İşte Adweek’e göre 2022’nin en iyi reklamları

Reklam sektörü denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan Adweek, her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde yayınlanan reklamlar arasından en iyilerini seçerek 2022’nın en iyi reklamları listesini paylaştı.

Toplamda 30 reklam kampanyasının yer aldığı 2022 listesinde dünyaca bilinen markalar olduğu gibi, çok fazla bilinmeyen, ancak yaratıcı reklam kampanyaları ile adını duyuran markalar da bulunuyor. Listede teknoloji devi Apple’dan yabancı dil öğrenme platformu olan Duolingo’ya, sevilen otomobil markası Jeep’ten ünlü film yapım şirketi Paramount’a kadar birçok markanın 2022’de yayınladığı reklam kampanyaları yer alıyor.

İşte Adweek tarafından belirlenen 2022’nin en iyi reklamları… (ilk 15)

15. Coors Light – “Chillboards”

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz şu günlerde, bir etki yaratmak isteyen markalar tarafından oluşturulan farkındalık kampanyaları da artmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ABD merkezli bira markası Coors Light olarak karşımıza çıkıyor.

Coors Light’ın “Made to Chill” adlı reklam kampanyasında, Miami’deki 96 apartmanın çatısı güneş ışınlarını yansıtarak enerji tasarrufu sağlamak adına beyaz boya ile kaplandı. Kampanya sonucunda çatıların sıcaklığı ve dolayısıyla binaların içindeki sıcaklık önemli ölçüde düşürüldü ve bölgede yaşayanlar için yıllık yaklaşık 40 bin dolarlık bir enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Marka: Coors Light

Coors Light Ajans: DDB Chicago

14. Netflix – “Stranger Things Rift”

Netflix, Giant Spoon ajansı ile birlikte 14 ülkede 15 sembolik yapıyı kullanarak Stranger Things için aralarında New York’taki Empire State Building, Sidney’deki Bondi Beach ve Mumbai’deki Gateway of India’nın da bulunduğu 14 ülkede 15 sembolik yapıyı ele geçirdi ve popüler dizinin kurgusal diyarı Upside Down’a giden sanal yarıklar yarattı. Böylece iyi bir koordinasyon gerektiren bu kampanya ile Netflix, önemli bir teknik başarıya imzasını atmış oldu.

Marka: Netflix

Netflix Ajans: Giant Spoon

13. Duolingo – “#TattooDuoOver”

Popüler dil öğrenme platformu Duolingo, hazırladığı bu reklam kampanyasında dövme problemine değiniyor. Yabancı bir dilde dövme yaptırmanın risklerini konu alan reklam videosunda Duolingo, kullanıcılara yabancı dilde yazan dövmeleri için ücretsiz çeviri yapıyor. Reklam kampanyası ise BETC Paris imzası taşıyor.

Marka: Duolingo

Duolingo Ajans: BETC Paris

12. First Choice – “Metaverrrrrrr”

Metaverse teknolojilerinin her geçen gün hayatımızda daha fazla yer etmeye başladığı son yıllarda, geri kalmak istemeyen kurum ve kuruluşlar da bu ekosistemde bir yer edinmeye çalışıyor. Bu sektöre nasıl gireceğini bilemeyen bazı markalar da bu konuda biraz bocalıyor. First Choice Bank ise tam olarak bu noktaya değindiği (alaya aldığı) reklam kampanyası ile karşımıza çıkıyor.

Konunun da bir reklam çekimi olduğu video, bir metaverse ortamında geçiyor. Reklam direktörünün direktifleriyle reklam oyuncularının görünümleri ve hatta ortamın kendisi değiştiriliyor. Gençlerin istekleri de dikkate alınarak yapılan bu değişiklikler video boyunca sürdürülüyor.

Marka: First Choice Bank

First Choice Bank Ajans: Leo Burnett Thailand

11. McDonald’s – Cactus Plant Flea Market Meal

Asimetrik tasarımlarıyla ünlü sokak giyim markası Cactus Plant Flea Market ile iş birliği sağlayan McDonald’s, bu kampanya özgü olarak yeni bir hamburger menüsü hazırladı. Kampanyanın ardından menü satışları ciddi oranda artarken, iş birliği kapsamında sınırlı sayıda üretilen figürler de yok pahasına sattı (hatta binlerce dolara yeniden satıldı).

Marka: McDonald’s

McDonald’s Ajans: Wieden+Kennedy

10. Corona – “Native Sportscasters”

Meksikalıların futbola olan ilgisi ve sevgisi tüm dünyaca biliniyor. Ancak içinde bulundukları kültürel farklılıklar ve yaşanan sorunlar pek bilinmiyor. İnternet ve televizyon bağlantısının her zaman sağlıklı olmadığı ülkede futbol, sorunsuz olarak sadece radyodan dinlenebiliyor. Ancak bilinenin aksine Meksika’da sadece İspanyolca değil, 68 farklı yerel dil daha konuşuluyor. Dolayısıyla bu dilleri konuşanlar radyoda İspanyolca anlatılan futbol maçlarını takip edemiyor. Bu da futbolun önemli bir kültür haline geldiği ülkede toplumsal bütünleşmenin önüne geçiyor.

Meksika’nın milli takım sponsoru olan ünlü bira markası Corona, hazırladığı reklam kampanyasında tam olarak bu noktaya parmak basmış durumda. Yerel radyo istasyonları ile iş birliği yapan Corona, Meksika’nın Dünya Kupası elemeleri maçlarını yerel dillerde anlatmaları için radyo dinleyicilerini işin içine dahil etti. 850 kişinin seçmelere katıldığı yarışmada 68 yerel dil için 68 spiker seçildi. Bu spikerlerin sesi ise 15 milyondan fazla dinleyiciye ulaştı. Kampanya dolayısıyla Corona satışları ise %21 artış gösterdi.

Marka: Corona

Corona Ajans: We Believers

9. Oreo – “The Note”

“Sevgiyi Ararken” gibi bağımsız filmleriyle tanınan Alice Wu’nun direktörlüğünü yaptığı Oreo’nun bu reklam filminde, Çinli-Amerikalı bir LGBTQ+ bireyin kendisini geniş ailesine ifade etmesi ele alınıyor. Yaşadığı eve gelecek olan büyükannesinden çekinen karakter, annesinin desteğini aldıktan sonra cesaretini topluyor ve kendisini ailesini ifade etmeye hazırlanıyor. Sıkı bir LGBTQ+ savunucusu olan Oreo’nun bu kampanyası, reklam camiasından da büyük bir takdir toplamış durumda.

Marka: Oreo

Oreo Ajans: 360i

8. Budweiser – “Tomorrow is Yours to Take”

İçerik üreticilerinin her geçen gün önemini arttırdığı günümüzde, markalar da içerik üreticileri ile iş birliklerini aynı şekilde arttırmaya devam ediyor. Sevilen bira markası Budweiser ise bu bağlamda hazırladığı bir reklam kampanyası ile içerik üreticilerine destek vermeyi amaçlamış durumda.

Grammy ödüllü sanatçı Anderson .Paak’ın “Yours to Take” adlı şarkısını müzik videosuna dönüştürüldüğü, animasyonlar ve renkli sinematografi ile süslenen reklam kampanyasında ise içerik üreticilerinin hakkını vermek istiyor.

Marka: Budweiser

Budweiser Ajans: Wieden+Kennedy

7. Five Star – “The Movies That Made (From) Us”

Tayland’ın ünlü tavuk zinciri Five Star, benzersiz bir reklam kampanyasına imza atmış durumda. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Weir’in yer aldığı reklam videosunun senaryosu, reklam yazarları tarafından değil; Tayland halkı tarafından yazıldı. Ortaya ise kaotik; ancak oldukça keyifli bir iş çıktı.

Sokaktaki halka ve Weir’in sosyal medya takipçilerine Five Star için çekilecek reklam filminde neler olması gerektiği soruldu. Gelen fikirlerin tamamı toplandı ve bu fikirlerin tamamına -hiçbiri es geçilmeden- reklam filminde yer verildi. Sonucunda ise kaotik, ancak oldukça keyifli bir iş ortaya çıktı. Reklamın mesajında ise her bir fikrin farklı olması, tek ortak fikrin ise Five Star tavuklarının lezzetli olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.

Marka: Five Star

Five Star Ajans: BBDO Bangkok

6. Paramount – “Smile” gerilla kampanyası

Paramount’un oldukça ses getiren korku filmi Smile için hazırladığı gerilla reklam kampanyası da bu yılın güzel işlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça basit ancak yaratıcı bir fikir olan bu gerilla reklam kampanyasında; Büyük Beyzbol Ligi (MLB) maçları esnasında kameraların çekim yaptığı kısımlara yerleştirilen oyuncular, “Smile” yazılı tişörtleri ve filmdeki sembolik hale gelen ürkütücü gülümsemeleri ile ilgileri üzerine çekmeyi başardı ve kısa süre içerisinde bir viral haline geldi. 17 milyon dolar harcanan film ise ilk açılış haftasında 37 milyon dolar gelir elde etti.

5. Uber Eats – “Don’t Run Out”

Uber’in yemek teslimat servisi Uber Eats için Cadılar Bayramı’na özel olarak hazırlanan reklam filmi, izleyenleri videoyu didik didik ettirecek bir yapıya sahip. Cadılar Bayramı formatı gereği ilgili reklam filmi korku türünde olsa da, esasında amaç bu değil. Asıl amaç, reklam filminin içine gizlenen toplam 1 milyon dolar değerindeki indirim kodları.

Kısa film olarak çekilen reklam kampanyasında, filmin başlangıcından sonuna kadar birçok gizli indirim kodu yer alıyor. Kullanıcılar ise filmin her karesini izleyerek bulabildiği bu indirim kodlarını kullanarak Uber Eats siparişlerini indirimli olarak alabiliyor.

Marka: Uber Eats

Uber Eats Ajans: Kamp Grizzly

4. “Backup Ukraine”

2022 Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından dünyanın her yerinden birçok kişi Ukrayna’ya bir şekilde destek olmak istediyse de, çoğu yardım etme konusunda çaresiz kaldığını hissetti. Bu süreçte anlamlı işlerden biri ise kreatif sektörden geldi. Reklam ajansı Virtue Worldwide, UNESCO, ABD merkezli startup Polycam ve Blue Shield Denmark kuruluşu ile iş birliği sağlayarak Ukrayna kültürünü hayatta tutmaya yardımcı olmak için kolları sıvadı ve Backup Ukraine uygulamasını hayata geçirdi.

Backup Ukraine uygulaması, kullanıcıların kültürel eserleri fotoğraflayıp taramasını ve ardından 3D olarak bulut sistemine yüklemesini sağladı. Sonuç olarak, Ukrayna’nın kültürel eserleri savaş kurbanı olurken, kullanıcılar da bunların bir dijital versiyonlarını oluşturarak bir nevi kalıcı hale gelmesini sağlamış oldu. Kampanya Ukrayna’ya gerçek anlamda verilen zararı telafi edemese de, yenilikçi teknolojiyi kullanarak farkındalık yaratma noktasında başarılı oldu.

Ajans (İş Birliği): UNESCO, Virtue Worldwide, Polycam

3. Apple – “The Greatest”

Dünyadaki tüm insanların %15’i engelli olmasına rağmen, engeli olan insanlar reklam ve medya sektöründe hala tektipleştiriliyor veya görmezden geliniyor. Apple’ın kurum-içi hazırladığı “The Greatest” adlı reklam kampanyası ise tam olarak bu noktaya parmak basıyor.

Engelli oyuncuların Apple’ın erişilebilirlik özelliklerini kullanarak yeteneklerini sergilediği video, Muhammed Ali’nin sözlerinin de yer aldığı reklam müziği ile bir üst seviyeye çıkıyor. Özellikle Apple gibi yaptığı işleriyle diğer markalar tarafından takip edilen bir şirketin reklam sektörü için böyle bir konuda öncülük etmesinin önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Marka: Apple

Apple Ajans: Kurum-içi

2. Jeep – “2022: Earth Odyssey”

Jeep’in “2022: Earth Odyssey” başlıklı reklam filmi, ilk bakışta şarkı söyleyen veya kendine has ses çıkaran hayvanların yer aldığı sıradan bir video gibi görünse de işin aslı pek öyle değil. Jeep’in bu yaratıcı reklam filminde önemli olan reklam elementlerden biri altyazılar (altyazılar açılmazsa anlamsız gelebilir).

2001: A Space Odyssey filmine gönderme yapılan reklam filminde, her hayvanın sesi orkestral-tarzda bir altyazı ile tamamlanarak bir bütünlük sağlanıyor (“Fil trompet kullanıyor”, “Şu aygırı melodik olarak inliyor” gibi). Otomobilin göründüğü sahnelerde ise “Neredeyse sessiz sürüş” ifadesi geçiyor.

Erişilebilirlik özelliklerinin daha iyi anlaşıldığı ve bu özelliklere daha fazla ağırlık verilmeye başlandığı şu günlerde, Jeep’in bu reklam kampanyası yaratıcı altyazı kullanımının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Marka: Jeep

Jeep Ajans: Highdive

1. Gatorade – “Love Means Everything”

Serena Williams gibi tarih yazan sporcuların emekliye ayrılması, geride üzerinde konuşulması, yazılması ve çizilmesi gereken birçok hikaye bırakıyor. Bu hikayeyi en iyi kullanan markalardan biri de sporcu içeceği markası Gatorade olarak karşımıza çıkıyor.

“Sevgi Her Şeydir” adıyla yayınlanan ve Beyoncé’nin seslendirdiği Gatorade’nin reklam filminde, Serena Williams’ın başarılarının ardındaki özgüvenin nereden geldiği ele alınıyor. Özellikle siyahi kızların ön plana çıkarılarak toplumsal sorunlar için mesaj verilen reklam filmi, Adweek tarafından 2022’nın en iyi reklamı olarak seçilmiş durumda.

Marka: Gatorade

Gatorade Ajans: TBWA\Chiat\Day

2022’nin en iyi reklamları listesinin tamamını (30) Adweek üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

