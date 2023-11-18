SpaceX, Starship’in ikinci fırlatma denemesinde başarısız oldu

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanan ve Cuma gününden bugüne ertelenen SpaceX’in Starship roketinin ikinci fırlatma denemesi kısa bir süre önce gerçekleştirildi. Elon Musk’ın uzay şirketi, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Starship’in ikinci test uçuşu için tüm sistemler ve hava durumu hazır durumda” açıklamasında bulundu.

İnternetten canlı bir şekilde takip edilen fırlatma girişiminde devasa boyutlara sahip olan roket, ilk denemede oldukça başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fakat fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kontrol kaybı sebebiyle Meksika Körfezi dolaylarında infilak etti.

Starship fırlatma girişimi yine başarısızlıkla sonuçlandı

CNN’in aktardığı bilgilere göre dünyanın en büyük roketi Starship yaklaşık iki dakikalık bir gecikme ile Teksas, Boca Chica’dan havalandı. Fırlatıldıktan yaklaşık olarak üç dakika sonra planlandığı şekilde Starship’ten ayrılan ve Dünya’ya geri dönmesi planlanan Super Heavy Booster patladı. Fakat bir süreliğine Starship uçuşuna yine de devam etti. Ama bu durum fazla uzun sürmedi.

Yaklaşık 9 dakika sonra Starship ile bağlantının kesildiği ifade ediliyor. Bu yüzden SpaceX ekibi devasa roketle ilgili herhangi bir veriye erişim sağlayamadı. Video bağlantısının da çöktüğü dile getirildi. Kısa bir süre sonra SpaceX canlı yayında yer alan yorumcular, roketin ikinci etabının da patladığını aktardı.

SpaceX ekibi ortaya çıkan sonuçtan tatmin oldu

Meydana gelen olumsuz durumlara rağmen bir SpaceX sözcüsü, sistemin şu ana kadar ikinci testten elde edilen veriler ile başarılı bir şekilde iyileştirilebileceğini ifade etti. Bununla birlikte deneme patlamayla da sonuçlansa, testin oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

120 metre yükseklikte bulunan devasa roket, ilk kademesinin fırlatılıp patlamasının ardından bir süre daha üst roket kademesiyle uçmaya devam etti. Starship’in bu şekilde ilk kez uzaya ulaştığı ifade edildi.

Starship’in yaklaşık bir buçuk saat sonra 240 kilometre yüksekliğe tırmanıp Pasifik’te, Hawaii yakınlarına iniş yapması bekleniyordu. Fakat ne yazık ki Meksika Körfezi’nde gerçekleşen infilak sebebiyle test bu noktada başarısız oldu. Fakat yine de SpaceX ekibi bu testi, itiş kademesi ve roketin plansız bir şekilde patlamasına rağmen bugünü başarılı bir şekilde tamamladıklarının altını çiziyor.