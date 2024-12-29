Starbase: Elon Musk, Teksas’ta kendi şehrini kurmak istiyor

Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini kurmak için kolları sıvadı.

Starbase adlı bu girişimle beraber SpaceX çalışanlarına ait bir şehir inşa edilecek.

Teklif onaylandığı takdirde şehrin kendi itfaiye ve polis teşkilatlarını kurma yetkisine sahip olacağı söyleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk yine sıra dışı bir fikirle gündeme geldi. Tecrübeli iş insanı yüzlerce SpaceX çalışanının gelişmekte olan bir bölgede yaşadığı Teksas’ta kendine ait bir şehir kurmayı içeriyor. Starbase adı verilen bu ilginç girişim, ilk resmi adımını Cameron County’de belediye bünyesine katılma dilekçesiyle attı.

The New York Times’ın haberine göre yerel yetkililere sunulan dilekçeye göre belediye başkanlığı pozisyonunun SpaceX’in mevcut güvenlik müdürü Gunnar Milburn tarafından doldurulması gerekiyor. SpaceX şu anda bölgedeki arazinin ana sahibi olarak biliniyor. Bununla birlikte tüm sakinlerin ayrıntılı kayıtlarını elinde tutuyor.

Burada yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu, tümü şirkete ait olan 1950’lerden kalma yenilenmiş evlerde ya da gümüş renkli Airstream treylerlerinde yaşıyor. Burası halihazırda çalışanlar için özel bir restoran, eğlence alanı ve topluluk alanları dahil olmak üzere temel altyapıya ev sahipliği yapıyor.

Elon Musk, 500 nüfuslu bölgeyi şehir haline getirmeye çalışıyor

Elon Musk tarafından kurulacak yeni şehir için önerilen alan yaklaşık 3,8 kilometrekare olarak belirtiliyor. Bununla birlikte halihazırda 219’u daimi ikamet sahibi ve 100’den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 500 nüfus barındırıyor. Ayrıca bu bölgenin, Teksas’ın güney kıyısındaki SpaceX roket fırlatma üssünün yakınında bulunduğunu da eklemekte fayda var.

Bir SpaceX sözcüsü, “İyi komşular olmak ve bölgeye olumlu katkıda bulunmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. SpaceX’in Starbase genel müdürü Kathryn Lueders belediye birleşmesinin toplumu daha iyi geliştirmesine, kamu hizmetlerinin ve temel hizmetlerin yönetimi gibi belirli sivil işlevlerin uygun bir kamu kuruluşuna devredilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Bu sıra dışı teklif onaylandığı takdirde Elon Musk’ın yeni şehri kendi polis ve itfaiye teşkilatlarını kurabilecek. Aynı zamanda yönetmelikler çıkarabilecek, belediye hizmet sistemleri oluşturabilecek, eyalet ve federal hibelerden yararlanabilecek.

SpaceX şirketi şu anda bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim ve sağlık altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor. Cameron County’de ikamet eden ve Kasım ayında orada oy kullanan Elon Musk, yeni şehrin oluşumuna yönelik seçim sürecine katılabilecek.

Son olarak Elon Musk’ın tek şehir kurma girişimi bu değil. Musk aynı zamanda Bastrop’un eteklerinde, şirketin genişleyen bir kampüse sahip olduğu Austin’e yakın bir yerde de benzer bir girişim üzerinde çalışıyor.