Sony, PlayStation VR2 lansmanında çıkacak 37 oyunu duyurdu

Japon teknoloji devi Sony bugün sürpriz bir haber ile hayranlarının karşısına çıktı. Şirket, 2016 yılında piyasaya çıkardığı VR cihazının halefi için çalışmalarına devam ediyor. Çok yakında tüm dünyaya duyurulması beklenen PlayStation VR2 ile ilgili heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Şirket, PSVR2’nin resmi çıkışında kullanılabilecek oyunların tam listesini paylaştı.

Sony’nin açıkladığı bilgilere göre lansman gününde Horizon: Call of the Mountain oyunundan Tetris Effect’e, Resident Evil Village’den Gran Turismo 7’ye kadar heyecan verici bir oyun kütüphanesi sunulacak. Sanal gerçeklik özelliklerine sahip olan toplamda 37 oyun, kullanıcılarla buluşacak. Tüm bu yapımlar, PSVR2’nin piyasaya sürülmesi ile birlikte listelenmeye başlayacak.

Sony yetkilileri, PlayStation Blog üzerinden paylaşılan duyuruda Gran Turismo 7 ile ilgili dikkat çeken bazı detayları aktardı. Polyphony Digital firmasının, yeni cihazın mağazalara ulaştığı gün oyunun ücretsiz bir PlayStation VR2 güncellemesi alacağını bildirdi. Polyphony Digital Başkanı Kazunori Yamauchi, merakla beklenen sanal gerçeklik temelli yarış oyunuyla alakalı şunları ifade etti:

“Gran Turismo 7’nin bir PlayStation VR2 çıkış oyunu olacağı için çok heyecanlıyız! Halihazırda Gran Turismo 7’yi satın almış olanlar için ücretsiz bir yükseltme aracılığıyla, oyuncular tüm arabaları ve pistleri VR’de daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyecekler. VR’de GT7, PS VR2’nin yeni nesil özelliklerinin tüm avantajlarından yararlanır. Göz izleme ve foveated işleme ile oyuncular, 450’den fazla arabadan herhangi birinde yarışırken çarpıcı görsel doğruluğu deneyimleyecekler. 2 oyunculu bölünmüş ekran yarışları VR’de desteklenmezken, çevrimiçi yarışlar da dahil olmak üzere diğer tüm yarışlar mevcut olacak. Nürburgring’den Tsukuba’ya kadar pistler, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi deneyimlenebilir.”

PlayStation VR2 ile gelecek oyunlar

Sony’nin resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre PlayStation VR2 çıkış tarihi ile birlikte aşağıdaki 37 oyun piyasaya sürülecek: