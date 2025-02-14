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    Sevgililer Günü için en popüler romantik filmler

    14 Şubat Sevgililer Günü izlenebilecek en popüler romantik filmler hangileri? JustWatch en çok izlenen yapımları bir araya getirdi.
    Güncelleme:
    En çok izlenen romantik filmler
    Soldan sağa görseldeki filmler: Titanik (Titanic) ve Aşk (Love)
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    • 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı izleyebileceğiniz en popüler romantik filmler bir araya getirildi.
    • JustWatch, 1-10 Şubat tarihleri arasında dijital platformlarda en çok izlenen romantik filmleri bir araya getirdi.

    Sevgililer Günü heyecanı tüm sıcaklığıyla içimizi sararken, pek çok çift bu özel günü romantik bir filmle kapatmayı düşünüyor. Sizin için bu aşk rüzgarlarıyla dolu günü onurlandıracak birbirinden heyecanlı ve sevgi dolu filmleri bir araya getirdik. JustWatch, Türkiye’de en popüler Sevgililer Günü filmleri ile ilgili keyifli bir raporla karşımıza çıktı.

    Romantik filmler her zaman çiftler için özel bir tür olmuştur. Dijital platformlar da geniş içerik kataloglarına bu türden yapımları dahil etmeyi ihmal etmiyor. JustWatch tarafından gerçekleştirilen son araştırma, 1-10 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen romantik filmler ve bu filmlerin yer aldıkları platformları bizlere gösteriyor.

    En çok izlenen romantik filmler (Şubat 2025)

    JustWatch verilerine göre Sevgililer Günü döneminde en çok izlenen romantik filmler belli oldu. Listenin zirvesinde 3391 Kilometre filmi yer alıyor. İkinci sırada Netflix imzalı Tam Bir Centilmen karşımıza çıkarken, üçüncü basamakta ise MUBI platformunda yer alan Gaspar Noe imzalı Love (Aşk) filmi bulunuyor. Listenin ilk 10 basamağına aşağıdan göz atabilirsiniz:

    En popüler romantik filmler
    Görsel: JustWatch
    1. 3391 Kilometre – Prime Video
    2. Tam Bir Centilmen – Netflix
    3. Aşk – MUBI
    4. 39 Derecede Aşk – Prime Video
    5. Culpa Tuya – Prime Video
    6. Rüyanda Görürsün – Prime Video
    7. İstanbul İçin Son Çağrı – Netflix
    8. Titanik – Disney+
    9. Aşkı Ararken – Netflix
    10. Sen İhtimali – Prime Video

    Romantik filmler hangi dijital platformlarda izleniyor?

    Paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’deki dijital platformlarda şu anda toplam 1.328 romantik film yer alıyor. Geniş bir romantik film kataloğuna ev sahipliği yapan platformlarda Netflix bu türde yüzde 61.7 oranla açık ara lider konumunda bulunuyor.

    Dijital platformlarda romantik filmler
    Görsel: JustWatch

    Disney+ yüzde 14.9 ile ikinciliği alırken, Amazon Prime Video ise yüzde 14.2 ile üçüncü sırayı elde ediyor. MUBI yüzde 7.4’lük bir payla romantik filmlere kataloğunda yer verirken, BluTV ise yüzde 1.8’lik daha sınırlı bir romantik film arşivine ev sahipliği yapıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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