hollywood komedileri 2787347

Korku komedileri 89585

Spor komedileri 5286

Siyasi komediler 2700

Kült komediler 9434

Bağımsız komediler 4195

Stand-up komedi 11559

Dramalar:

Dramalar 5763

Kitaplardan uyarlanan dramalar 4961

Gerçek hayattan uyarlanan dramalar 3653

Biyografik dramalar 3179

Klasik dramalar 29809

Bağımsız dramalar 384

Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan bağımsız dramalar 7229

Ödüllü yabancı diziler 850393

LGBTQIA+ dramaları 500

Askeri dramalar 11

Polisiye dramaları 6889

Siyasi dramalar 6616

Romantik dramalar 1255

Hareketli dramalar 11671

Eğlence dramaları 5012

Spor dramaları 7243

Gençlik dramaları 9299

Toplumsal konulara ilişkin filmler 3947

Ağlatacak filmler 6384

Aşk acıları 2708690

Dönem çalışmaları 12123

Spor:

Spor filmleri 4370

Dövüş sanatları, boks ve dövüş 6695

Boks 12443

Spor ve fitness 9327

Dövüş sanatları filmleri 8985

Beyzbol filmleri 12339

Basketbol filmleri 12762

Futbol filmleri 12549

Amerikan futbolu filmleri 12803

Spor dramaları 7243

Spor komedileri 5286

Spor belgeselleri 180

Bilim kurgu:

Bilim kurgu ve fantastik filmler 1492

Bilim kurgu filmleri 3916

Fantastik filmler 9744

Macera ve bilim kurgu filmleri 6926

Bilim kurgu korku filmleri 1694

Gerilim ve bilim kurgu 11014

Kurgu ve fantezi 1568

Bilim kurgu ve uzaylılar 3327

Fütüristik bilim kurgu 1626246

Akıl almaz ve karmaşık bilim kurgu 3150444

Klasik bilim kurgu ve fantezi 47147

Bilim kurgu ve fantastik kültler 4734

Korku:

Korku filmleri 8711

B-movie korku 8195

Kült korku filmleri 10944

Doğaüstü korku filmleri 42023

Zombi temalı korku filmleri 75405

Canavar filmleri 947

Yaratıklar ve canavarlar 6895

Kurt adam temalı korku filmleri 75930

Vampir temalı korku filmleri 75804

Gençlik temalı korku filmleri 52147

Seri katiller ve kanlı korku filmleri 8646

Şeytani korku filmleri 6998

Korku komedileri 89585

Gerilim:

Gerilim filmleri 8933

Aksiyon gerilim filmleri 43048

Polisiye gerilim filmleri 10499

Doğaüstü gerilim filmleri 11140

Psikolojik gerilim filmleri 5505

Gerilim dolu filmler 448

Gizem filmleri 9994

Casus gerilim filmi 9147

Gerilim ve bilim kurgu 11014

Ateşli gerilim filmleri 972

Siyasi gerilim filmleri 10504

Bağımsız gerilim filmleri 3269

Gerilim klasikleri 46588

Mafya ile ilgili filmler 31851

Kaçırma filmleri 20541

Romantik:

Romantik filmler 8883

Romantik dramalar 1255

Romantik komedi filmleri 5475

LGBTQIA+ romantik filmleri 3329

En sevilen romantik filmler 502675

Romantik klasik filmler 31273

Bağımsız romantik filmler 9916

Duygusal romantik filmler 35800

Olağandışı aşklar 36103

Noel temalı romantizm filmleri 1394527

Klasikler:

Klasik filmler 31574

Sanat sineması klasikleri 29764

Aksiyon ve macera klasikleri 46576

Gerilim klasikleri 46588

Klasik bilim kurgu ve fantezi 47147

Klasik komediler 31694

Klasik dramalar 29809

Destanlar 52858

Klasik westernler 47465

Sessiz film 53310

Romantik klasik filmler 31273

Klasik müzikaller 32392

Klasik savaş filmleri 48744

Kara film 7687

Bilim kurgu ve fantastik kültler 4734

Kült komediler 9434

Kült korku filmleri 10944

Bağımsız filmler 7077

Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan bağımsız filmler 875

Deneysel filmler 11079

Belgesel:

Belgeseller 6839

Biyografik belgeseller 3652

Tarihi belgeseller 5349

Siyasi belgeseller 7018

Sosyokültürel belgeseller 3675

LGBTQIA+ belgeselleri 4720

Spor belgeselleri 180

Bilim ve doğa ile ilgili belgeseller 2595

Suç belgeselleri 9875

Maneviyatla ilgili belgeseller 2760

Müzik ve konser belgeselleri 90361

Askeri temalı belgeseller 4006

Seyahat ve macera 1159

Aile:

Bütün aile için filmler 783

Aile filmleri 51056

Çocuk programları 27346

Disney 67673

Eğitim ve çocuklar 10659

Çocuk kitaplarından uyarlanan filmler 10056

Hayvanlarla ilgili hikayeler 5507

Çocuklar için müzik 52843

Aileler için neşeli Noel filmleri 1475066

Eğlenceli Noel filmleri 1475071

Aileler için Avrupa Noel filmleri 1527063

Anime:

Anime 7424

Anime komedi 9302

Dram temalı animeler 452

Aksiyon temalı animeler 2653

Fantastik animeler 11146

Bilim kurgu animeleri 2729

Korku animeleri 10695

Anime filmleri 3063

Anime dizileri 6721

Ülkelere göre film kategorileri:

Türk filmleri 1133133

Afrika filmleri 3761

Alman filmleri 58886

Arjantin filmleri 6133

Asya filmleri 78104

Asya aksiyon filmleri 77232

Avustralya filmleri 5230

Belçika filmleri 262

İngiliz filmleri 10757

Çin filmleri 3960

Kore filmleri 5685

Doğu Avrupa filmleri 5254

Orta Doğu filmleri 5875

İskandinav filmleri 9292

İspanyol filmleri 58741

Fransız filmleri 58807

Yunan filmleri 61115

Hollanda filmleri 10606

Hint filmleri 10463

İrlanda filmleri 58750

İtalyan filmleri 8221

Japon filmleri 10398

Latin Amerika filmleri 1613

Meksika filmleri 7825

Yeni Zelanda filmleri 63782

Rus filmleri 11567

Güneydoğu Asya 9196

Yukarıda yer alan gizli Netflix kodları sayesinde platformdaki deneyiminizi daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. İyi eğlenceler!

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