MrBeast’in X’deki video deneyi gizli reklamlarla manipüle mi edildi?

Elon Musk’ın ısrarı üzerine MrBeast’in Twitter’a (X’e) yüklediği video üzerinden yaptığı kazanç deneyi, platformun ilgili videoya gizli reklam verdiği gerekçesiyle tartışmalara sebep oldu.

Twitter’ın ilgili video için herhangi bir reklam ibaresi belirtilmeden, gizlice reklam kapsamına aldığı iddia edildi. İddialara göre, MrBeast’in videosunun aldığı görüntülenme sayıları ve dolayısıyla videodan elde ettiği kazanç manipüle edildi.

Twitter‘ı satın aldığı günden itibaren saldırgan tavırlar ile rakiplerinin üzerine giden Elon Musk, bu kez video konusunda rekabet etmek istediği YouTube’u hedef almıştı. Ardından Twitter’ın yayıncılara YouTube karşı rekabetçi fiyatlarla ödeme yapacağını iddia etmişti.

Elon Musk, bu iddialarını desteklemek amacıyla YouTube’un en büyük yayıncılarından olan MrBeast’i (Jimmy Donaldson), içeriklerini Twitter’da native olarak yayınlamaya davet etmişti.

MrBeast ise bu çağrıya cevap vererek bir kazanç deneyi yapacağını açıklamıştı. Ardından ünlü yayıncı, videolarından birini Twitter’a yükledi ve test süreci başlamış oldu.

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

MrBeast’in videosu, paylaşıldıktan bir hafta sonra 150 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı. Deneyin sonuçlarını paylaşan MrBeast, bu görüntülemeye karşılık ne kadar kazanç elde ettiğini de açıkladı.

Yaptığı açıklamada, X’e yüklediği videonun 150 milyondan fazla görüntüleme ile 250 bin dolardan fazla kazandırdığını belirtti. Ancak MrBeast’e göre bu rakamlar biraz göstermelik oldu.

But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb

Öyle ki paylaşımında, videonun popüler hale gelmesinin reklamverenlerin de ilgisini çektiğini; dolayısıyla video üzerinden reklam satın aldıklarını düşündüğünü belirtti. Görüntüleme başına elde ettiği gelirin de bu sebeple yüksek olabileceğini vurguladı.

Videonun test için paylaşıldığı andan itibaren X kullanıcıları da çeşitli şikayetlerde bulunmaya başladı. En çok şikayet edilen konu ise ilgili videonun sürekli akış ekranında belirmesi oldu.

Bu durum ilk olarak algoritmaya kasıtlı olarak müdahale edildiği düşüncesini akıllara getirdi. Twitter kullanıcıları, tweet akış ekranında sürekli MrBeast’in videosunu gördüğünü konusunda şikayetçi oldu. Bazı Twitter kullanıcıları ise akış ekranında ilgili videoya 7 kez denk geldiğini ifade etti.

this has shown up in my feed maybe 7 times now

it is both missing the post time next to the username (indicative of a normal user post) and the Ad indicator on the top right

so is there a third, secret type of post you get when you’re a YouTuber and Elon wants you to post here? pic.twitter.com/ESNKognTuk

— █̶̳̘͛̄̃͒̄̃͜█̴͇̱̅͒̅█̵̻̣̝͒̈̄̈͝͝█̴̞̜̻̝͍̂̽͜█̷̢ (@SHL0MS) January 19, 2024