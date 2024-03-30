Gizli Netflix kodları: Alt kategorilerde gizlenen şahane listeler

Gizli Netflix kodları sayesinde platformda yer alan spesifik ve birbirinden ilgi çekici alt kategorilere ulaşmanız mümkün. Yeni bir dizi ya da film keşfetmek isteyenler için şahane bir kurtarıcı olacak bu kategoriler, Netflix’teki gizlenmiş yapımlara ulaşmanız yardımcı olacak.
Netflix gizli kodları belirli sayısal kombinasyonlardan oluşuyor. Bu kombinasyonlarda farklı türler ve niş kategorilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Platformda herhangi bir yerde kesinlikle göremeyeceğiniz bu gizemli kodlar, algoritmadan saklanan yapımlara ulaşmanız için size büyük bir kolaylık sağlayacak. İşte detaylar…
Netflix’te gizli kategorilere nasıl girilir?
Netflix gizli kodları pek çok ilgi çekici alt kategoriye ulaşmanıza yardımcı olacak. Bunun için tarayıcı üzerinden Netflix’e giriş yapmanız gerekiyor. Şimdilik ne yazık ki bu işlev mobil uygulama üzerinden çalışmıyor. Ancak yine de akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan internet tarayıcınıza girerek aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:
- İnternet tarayıcısı üzerinden Netflix hesabınıza giriş yapın.
- Adres çubuğu bağlantıyı kopyalayın: “netflix.com/browse/genre/”
- Son eğik çizginin yanına ulaşmak istediğiniz alt kategorinin kodunu girip arayın.
Yukarıdaki adımları sırasıyla takip ettikten sonra Netflix’teki gizli kategorilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elbette ki bunun için öncelikli olarak hangi alt kategoriyi ziyaret etmenize karar vermeniz gerekecek. Aşağıda yer alan kodlardan yararlanarak yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.
Gizli Netflix kodları – Tam liste
Netflix’in gizli kodlarını sizler için farklı başlıklar altında bir araya getirdik. Birbirinden ilgi çekici yapımların yer aldığı spesifik alt kategoriler, favori yapımlarınızı keşfetmeniz için kapı aralayacak. İşte platformda yer alan tüm kodlar…
Diziler:
- Dizi 83
- Drama dizisi 11714
- TV gerilim filmi 16705
- TV komedileri 10375
- Alaycı TV komedileri 77614
- Rafine mizah dizileri 25791
- Saygısız diziler 75480
- Sıradışı TV dramaları 1637320
- Acımasız suçlular -81226731
- Dramalar 2237899
- Polisiye diziler 75392
- Romantik diziler 26156
- Gizem dizileri 4366
- Korku dizileri 83059
- Bilim kurgu ve fantastik diziler 1372
- Aksiyon ve macera dizileri 10673
- Askeri temalı diziler 25804
- ABD dizileri 72404
- Yabancı diziler 1195213
- İngiliz dizileri 52117
- Kore dizileri 67879
- Yeni başlayanlar için Kore dizileri 2953105
- İspanyolca diziler 67675
- Kitaplardan uyarlanan diziler 1819174
- Klasik diziler 46553
- Ödüllü diziler 89814
- Eleştirmenlerce beğenilen diziler 2236127
- Ödüllü komedi dizileri 1393594
- Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan Amerikan komedi dizileri 2232182
- Keyifle izlenecek komedi dizileri 1208237
- Ardı ardına izlenecek ödüllü drama dizileri 1216328
- Dramatik dizi 1019057
- Ardı ardına izlenecek ödüllü gerilim dizileri 1020839
- Ödüllü gerilim dizileri 90363
- Ödüllü Avrupa dizileri 1625009
- Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan tarihi diziler 2235179
- Belgesel dizileri 10105
- Belgesel dizisi – suçlar 81131
- Reality show’lar 9833
- Reality show, talk show ve varyete gösterileri 2070390
- Pembe diziler 10634
- Bilim ve doğa ile ilgili programlar 52780
- Tarihi TV programları 83181
- Doktorlarla ilgili yapımlar 34028
- Yemek pişirme ve seyahat içerikleri 72436
- Spor dizileri 25788
- LGBTQIA+ dizileri 65263
- Ödüllü LGBTQIA+ dizileri 2927704
- LGBTQIA+ gençlik dizileri 3169883
- Gençlik dizileri 60951
- Ailenin seveceği diziler 81287693
- Tuhaf karakterler 1073915
- Çocuk programları 27346
- Hafta sonu izlemelik diziler 3182735
- Bir gecede izlemelik diziler 3178549
- 30 dakikalık komedi dizileri 81602050
- Yalnızca Netflix’te olan diziler 839338
Filmler:
- Filmler 34399
- Ödüllü filmler 89844
- Eleştirmenlerin favorileri 3979
- Gişe şampiyonları 90139
- Hollywood yapımları 2298875
- Oscar’lı filmler 2991699
- Gerçek hayattan uyarlanan filmler 920
- Biyografik filmler 1096
- Psikolojik filmler 1411
- Gerçeküstü filmler 1089
- Esprili filmler 2943
- İlham veren filmler 10619
- Sert filmler 8789
- Coşkulu filmler 10579
- İddiasız filmler 5066
- LGBTQIA+ filmleri 5977
- Yabancı filmler 78367
- İnanç ve maneviyat temalı filmler 26835
- Kısa filmler ve belgeseller 3345391
- Belgeseller 2243108
- Müzik filmleri ve müzikaller 52852
- Yalnızca Netflix’te olan filmler 839338
Aksiyon ve macera:
- Aksiyon ve macera filmleri 1365
- Aksiyon ve macera suç filmleri 9584
- Aksiyon gerilim filmleri 43048
- Aksiyon komedi filmleri 43040
- Süper kahraman ve çizgi roman filmleri 10118
- Macera filmleri 7442
- Casusluk temalı filmler 10702
- Asker filmleri 2125
- Kurgu ve fantezi 1568
- Western 7700
- Polisiye 75436
- Aksiyon ve macera klasikleri 46576
- Bağımsız aksiyon ve macera filmleri 11804
Komedi:
- Komedi filmleri 6548
- Romantik komedi filmleri 5475
- Aksiyon komedi filmleri 43040
- Heyecan verici komedi filmleri 943
- Gece geç saat komedi filmleri 1402
- Sert komedi filmleri 5631
- Klasik komediler 31694
- Absürt filmler 2351
- Hicivler 4922
- Gişe şampiyonları – Komedi 1003219
- Yetişkinlere yönelik animasyon dizileri ve filmler 11881
- Sahte belgeseller 26
- Müzik ve komedi 13335
- 90 dakikalık komediler 81466224
- Gençlik komedileri 3519
- LGBTQIA+ komedileri 7120
- Hollywood komedileri 2787347
- Korku komedileri 89585
- Spor komedileri 5286
- Siyasi komediler 2700
- Kült komediler 9434
- Bağımsız komediler 4195
- Stand-up komedi 11559
Dramalar:
- Dramalar 5763
- Kitaplardan uyarlanan dramalar 4961
- Gerçek hayattan uyarlanan dramalar 3653
- Biyografik dramalar 3179
- Klasik dramalar 29809
- Bağımsız dramalar 384
- Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan bağımsız dramalar 7229
- Ödüllü yabancı diziler 850393
- LGBTQIA+ dramaları 500
- Askeri dramalar 11
- Polisiye dramaları 6889
- Siyasi dramalar 6616
- Romantik dramalar 1255
- Hareketli dramalar 11671
- Eğlence dramaları 5012
- Spor dramaları 7243
- Gençlik dramaları 9299
- Toplumsal konulara ilişkin filmler 3947
- Ağlatacak filmler 6384
- Aşk acıları 2708690
- Dönem çalışmaları 12123
Spor:
- Spor filmleri 4370
- Dövüş sanatları, boks ve dövüş 6695
- Boks 12443
- Spor ve fitness 9327
- Dövüş sanatları filmleri 8985
- Beyzbol filmleri 12339
- Basketbol filmleri 12762
- Futbol filmleri 12549
- Amerikan futbolu filmleri 12803
- Spor dramaları 7243
- Spor komedileri 5286
- Spor belgeselleri 180
Bilim kurgu:
- Bilim kurgu ve fantastik filmler 1492
- Bilim kurgu filmleri 3916
- Fantastik filmler 9744
- Macera ve bilim kurgu filmleri 6926
- Bilim kurgu korku filmleri 1694
- Gerilim ve bilim kurgu 11014
- Kurgu ve fantezi 1568
- Bilim kurgu ve uzaylılar 3327
- Fütüristik bilim kurgu 1626246
- Akıl almaz ve karmaşık bilim kurgu 3150444
- Klasik bilim kurgu ve fantezi 47147
- Bilim kurgu ve fantastik kültler 4734
Korku:
- Korku filmleri 8711
- B-movie korku 8195
- Kült korku filmleri 10944
- Doğaüstü korku filmleri 42023
- Zombi temalı korku filmleri 75405
- Canavar filmleri 947
- Yaratıklar ve canavarlar 6895
- Kurt adam temalı korku filmleri 75930
- Vampir temalı korku filmleri 75804
- Gençlik temalı korku filmleri 52147
- Seri katiller ve kanlı korku filmleri 8646
- Şeytani korku filmleri 6998
- Korku komedileri 89585
Gerilim:
- Gerilim filmleri 8933
- Aksiyon gerilim filmleri 43048
- Polisiye gerilim filmleri 10499
- Doğaüstü gerilim filmleri 11140
- Psikolojik gerilim filmleri 5505
- Gerilim dolu filmler 448
- Gizem filmleri 9994
- Casus gerilim filmi 9147
- Gerilim ve bilim kurgu 11014
- Ateşli gerilim filmleri 972
- Siyasi gerilim filmleri 10504
- Bağımsız gerilim filmleri 3269
- Gerilim klasikleri 46588
- Mafya ile ilgili filmler 31851
- Kaçırma filmleri 20541
Romantik:
- Romantik filmler 8883
- Romantik dramalar 1255
- Romantik komedi filmleri 5475
- LGBTQIA+ romantik filmleri 3329
- En sevilen romantik filmler 502675
- Romantik klasik filmler 31273
- Bağımsız romantik filmler 9916
- Duygusal romantik filmler 35800
- Olağandışı aşklar 36103
- Noel temalı romantizm filmleri 1394527
Klasikler:
- Klasik filmler 31574
- Sanat sineması klasikleri 29764
- Aksiyon ve macera klasikleri 46576
- Gerilim klasikleri 46588
- Klasik bilim kurgu ve fantezi 47147
- Klasik komediler 31694
- Klasik dramalar 29809
- Destanlar 52858
- Klasik westernler 47465
- Sessiz film 53310
- Romantik klasik filmler 31273
- Klasik müzikaller 32392
- Klasik savaş filmleri 48744
- Kara film 7687
- Bilim kurgu ve fantastik kültler 4734
- Kült komediler 9434
- Kült korku filmleri 10944
- Bağımsız filmler 7077
- Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan bağımsız filmler 875
- Deneysel filmler 11079
Belgesel:
- Belgeseller 6839
- Biyografik belgeseller 3652
- Tarihi belgeseller 5349
- Siyasi belgeseller 7018
- Sosyokültürel belgeseller 3675
- LGBTQIA+ belgeselleri 4720
- Spor belgeselleri 180
- Bilim ve doğa ile ilgili belgeseller 2595
- Suç belgeselleri 9875
- Maneviyatla ilgili belgeseller 2760
- Müzik ve konser belgeselleri 90361
- Askeri temalı belgeseller 4006
- Seyahat ve macera 1159
Aile:
- Bütün aile için filmler 783
- Aile filmleri 51056
- Çocuk programları 27346
- Disney 67673
- Eğitim ve çocuklar 10659
- Çocuk kitaplarından uyarlanan filmler 10056
- Hayvanlarla ilgili hikayeler 5507
- Çocuklar için müzik 52843
- Aileler için neşeli Noel filmleri 1475066
- Eğlenceli Noel filmleri 1475071
- Aileler için Avrupa Noel filmleri 1527063
Anime:
- Anime 7424
- Anime komedi 9302
- Dram temalı animeler 452
- Aksiyon temalı animeler 2653
- Fantastik animeler 11146
- Bilim kurgu animeleri 2729
- Korku animeleri 10695
- Anime filmleri 3063
- Anime dizileri 6721
Ülkelere göre film kategorileri:
- Türk filmleri 1133133
- Afrika filmleri 3761
- Alman filmleri 58886
- Arjantin filmleri 6133
- Asya filmleri 78104
- Asya aksiyon filmleri 77232
- Avustralya filmleri 5230
- Belçika filmleri 262
- İngiliz filmleri 10757
- Çin filmleri 3960
- Kore filmleri 5685
- Doğu Avrupa filmleri 5254
- Orta Doğu filmleri 5875
- İskandinav filmleri 9292
- İspanyol filmleri 58741
- Fransız filmleri 58807
- Yunan filmleri 61115
- Hollanda filmleri 10606
- Hint filmleri 10463
- İrlanda filmleri 58750
- İtalyan filmleri 8221
- Japon filmleri 10398
- Latin Amerika filmleri 1613
- Meksika filmleri 7825
- Yeni Zelanda filmleri 63782
- Rus filmleri 11567
- Güneydoğu Asya 9196
Yukarıda yer alan gizli Netflix kodları sayesinde platformdaki deneyiminizi daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. İyi eğlenceler!
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