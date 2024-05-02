Snapchat yıllardır beklenen mesaj düzenleme özelliğini duyurdu

Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat uzun yıllardır merakla beklenen mesaj düzenleme özelliğini nihayet kullanıcıların erişimine sundu. Ancak ne yazık ki şimdilik bu özellikten tüm kullanıcılar yararlanabiliyor. Snap ekibinin yaptığı açıklamaya göre bu özelliğe şu anda yalnızca platformun ücretli aboneleri erişim sağlayabiliyor.

Snap’in yakın zaman önce yaptığı açıklamaya göre toplamda 9 milyon aboneye sahip olan Snapchat+ ücretli üyelik sistemi, artık heyecan verici bir ayrıcalığa daha ev sahipliği yapıyor. Uygulamanın en çok beklenen işlevlerinden bir tanesi olan mesaj düzenleme işlevine bugün itibariyle ücretli üyeler ulaşım sağlayabiliyor. Peki ya Snapchat’te mesaj düzenleme nasıl yapılıyor? İşte şirketin konuya ilişkin açıkladığı ilk detaylar…

Snapchat mesaj düzenleme nasıl yapılır?

Snapchat+ aboneleri için gelen yeni mesaj düzenleme özelliği, küçük de olsa bazı sınırlamalar içeriyor. Kullanıcılar bir mesajı düzenlemek için belirli bir süreye tabi tutuluyor. Kullanıcıların mesaj gönderdikten sonraki ilk beş dakika içinde içeriği düzenlemelerine imkan sağlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, mesajlardaki yazım hatalarını ya da benzeri başka değişiklikleri gerçekleştirme imkanı elde ediyor. Öte yandan düzenlenen mesajların hemen altında, metnin değiştirildiğine ilişkin küçük bir etikete yer veriliyor.

Snapchat’in ilgi çekici bu yeni özelliği şimdilik sadece Snapchat+ ücretli aboneleri için sunulmuş olsa da çok yakında bunun genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere popüler sosyal medya uygulaması, yeni özelliklerini herkese açık hale getirmeden önce genellikle ücretli abonelerin erişimine sunuyor. Dolayısıyla muhtemelen bu işlev de yakında tüm kullanıcıların yararlanabileceği bir araç haline gelecek.

Snapchat’e gelen diğer yeni özellikler

Snapchat mesaj düzenleme işlevinin haricinde başka ilgi çekici özellikleri de kullanıcılarla buluşturdu. Sohbetler için güncellenmiş emoji tepkileri sunmaya başlayan platform, artık yalnızca Bitmoji’leri değil, herhangi bir emojiyi kullanarak da tepki verebilmenize olanak tanıyor.

Öte yandan Snapchat, harita tepkileri özelliği ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu yenilik sayesinde konumlarını paylaşmayı seçen kullanıcılar, direkt olarak Snap Map üzerinden konuşma başlatma imkanına ulaşabiliyor.

Son olarak şirket, her gün ortalama 5 milyardan fazla Snap oluşturulduğunu ifade ediyor. Snapchat’e gelen tüm yeniliklere detaylı bir şekilde göz atmak için şirketin konuya ilişkin blog yazısına göz atabilirsiniz.