Siber güvenlik odaklı Microsoft Copilot for Security duyuruldu

Teknoloji devi Microsoft, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında önemli bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Şirket, 1 Nisan 2024 tarihinde küresel olarak piyasaya çıkacak olan Microsoft Copilot for Security hizmetini duyurdu. Siber güvenliğe odaklanan gelişmiş yapay zeka aracı için geri sayım başladı.

Microsoft’un bir süredir yoğun şekilde üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli güvenlik aracı, Copilot’un siber güvenliğe uyarlanan bir sürümü olarak hizmet verecek. Pek çok sektörü kapsayan erken erişim sürecinden sonra firma, BT ve güvenlik sektörlerinde meydana gelen dijital tehditleri ortadan kaldırmak adına yeni hizmetini kullanıcılarla buluşturmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Microsoft Copilot for Security dijital tehditleri ortadan kaldırmayı vadediyor

Dijital güvenlik noktasında önemli bir rol üstlenmeyi vaat eden hizmet, Microsoft’un açıkladığı bilgilere göre her gün 78 trilyondan fazla güvenlik sinyalini işleyecek. Bu sayede platform, global olarak tehdit verilerinden ve analizlerinden faydalanarak güvenliğini artıracak. Bunun yanı sıra hizmetin işleme kapasitesi, platformun karmaşık dil kalıplarını tanımasına ve kullanıcılara daha iyi bir şekilde rehberlik sağlamasına imkan tanıyacak.

Etkileyici özelliklere ev sahipliği yapacak olan Microsoft Copilot for Security hizmeti siber güvenlik tarafında zayıf noktaları tespit etmek adına kötü amaçlı yazılım komut dosyalarına tersine mühendislik yapma yeteneği sunacak. Öte taraftan platform, kullanıcıların virüs ve benzeri sanal tehditleri araştırıp ortadan kaldırmak için kapsamlı seçenekler ortaya koyacak.

Copilot for Security’nin erken erişim programına katılan firmalar arasında gerçekleştirilecek bir araştırmada, platformun en popüler bazı görevleri, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 22 oranında daha hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya katkıda bulunduğunu ifade etti. Dow Bilgi Güvenliği Baş Sorumlusu Mario Ferket, Microsoft’un yapay zeka odaklı siber güvenlik hizmetine ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Tehdit aktörleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Olaylar hızlı gelişiyor, dolayısıyla hızlı tepki verebilmemiz gerekiyor. Copilot for Security’nin yardımıyla manuel yanıtlar yerine otomatik yanıtlara odaklanmaya başlayabiliriz. Bu bizim için büyük bir oyun değiştirici.”

Microsoft Copilot for Security, kullanıcıların belirli metin istemlerini yazıp kaydetmelerine ve hatta daha sonra yeniden kullanabilmelerine imkan sağlayacak. Kişiselleştirilmiş bilgi istemlerinin sunulmasıyla daha kapsamlı bir hale ulaşacak olan yazılım, firmalar için siber güvenlik işlemlerini daha pratik bir hale getirip süreçleri hızlandırmaya katkıda bulunacak.

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