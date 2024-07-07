Steam’den 2K Games oyunları için yüzde 95’e varan kaçırılmayacak indirim

2K Yaz İndirimleri kapsamında birçok popüler oyun Steam platformunda oldukça cazip indirimlerle karşımıza çıktı. Steam, 2K Games oyunları için özel bir indirim uyguladı. Bu sayede oyunseverler için 2K’in birçok oyununda daha önce görmediğimiz kadar büyük olan benzersiz avantajlar sunuldu.

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyen kullanıcılar için duyurulan yeni Steam indirimleri, 2K Games stüdyosunun onlarca sevilen oyununu kapsıyor. Borderlands, BioShock ve Mafia gibi efsane serilerin de yer aldığı bu indirimlerde yüzde 95’e varan fiyat ayrıcalıkları sağlanıyor.

2K Games oyunları için Steam platformunda gerçekleştirilen bu özel indirim fırsatı 11 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen oyuncular bir an önce ellerini çabuk tutarak listede yer alan oyunları indirimli fiyatlarla satın alıp kütüphanesine ekleyebilir. Peki ya indirime giren oyunlar hangileri oldu? İşte ayrıntılar…

Steam’de indirime giren 2K Games oyunları

Onlarca oyunu kapsayan listede WWE’den NBA’ye, TopSpin’den PGA Tour’a, Sid Meier’s Civilization VI’ten Marvel’s Midnight Suns’a kadar 2K Games’in en sevilen oyunları karşımıza çıkıyor. Sizler için bu oyunları normal fiyatları, indirimli fiyatları ve indirim yüzdeleri ile birlikte sıraladık. Aynı zamanda bu oyunların fiyatlarını daha kolay anlaşılması için dolar cinsinden Türk Lirası cinsine çevirdik. İşte o oyunlar…

2K Sports

TopSpin 2K25 – 59.99 dolar yerine 47.99 dolar (yüzde 20 indirim) – Yaklaşık 1,569 TL

– 59.99 dolar yerine 47.99 dolar (yüzde 20 indirim) – Yaklaşık 1,569 TL WWE 2K24 – 59.99 dolar yerine 39.59 dolar (yüzde 34 indirim) – Yaklaşık 1,293 TL

– 59.99 dolar yerine 39.59 dolar (yüzde 34 indirim) – Yaklaşık 1,293 TL NBA 2K24 – 59.99 dolar yerine 9.59 dolar (yüzde 84 indirim) – Yaklaşık 313 TL

– 59.99 dolar yerine 9.59 dolar (yüzde 84 indirim) – Yaklaşık 313 TL PGA Tour 2K23 – 59.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 489 TL

Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands – 59.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 489 TL

– 59.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 489 TL Tiny Tina’s Wonderlands: Season Pass – 29.99 dolar yerine 7.49 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 244 TL

– 29.99 dolar yerine 7.49 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 244 TL Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure – 9.99 dolar yerine 4.99 dolar (yüzde 50 indirim) – Yaklaşık 163 TL

Sid Meier’s Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI – 59.99 dolar yerine 2.99 dolar (yüzde 95 indirim) – Yaklaşık 98 TL

– 59.99 dolar yerine 2.99 dolar (yüzde 95 indirim) – Yaklaşık 98 TL Sid Meier’s Civilization VI : Platinum Edition – 167.91 dolar yerine 14.76 dolar (yüzde 91 indirim) – Yaklaşık 482 TL

– 167.91 dolar yerine 14.76 dolar (yüzde 91 indirim) – Yaklaşık 482 TL Sid Meier’s Civilization VI Anthology – 209.85 dolar yerine 24.15 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık789 TL

– 209.85 dolar yerine 24.15 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık789 TL Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm – 39.99 dolar yerine 4.79 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık 156 TL

– 39.99 dolar yerine 4.79 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık 156 TL Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall – 29.99 dolar yerine 5.09 dolar (yüzde 83 indirim) – Yaklaşık 166 TL

– 29.99 dolar yerine 5.09 dolar (yüzde 83 indirim) – Yaklaşık 166 TL Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass – 39.99 dolar yerine 14.79 dolar (yüzde 63 indirim) – Yaklaşık 482 TL

Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns – 59.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 489 TL

– 59.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 489 TL Marvel’s Midnight Suns Season Pass – 49.99 dolar yerine 16.49 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 538 TL

Borderlands serisi

Borderlands 2 – 19.99 dolar yerine 3 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 98 TL

– 19.99 dolar yerine 3 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 98 TL Borderlands 3 – 59.99 dolar yerine 8.99 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 294 TL

– 59.99 dolar yerine 8.99 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 294 TL Borderlands 3 Ultimate Edition – 254.80 dolar yerine 29.36 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık 958 TL

– 254.80 dolar yerine 29.36 dolar (yüzde 88 indirim) – Yaklaşık 958 TL Borderlands 3 Super Deluxe Edition – 79.99 dolar yerine 19.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 652 TL

– 79.99 dolar yerine 19.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 652 TL Borderlands 3 Season Pass Bundle – 169.86 dolar yerine 29.92 dolar (yüzde 82 indirim) – Yaklaşık 977 TL

– 169.86 dolar yerine 29.92 dolar (yüzde 82 indirim) – Yaklaşık 977 TL Borderlands: The Handsome Collection – 229.77 dolar yerine 30.38 dolar (yüzde 87 indirim) – Yaklaşık 992 TL

– 229.77 dolar yerine 30.38 dolar (yüzde 87 indirim) – Yaklaşık 992 TL Borderlands Game of the Year Enhanced – 29.99 dolar yerine 9.89 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 323 TL

– 29.99 dolar yerine 9.89 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 323 TL Tales from the Borderlands – 19.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 25 indirim) – Yaklaşık 489 TL

– 19.99 dolar yerine 14.99 dolar (yüzde 25 indirim) – Yaklaşık 489 TL New Tales from the Borderlands – 39.99 dolar yerine 19.99 dolar (yüzde 50 indirim) – Yaklaşık 652 TL

BioShock serisi

BioShock: The Collection – 59.99 dolar yerine 11.99 dolar (yüzde 80 indirim) – Yaklaşık 391 TL

– 59.99 dolar yerine 11.99 dolar (yüzde 80 indirim) – Yaklaşık 391 TL BioShock Remastered – 19.99 dolar yerine 4.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 163 TL

– 19.99 dolar yerine 4.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 163 TL BioShock 2 Remastered – 19.99 dolar yerine 2.99 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 98 TL

– 19.99 dolar yerine 2.99 dolar (yüzde 85 indirim) – Yaklaşık 98 TL BioShock Infinite – 29.99 dolar yerine 7.49 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 244 TL

Mafia serisi

Mafia Trilogy – 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 646 TL

– 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 646 TL Mafia Definitive Edition – 39.99 dolar yerine 9.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 325 TL

– 39.99 dolar yerine 9.99 dolar (yüzde 75 indirim) – Yaklaşık 325 TL Mafia 2 Definitive Edition – 29.99 dolar yerine 9.89 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 323 TL

– 29.99 dolar yerine 9.89 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 323 TL Mafia III – 29.99 dolar yerine 9.89 dolar (yüzde 67 indirim) – Yaklaşık 323 TL

Steam’de indirime giren 2K Games oyunları elbette ki yalnızca yukarıdakilerle sınırlı değil. İndirim avantajından yararlanan tüm oyunlara Steam’in hazırladığı özel indirim sayfasından ulaşmak mümkün.

Peki ya sizin Steam platformunda indirime giren 2K Games oyunları ile ilgili düşünceleriniz neler? 2K Yaz İndirimleri kapsamında satın almayı düşündüğünüz oyunlar hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz…