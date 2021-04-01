IT Forum CxO için geri sayım başladı

DataExpert – BMI ve EFF Organizasyon işbirliği ile bu yıla damgasını vuracak ve bu sene üçüncü kez 21 Nisan 2021 tarihinde ve online olarak gerçekleşecek IT Forum “CxO” etkinliğine sayılı günler kaldı.

IT sektörünün üst düzey yöneticilerine hitap eden bu etkinlikte 500+ C+level Katılımcı, 25+ Konuşmacı, Sanal Fuar Alanında 10+ Sergi Alanı Sahibi, 10+ Yuvarlak Masa Toplantısı ve çeşitlik networking aktiviteleri bulunacak.

Alanında uzman kişilerin Konuşmacı olarak dahil olduğu ve konu olarak Dijital Çağda Markalaşma, Dijital İnovasyon, Dijital İşletme Stratejisi, İş Modellerinin Dijital dönüşümü ve IT Sektörünün Rolü, 5G Teknolojisi ve Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu, Yapay Zeka, Bulut Ekonomisi, Büyük Veri Dünyasında Veri Gizliliğinin Risklerini Azaltma gibi başlıklar ele alınacak.

Katılımcı Profili: Kamu Kurumları, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Operatörler, Son Kullanıcı firmalar, Üniversiteler, Bankalar, Veri Bilimciler, İş Analistleri, Medya Kuruluşları ve Dernekler.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için itforumturkey.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.