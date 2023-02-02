Dijital pazarlamada yapay zeka, insana karşı

Son aylarda pek çok global marka yapay zeka ürünü çalışmaları dijital platformlarda sergilemeye başladı. Fakat bu çalışmalar yapay zeka ürünü olmalarının dışında bu markalara ne gibi avantajlar sağlıyor? Yapay zeka, dijital pazarlama alanında insanlardan daha iyi çalışmalar yapabiliyor mu?

Yeni nesil dijital ajanslardan WBE Digital, 2023 yılındaki çalışmalarında yapay zeka oranını artıracağını açıklamıştı ve bu doğrultuda yapay zekanın insan ürünü çalışmalar karşısındaki performansını değerlendirmek amacıyla bir kampanya hazırladı. Tamamen yapay zeka tarafından hazırlanan bir reklam ile tamamen insanlar tarafından hazırlanan iki reklam kampanyası aynı bütçe ile aynı hedef kitleye aynı tarih aralığında sunuldu.

31 Ocak’ta sona eren kampanyanın ardından iki reklamın sonuçları karşılaştırılarak, yapay zekanın insan ürünü çalışmalar karşısındaki sonuçları kıyaslandı.

Kampanyadan elde edilen sonuçlar ilginç olmakla birlikte, sektör çalışanlarına da bazı önemli fikirler verebilecek seviyede.

Jaagravii markası için hazırlanan kampanyada, görsel çalışmayı Open AI’ın sunduğu DALL-E 2 yapay zeka programı hazırlarken, reklam metnini de Copy.ai adlı program yazdı.

Her iki kampanya gönderi etkileşimi, erişim, bağlantı tıklaması, etkileşim oranı ve gönderi etkileşimi başına ücret gibi kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar ise şu şekilde oldu:

Gönderi Etkileşimi: İnsanlar %31,2 oranında daha başarılı

İnsanlar %31,2 oranında daha başarılı Gönderi Erişimi: İnsanlar %34,8 daha başarılı

İnsanlar %34,8 daha başarılı Gönderi Etkileşimi Başına Ücret: İnsanlar %44 daha başarılı

İnsanlar %44 daha başarılı Bağlantı Tıklaması: Yapay zeka %29 daha başarılı

Yapay zeka %29 daha başarılı Etkileşim Oranı: Yapay zeka %5,06 daha başarılı

Bu çalışma yapay zeka tarafından hazırlanan çalışmaların sonuçlarına dair yapılan ilk çalışma olması açısından önemli olsa da, tek bir kıyaslama ile net sonuçlar elde etmek mümkün değil. Ancak yapay zekanın yeteneklerini ölçmek açısından oldukça önemli. Bu tür çalışmalarını sürdürecek olan WBE Digital, gelecekteki kampanyalarının sonuçlarını da sektörle paylaşacağını duyurdu.