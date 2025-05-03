Spam mesajlardan bıktınız mı? İşte Google Mesajlar’dan yeni çözüm

Google Mesajlar spam mesajları engelleyebileceğiniz pratik bir yenilik getirdi.

Platforma gelen bu özellik şimdilik maalesef ki Türkiye'de kullanılamıyor.

Özellik şu anda ABD, Brezilya, Fransa, Almanya, Hindistan, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde RCS for Business mesajlarında kullanılabiliyor.

Google Mesajlar gelen kutunuz bazen istenmeyen spam mesajlarla dolabilir. Buna karşı nihayet uzun zamandır beklenen ve sınırlı bir test aşamasının ardından gelen “Abonelikten Çık” butonu artık herkesin kullanımına sunuldu. Platform ticari mesajlara olan abonelikleri doğrudan yönetmenin bir yolunu sunuyor.

Kullanıcılara sunulan yeni düğmenin ardındaki sistem basit ama etkili bir tasarıma sahip. “Abonelikten çık” seçeneğine basıldığında uygulama, kullanıcının telefon numarasından doğrudan göndericiye “Dur” kelimesini içeren bir mesajı otomatik olarak gönderiyor.

Platformun buradaki amacı, gelecekte söz konusu şirketten gerekli olmayan pazarlama materyalleri veya promosyon mesajları almanızı engellemek olarak belirtiliyor.

Randevu uyarıları, servis bildirimleri veya açıkça talep edilen onaylar gibi önemli iletişimlerin kesintiye uğramamasını ve her zamanki gibi size ulaşmaya devam etmesini anlamak kritik öneme sahip.

Google Mesajlar için “Abonelikten çık” butonu geldi

9to5Google’ın haberine göre kullanıcılar bu yeni özelliği uygulama arayüzünde kolayca bulabilir. “Abonelikten çık” butonuna konuşma ekranının sağ üst köşesinde bulunan üç dikey noktanın bulunduğu bağlam menüsünden ulaşılıyor.

Bu buton, iş mesajlaşma servislerini kullanan bazı şirketlerle yapılan sohbet geçmişinin en altında da açıkça görünür şekilde görünüyor. Bir şirketin teknik nedenlerle otomatik “Dur” talebini işleme koyamaması durumu söz konusu olabilir.

Bu durumda kullanıcılar, ilgili şirketteki hesap ayarlarına erişmeye ve oradaki iletişim tercihlerini manuel olarak değiştirmeye yönlendiriliyor. Daha sert ve kesin bir önlem olarak, “Engelle ve spam bildir” seçeneği her zaman kullanılabilir durumda kalıyor.

Yeni özellik şimdilik yalnızca belirli bölgelerde çalışıyor

Bu aracın etkinliği coğrafi ve teknolojik uygulanabilirliğine bağlıdır. Google, kullanıcıların şu anda “abonelikten çık” butonundan nerelerde yararlanabileceğini açıkladı. Şimdilik Türkiye’de sunulmayan bu özellik ilk etapta ABD, Brezilya, Fransa, Almanya, Hindistan, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde RCS for Business mesajlarında kullanılabiliyor.

Butona basıldıktan sonra sistem, kullanıcıdan açılan bir pencere aracılığıyla küçük bir katkı talep ediyor. Google Mesajlar yalnızca abonelikten çıkma nedenini soruyor.

Google toplanan bu verilerin toplu istatistiklere dönüştüğünü ve daha sonra anonim olarak kullanıcının telefon operatörü ve gönderen şirketle paylaşıldığını belirtiyor. Bu geri bildirim süreci, paydaşların iptal dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca kullanıcının sebep olarak “Spam” belirtmesi durumunda, söz konusu göndericiyi doğrudan telefon operatörüne resmi olarak bildirme olanağı da etkinleştiriliyor.