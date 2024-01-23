MrBeast’in X’deki video deneyi gizli reklamlarla manipüle mi edildi?

Elon Musk’ın ısrarı üzerine MrBeast’in Twitter’a (X’e) yüklediği video üzerinden yaptığı kazanç deneyi, platformun ilgili videoya gizli reklam verdiği gerekçesiyle tartışmalara sebep oldu.

Twitter’ın ilgili video için herhangi bir reklam ibaresi belirtilmeden, gizlice reklam kapsamına aldığı iddia edildi. İddialara göre, MrBeast’in videosunun aldığı görüntülenme sayıları ve dolayısıyla videodan elde ettiği kazanç manipüle edildi.

Ne olmuştu?

Twitter‘ı satın aldığı günden itibaren saldırgan tavırlar ile rakiplerinin üzerine giden Elon Musk, bu kez video konusunda rekabet etmek istediği YouTube’u hedef almıştı. Ardından Twitter’ın yayıncılara YouTube karşı rekabetçi fiyatlarla ödeme yapacağını iddia etmişti.

Elon Musk, bu iddialarını desteklemek amacıyla YouTube’un en büyük yayıncılarından olan MrBeast’i (Jimmy Donaldson), içeriklerini Twitter’da native olarak yayınlamaya davet etmişti.

MrBeast ise bu çağrıya cevap vererek bir kazanç deneyi yapacağını açıklamıştı. Ardından ünlü yayıncı, videolarından birini Twitter’a yükledi ve test süreci başlamış oldu.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!! I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht — MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024

150 milyon+ görüntüleme, 250 bin dolar+ kazanç

MrBeast’in videosu, paylaşıldıktan bir hafta sonra 150 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı. Deneyin sonuçlarını paylaşan MrBeast, bu görüntülemeye karşılık ne kadar kazanç elde ettiğini de açıkladı.

Yaptığı açıklamada, X’e yüklediği videonun 150 milyondan fazla görüntüleme ile 250 bin dolardan fazla kazandırdığını belirtti. Ancak MrBeast’e göre bu rakamlar biraz göstermelik oldu.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲 But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

Öyle ki paylaşımında, videonun popüler hale gelmesinin reklamverenlerin de ilgisini çektiğini; dolayısıyla video üzerinden reklam satın aldıklarını düşündüğünü belirtti. Görüntüleme başına elde ettiği gelirin de bu sebeple yüksek olabileceğini vurguladı.

Algoritma ve gizli reklamlar ile manipülasyon mu yapıldı?

Videonun test için paylaşıldığı andan itibaren X kullanıcıları da çeşitli şikayetlerde bulunmaya başladı. En çok şikayet edilen konu ise ilgili videonun sürekli akış ekranında belirmesi oldu.

Bu durum ilk olarak algoritmaya kasıtlı olarak müdahale edildiği düşüncesini akıllara getirdi. Twitter kullanıcıları, tweet akış ekranında sürekli MrBeast’in videosunu gördüğünü konusunda şikayetçi oldu. Bazı Twitter kullanıcıları ise akış ekranında ilgili videoya 7 kez denk geldiğini ifade etti.

this has shown up in my feed maybe 7 times now it is both missing the post time next to the username (indicative of a normal user post) and the Ad indicator on the top right so is there a third, secret type of post you get when you’re a YouTuber and Elon wants you to post here? pic.twitter.com/ESNKognTuk — █̶̳̘͛̄̃͒̄̃͜█̴͇̱̅͒̅█̵̻̣̝͒̈̄̈͝͝█̴̞̜̻̝͍̂̽͜█̷̢ (@SHL0MS) January 19, 2024

Asıl dikkat çeken konu ise videonun gizli reklamlar ile manipüle edilmesi oldu. Öyle ki durumu farkeden bazı kullanıcılar, ilgili videoya gizli reklamlar verilerek videonun görüntülenme sayısının manipüle edildiğini belirtti.

Herhangi bir reklam etiketi içermeyen; dolayısıyla bir reklam gibi görünmeyen paylaşımın, tweet’in detay ekranında gidildiğinde reklam içerdiği (öne çıkarıldığı) ortaya çıktı.

Federal Ticaret Komisyonu’na şikayette bulunuldu

Reklam etiketi veya herhangi bir reklam ibaresi içermeyen, ancak gerçekte reklam verilmiş olan tweet’ler ilk olarak Eylül 2023’te farkedildi.

Durumu ilk farkeden Check My Ads Institute oldu. Dijital reklamlar üzerine çalışmalar yürüten kuruluş, kullanıcılardan gelen benzer örnekler ile bir şikayet dosyası oluşturdu.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.” A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O — Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023

Reklam etiketi veya çeşitli reklam ibareleri ile kullanıcıyı bilgilendirmeden gizli reklam vermenin yasalara aykırı olduğunu belirten kuruluş, bunun kullanıcıyı kandırmaktan başka bir şey olmadığını belirtti. Ayrıca bunun reklamverenler için de dezavantaj yarattığını ve yasal olarak reklamvereni tehlikeye sokup marka imajına zarar verdiğini belirtti.

Check My Ads, topladığı veriler ve kullanıcılardan gelen örneklerle bir dosya hazırladı ve Kasım ayında Twitter’a karşı Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikayette bulundu.

Konunun MrBeast ile tekrar gündeme gelmesinin ardından gözler FTC’ye çevrildi. Henüz konuyla ilgili bir görüş bildirmemiş olan FTC’nin, Twitter’ın bu gizli reklam uygulaması ile ilgili nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak ediliyor.

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