Sony bulut oyunlar hakkında açıklama yaptı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyun sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Son olarak PlayStation 5 oyun konsolu ile satış rekorları kıran Sony, sektördeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. Bu noktada Sony bulut oyunlar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Teknoloji devi Sony’nin CEO’su uzun bir süredir sektörün geleceği olarak ifade edilen bulut oyunlar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sony CEO’suna göre bulut oyunlar teknik olarak geçen zamana rağmen hala “çok aldatıcı” bir yapıya sahip.

Sony bulut oyunları eleştirdi

Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, bulut oyunlarının teknik olarak hala “çok aldatıcı” olduğu konusunda kullanıcıları uyarırken, oyun endüstrisi alanında rakipleri olan Microsoft’un büyük ölçüde yüksek bir yatırım yaptığı teknolojiye dair riskini hafife aldı.

Kenichiro Yoshida yaptığı açıklamada, PlayStation markasının arkasındaki şirket olan Sony’nin internet üzerinden oyun akış hizmeti için “çeşitli seçenekler” üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kenichiro Yoshida açıklamasında, şirketin bulut oyunlarını geliştirmek adına yapay zekâ hizmeti GT Sophy’den yararlanabileceğini de dile getirdi. Kenichiro Yoshida konu hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şahsi olarak bulut teknolojisinin kendisinin harika bir iş modeli olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Bununla birlikte bulut teknolojisini her ne kadar takdir etsem de konu oyunlara gelince burada teknik zorlukların epey yüksek ve zorlayıcı olduğunu söylemem gerekiyor. Dolayısıyla bulutta oyun oynamanın zorlukları olacak. Şirket olarak bu zorlukların üstesinden gelmek adına çalışmalar yürütüyoruz ve bu zorlukların üstesinden gelmek istiyoruz.

Oyun endüstrisini bulut etrafında yeniden oluşturmaya yönelik çeşitli girişimlere rağmen, pek çok kullanıcı, yavaşlayan internet bağlantısı ve sunucu hızları sebebiyle meydana gelebilecek gecikmelerden korkarak bir konsoldan ya da üst seviye bir oyun bilgisayarından, tamamen internet üzerinden oyun akışı hizmetlerine geçiş yapamadı.

Bu noktada oyun yayıncıların ve teknoloji devlerinin pek destekleyici olmadıklarını söyleyelim. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google geçtiğimiz yıllarda tamamen bulut oyun akış hizmeti olan Google Stadia’yı duyurmuş ancak Google’ın Stadia etkinliğindeki sözleri bir türlü gerçekleşmemişti. Bunun üzerine Google, Ocak ayında bulut oyun akış hizmeti olan Google Stadia’nın fişini çekmişti.

Bulut üzerinde oyun oynama vaadi, on yılı aşkın bir geliştirme sürecinin ardından hala yerine getirilemedi. Sony, 2012’de bulut oyun şirketi Gaikai’yi ve daha sonra rakibi OnLive’ın teknolojilerini 380 milyon dolara satın alarak pazara giren ilk büyük şirketlerden biri oldu.

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Sony, şimdi yükseltilmiş ve genişletilmiş hizmeti PS Plus Premium ile entegre olan bir bulut oyun abonelik hizmetini başlatırken, analistler Sony’nin kendisini bu alanda lider konumuna getirmek için söz konusu bu erken hamlelerinden yararlanmadığını ifade ediyor.

Son olarak Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, düzenleyici incelemelerin hala devam etmekte olduğunu ifade ederek, Sony’nin Microsoft’un Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft oyun serilerinin arkasındaki şirket olan yayıncı Activision-Blizzard’ı 75 milyar dolara satın almasının öngördüğü etki hakkında yorum yapmaktan kaçındı.