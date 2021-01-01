Sosyal Ağlarda Hesap Nasıl Tasarlanır ve Markalandırılır: Neden Önemlidir ve Nasıl Doğru Yapılır?

Sosyal ağ kullanıcılarının sayısı her geçen yıl artmaktadır. Buna paralel olarak, sosyal ağları müşterileriyle etkileşimde bulunabilecekleri önemli bir platform olarak kullanan markaların potansiyel takipçi sayısı da artmaktadır. Talep arzı yaratır. Bu nedenle, birçok insan bu kadar geniş bir sosyal ağ kitlesinden nasıl faydalanabileceği konusu üzerinde kafa yormaktadır.

Sosyal Ağ Markalaşması Nedir ve Neden Gereklidir?

Sosyal ağlarda markalaşma, tanınırlığı artırmak ve potansiyel müşterilerden geri bildirim almakla ilişkili bir süreçtir. An itibariyle 4 milyardan fazla insanın internete erişimi bulunmakta ve bunların çoğu sosyal ağları kullanmaktadır (bazen birkaçını aynı anda). Böylesine geniş bir kamu erişimi, markalaşma için uğraşmaya değer olmasının nedenlerinden biridir. Markalı bir sosyal sayfa yalnızca sizi rakiplerinizinden ayırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerden ek kazanç sağlar.

Uluslararası şirketler, yeni bir takipçi kitlesi çekmek ve hali hazırda mevcut olanı korumak için bilinçli olarak kendi yayınlarını oluşturmayı ve markalaşma süreçlerine dahil olmayı tercih etmektedir. Bu yayınların erişimi birkaç milyon kullanıcıya kadar ulaşabilir.

Sosyal Ağlarda Neden bir İşletme Hesabı Bulundurmalısınız?

Her geçen yıl kullanıcıların sosyal ağlardaki etkinliği daha da artmaktadır. Sabah kalktığımızda, yatmadan önce, işte verdiğimiz molalarda ve hatta seyahat halinde bile elimizin altındalar. Arkadaşlarla sohbet etmek veya mağazadan kıyafet almak için bile artık evden çıkmamıza gerek yok. Bir kişi zamanının önemli bir bölümünü sosyal ağlarda geçirir, bu nedenle işletme hesabı sahiplerine şunları yapmaları önerilir:

1. Benzer Düşünen İnsanlar için bir Platform Oluşturun

Sosyal ağların birinde bir şirket profili oluşturarak, markanıza ilgi duyan insanları bir araya getirebilirsiniz. Yorumları açın. İnsanlara birbirleriyle iletişim kurma fırsatı verin: Canlı bir iletişim, ürünler hakkında fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanır. Geri bildirim, takipçilerinizin beklentileri konusunda size yardımcı olacaktır.

2. Bilgi Paylaşımı

Aboneleriniz yeni ürünler, flash mob, promosyonlar veya diğer girişimleriniz hakkında -ki bunlar ilgi çekecek ve aktiviteyi arttıracaktır- ilk haberdar olanlar olacaktır. Ayrıca paylaşma seçeneği sayesinde bilgi geniş kitlelere de yayılacaktır.

3. Yeni Ortaklar Arayın

Geniş bir kitle erişimi yatırımcıları, iş ortaklarını, müşterileri size çekecek ve hatta yeni pazarlar bulmanıza bile olanak tanıyacaktır. Sosyal ağlardaki tavsiyeler sayesinde bazı yatırımcılar hiç beklenmedik şekilde şirketinizin farkına varacak ve markalı sayfanız bir kartvizit görevi üstlenerek iletişime geçmenize imkan sağlayacaktır.

4. Kullanıcı Sayısını Arttırma Üzerine Çalışmanın Çifte Etkisi

Markanızla ilgilenenler, ağırlıklı olarak sosyal ağlardaki hesaplarınıza abone olacaktır. Bu, reklam maliyetlerini azaltacak ve bütçeyi doğrudan markanın gelişimine yönlendirecektir.

5. Özgün İçeriğin Düzenli Yayınlanması

Özgün içerik, hem yeni hem de eski abonelerin ilgisini artıracak ve düzenli olarak yayınlanması, kaynağınızın arama motorlarında tanıtımını olumlu yönde etkileyecektir.

6. Ortaklık Promosyonları

Bu tür reklamcılık hafife alınmamalıdır. Bu, geniş bir kitleye yapılacak karşılıklı repost veya reklam mesajlarının paylaşılması karşılığında alınacak doğrudan bir ödeme olabilir.

Hangi Sosyal Ağı Seçmeli: Seçim Tavsiyeleri

Hangi sosyal ağın işe başlamaya değer olduğunu belirlemek için, hedef kitlenizde kimin olduğunu ve isteklerini anlamanız gerekir. Arayüz, araçlar ve işlevsellikteki temel farklılıklar nedeniyle herkese eşit derecede uygun bir sosyal ağ yoktur. Bu nedenle hedef kitlenizi belirlemeniz gerekir. Kitlenizi tam olarak anladığınızda en iyi seçimi yapmak mümkün olacaktır.

Güzel bir fotoğrafını çekebileceğiniz veya kısa videolar yayınlayabileceğiniz bir şeyiniz varsa Instagram sizin için uygun olabilir. Zira bu sosyal ağ, görsel içeriklere odaklanır. Hem kadın hem de erkekler arasında popülerdir.

Facebook’tan bahsedecek olursak, kabul etmemiz gerekir ki bu sosyal ağ birçok gelişmiş ülkede en kapsamlı ve geniş işleve sahip olandır. 2 milyardan fazla hesap bu sosyal ağa kayıtlıdır ve kullanıcıların ortalama yaşı 30’dur. Bu kitle en detaylı veriye sahip grup olarak kabul edildiğinden, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi satabilir veya alışverişe ilk adımı buradan başlatabilirsiniz.

Twitter, haberlerin çok hızlı bir şekilde aktığı daha dinamik bir platformdur ve retweetler ve tweetler, bu platformu takipçilerden geri bildirim almak için en etkili sosyal ağ haline getirir. Öne çıkan noktalardan biri, “açık yazışma” formatıdır. Halka mal olmuş kişilerin çoğu, genellikle kendi kendini tanıtmaya eşdeğer olan Twitter aracılığıyla diyalog kurar.

LinkedIn, B2B ticari projeler için ideal bir yerdir. Aslında bu platform, iş ve proje bulmak için kullanılan bir sosyal ağdır. Hem potansiyel çalışanlar hem de işverenler burada kayıtlıdır. Çeşitli prestijli üniversitelerden geniş çaplı bir mezun kitlesine sahiptir ve ayrıca kullanıcılar arasında yüksek öğrenim görmüş insanların oranı da yüksektir. Özgeçmişinizi sosyal ağa bırakabilir, potansiyel işverenlere yazabilir ve ticari topluluklarına katılabilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Hesaplar Düzgün bir Şekilde Nasıl Tasarlanır ve Neden Önemlidir?

Promosyonel fiyat etiketlerinin neden ağırlıklı olarak sarı veya kırmızı renklerde olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu renkler bir şekilde dikkat çeker. Bu bağlamda, markanız da dikkat çekmelidir. Ve sadece dikkat çekmekle kalmamalı, aynı zamanda ilgiyi oluşturmalı ve izleyicileri elde tutmalıdır.

Tasarımın görsel kısmı özellikle önemlidir. Neil Patel araştırmalarına göre bilgi miktarının artmasıyla birlikte nedeniyle insanlar konsantrasyonlarını yavaş yavaş kaybetmektedir. Bu nedenle daha kolay algılama için görselliğe önem vermek gerekir. Sosyal ağınızı rakiplerden ayıracağı için kurumsal tarzdan bahsetmek özellikle önem taşır. Yazı tipi, renk şeması, logo vb. her şey yolunda giderse, bu işinizi, dönüşüm oranlarınızı ve ticari sonuçları etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Tarzınızı kendiniz geliştirebileceğiniz gibi tasarımcılardan yardım da alabilirsiniz.

Ek olarak, içeriği (aynı anda birkaç tane üzerinde çalışıyorsanız) çeşitli sosyal ağlara uygun hale getirmek önemlidir. Uyarlama yapılmazsa fotoğraflar kırpılabilir veya yanlış yerleştirilebilir (videolar da kırpılabilir). Bu bağlamda çeşitli yardımcı araçlara ihtiyacınız olabilir.

Sayfa Tasarımı ve Markalaşma için Kullanışlı Hizmetler

İnsanlar her zaman fikirlerini nasıl yaratacakları ve görsel olarak nasıl formüle edeceklerine dair bir anlayışa sahip olmayabilir ve zamanları kısıtlı olabilir. Bu tür durumlarda, en iyi çözümü sunacak servisler şunlardır:

Logaster: Tüm tercihlerinizi dikkate alarak aynı anda birkaç kurumsal kimlik seçeneği oluşturur. Avantajı, hem renk hem de stil konseptlerinin çeşitliliği açısından büyük bir seçim yelpazesinin olmasıdır. Bu hizmet ile logodan markalı kırtasiye ürünlerine kadar tüm kimlik öğelerini elde edersiniz.

Sprout Social: Görüntülerinizi kalite kaybı olmadan belirli bir sosyal ağın gerektirdiği biçime uyarlamanıza yardımcı olacan bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Pixabay: Çeşitli konular için yayınlarınızda kullanabileceğiniz çok sayıda resim içerir.

Coolors.co: Yalnızca ideal renk şemanızı şeçmenize yardımcı olmakla kalmaz; ayrıca daha önce kullanılan çözümlerin nasıl eşleştirildiğini de belirtir.

Google Fonts: Rekabette öne çıkmak ve takipçilerinizin dikkatini ve ilgisini çekmek için orijinal yazı tipini seçmenize olanak tanır.

Sonuç

Günümüzde, sosyal ağların gelişme ve popülerleşme çağında, markalaşma, takipçi erişiminin artmasına yardımcı olur ve gerçek kazanç sağlar. Özel hizmetler sayesinde, artık bir profesyonel gibi grafik düzenleyiciler ile çalışmanıza veya zaten gereksiz olan başka eylemleri gerçekleştirmenize gerek kalmaz.