Samsung Galaxy S25 serisinin fiyatları belli oldu

Yılın en iddialı telefonları arasında rekabet edecek Samsung Galaxy S25 serisi için geri sayım başladı.

22 Ocak'ta piyasaya çıkacak cihazların Avrupa satış fiyatları belli oldu.

Merakla beklenen yeni modellerin zamlı fiyatlarla geleceği öğrenildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S25 serisi için geri sayım başladı. 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğine artık günler kaldı. Bununla birlikte yeni cihazlarla ilgili söylentiler de giderek yoğunlaşmaya başladı.

Merakla beklenen üst düzey akıllı telefon serisi hakkında neredeyse her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dört modelden oluşacak seride Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra ve seriye yeni eklenen ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim modelleri yer alacak. Gelen son raporlar ise Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları bizlere gösteriyor.

Amiral gemisi Galaxy S25 serisinin fiyatları ne kadar olacak?

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra’nın olası Avrupa fiyatlarına ilişkin bilgiler sızdırıldı. Kimliği belirsiz bir Avrupalı ​​perakendecinin ekran görüntüsü bu konuda merak edilen tüm ayrıntıları gösteriyor. Serideki üç modelin renkleri, depolama kapasiteleri ve fiyatları açık bir şekilde sunuluyor. Galaxy S24 serisine göre yeni modellerin bir fiyat artışı göstereceği anlaşılıyor.

91Mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre heyecan uyandıran yeni Samsung Galaxy S25 serisinin satış fiyatları şu şekilde olacak:

Galaxy S25 – (Gümüş, Lacivert, Buz Mavisi, Nane)

128 GB: 964,90 Euro

964,90 Euro 256 GB: 1.026,90 Euro

1.026,90 Euro 512 GB: 1.151,90 Euro

Galaxy S25+ – (Gümüş, Lacivert, Buz Mavisi, Nane)

256 GB: 1.235,90 Euro

1.235,90 Euro 512 GB: 1.359,90 Euro

Galaxy S25 Ultra – (Titanyum Gümüş Mavisi, Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi)

256 GB: 1.557,90 Euro

1.557,90 Euro 512 GB: 1.681,90 Euro

1.681,90 Euro 1 TB: 1.930,89 Euro

Galaxy S25 Ultra’nın Avrupa listesinde Titanyum Beyaz Gümüş rengi yok gibi görünüyor. Ancak depolama seçenekleri beklentileri karşılıyor. Avrupa’da fiyatlar genellikle diğer pazarlara göre daha yüksek olarak biliniyor.

Fakat yine de Avrupa dışında da yeni modellerde bir fiyat artışı bekleniyor. Model ve hafıza bazında 60 ila 100 Euro arasında fiyatların zamlanacağı vurgulanıyor.