Sevgililer Günü için en popüler romantik filmler

14 Şubat Sevgililer Günü akşamı izleyebileceğiniz en popüler romantik filmler bir araya getirildi.

JustWatch, 1-10 Şubat tarihleri arasında dijital platformlarda en çok izlenen romantik filmleri bir araya getirdi.

Sevgililer Günü heyecanı tüm sıcaklığıyla içimizi sararken, pek çok çift bu özel günü romantik bir filmle kapatmayı düşünüyor. Sizin için bu aşk rüzgarlarıyla dolu günü onurlandıracak birbirinden heyecanlı ve sevgi dolu filmleri bir araya getirdik. JustWatch, Türkiye’de en popüler Sevgililer Günü filmleri ile ilgili keyifli bir raporla karşımıza çıktı.

Romantik filmler her zaman çiftler için özel bir tür olmuştur. Dijital platformlar da geniş içerik kataloglarına bu türden yapımları dahil etmeyi ihmal etmiyor. JustWatch tarafından gerçekleştirilen son araştırma, 1-10 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen romantik filmler ve bu filmlerin yer aldıkları platformları bizlere gösteriyor.

En çok izlenen romantik filmler (Şubat 2025)

JustWatch verilerine göre Sevgililer Günü döneminde en çok izlenen romantik filmler belli oldu. Listenin zirvesinde 3391 Kilometre filmi yer alıyor. İkinci sırada Netflix imzalı Tam Bir Centilmen karşımıza çıkarken, üçüncü basamakta ise MUBI platformunda yer alan Gaspar Noe imzalı Love (Aşk) filmi bulunuyor. Listenin ilk 10 basamağına aşağıdan göz atabilirsiniz:

3391 Kilometre – Prime Video Tam Bir Centilmen – Netflix Aşk – MUBI 39 Derecede Aşk – Prime Video Culpa Tuya – Prime Video Rüyanda Görürsün – Prime Video İstanbul İçin Son Çağrı – Netflix Titanik – Disney+ Aşkı Ararken – Netflix Sen İhtimali – Prime Video

Romantik filmler hangi dijital platformlarda izleniyor?

Paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’deki dijital platformlarda şu anda toplam 1.328 romantik film yer alıyor. Geniş bir romantik film kataloğuna ev sahipliği yapan platformlarda Netflix bu türde yüzde 61.7 oranla açık ara lider konumunda bulunuyor.

Disney+ yüzde 14.9 ile ikinciliği alırken, Amazon Prime Video ise yüzde 14.2 ile üçüncü sırayı elde ediyor. MUBI yüzde 7.4’lük bir payla romantik filmlere kataloğunda yer verirken, BluTV ise yüzde 1.8’lik daha sınırlı bir romantik film arşivine ev sahipliği yapıyor.