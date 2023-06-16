Squarespace’in satın aldığı Google Domains kapanıyor

Teknoloji devi Google’ın 2014 yılında hizmete açtığı alan adı kayıt ve web sitesi hizmeti Google Domains için yolun sonuna gelindi. DNS hosting, domain kaydı, DNSSEC, Dinamik DNS, alan adı yönlendirme ve e-eposta yönetimi hizmetlerine yer veren platform, beklenmedik bir şekilde kapanıyor. Squarespace, Google Domains hizmetinin tüm varlıklarını satın aldığını açıkladı.

Squarespace, Google’ın artık aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak ve nihayetinde kapatılacak olan alan adı kayıt hizmeti Google Domains’e bağlı tüm varlıkları satın aldıklarını bildirdi. Bu varlıklar, birkaç milyon Google Domains müşterisini ve yaklaşık olarak 10 milyon alan adını etkiliyor.

Google Domains, Squarespace tarafından satın alındı

Bilindiği üzere Google Domains, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce kararlı sürümü ile kullanıma sunuldu. Bundan önce ise hizmet, yedi yıl boyunca beta sürümde kullanıcılara hizmet etti. Ancak ne yazık ki şirket, odaklarını netleştirmek için bu platformu satma kararı aldı.

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre Squarespace, mevcut Google Domains kullanıcılarının yenileme fiyatlarını geçişten sonra en az 12 ay boyunca koruyacağını bildirdi. Google Domains müşterilerine, alan adlarını Squarespace’e ya da başka bir yere aktarabilecekleri bir geçiş dönemi vaat ediyor. Buna ek olarak satın alan şirket, kullanıcıların web sitelerini Squarespace ile oluşturmaları için bazı avantajlar sağlayacak.

Squarespace, sorunsuz bir alan adı aktarımı sağlamak adına bu geçiş döneminde Google Domains kayıtlarını desteklemek için Google’ın altyapısını kullanmaya devam edecek. Şirket, anlaşmayı tamamladıktan sonra en az üç yıl boyunca her Google Workspace kullanıcısı için özel alan sağlayıcısı olarak hizmet verecek. Son olarak Squarespace, daha önce Google Domains aracılığıyla kendisine kaydolan Workspace kullanıcılarına faturalandırma ve destek hizmetleri de sağlayacak.

Squarespace’in Kurucusu ve CEO’su Anthony Casalena, söz konusu satın alım ile ilgili olarak şu açıklamaya yer verdi: “Google Domains işletmesinin müşterilerine hizmet vermek üzere seçilmekten son derece gurur duyuyoruz. Etki alanları, web altyapısının kritik bir parçası ve her işletmenin çevrimiçi varlığının temel bir parçası. Etki alanı ürünlerimizi kullanarak milyonlara hizmet verdiğimiz ve sorunsuz bir geçiş sağlamaya kendimizi adadığımız için bu yeni müşterilere hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz.”

Google Merchant Shopping Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Matt Madrigal ise şunları söyledi: “Odak noktamızı keskinleştirme çabalarımıza uygun olarak, Google Domains kayıt şirketi işletmesinin müşteri hesaplarının satın alınması için Squarespace ile kesin bir anlaşma imzaladık. Önümüzdeki aylarda Google Domains ekibinin yardımıyla müşteriler için sorunsuz bir geçişi desteklemek en büyük önceliğimiz. Squarespace, bu müşterilerin çevrimiçi varlıklarını oluşturmak için ihtiyaç duyabilecekleri diğer araçları sunmanın yanı sıra alan satın alma ve yönetme konusunda entegre bir deneyim sağlayabilir.“