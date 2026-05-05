TRT 2’nin sinefiller için zengin Mayıs 2026 film seçkisi açıklandı

TRT 2'de Mayıs ayı boyunca her gece farklı bir yönetmenin imzasını taşıyan ödüllü filmler yayınlanacak.

Studio Ghibli imzalı sevilen animasyonlar, Mayıs seçkisinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Tüm filmler her akşam saat 21:30'da ekranlara gelecek.

Kültür sanat temalı TRT 2 kanalının Mayıs 2026 film seçkisi belli oldu. Her ay olduğu gibi yine sinefiller için dopdolu bir takvim sunuluyor. Ayın ilk gününden son gününe kadar kesintisiz devam eden film kuşağında karşımıza çıkacak yapımların hangileri olacağı resmen açıklandı.

Bu ay sonuna kadar TRT 2’de onlarca ilgi çekici sinema filmi yayınlanacak. Bunlar arasında dramdan animasyona, biyografiden gerilime, suçtan komediye kadar heyecan verici bir seçki karşımıza çıkacak. Yabancı filmler orijinal dillerinde, Türkçe altyazı ile ekranlara gelecek.

Bu ay TRT 2’de ağırlıklı olarak yabancı sinema filmleri ekranlara gelecek. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden biri, efsane Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzasını taşıyan Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service) oluyor.

Dünya festivallerinden ödüller toplayan birçok sinema filmini karşımıza çıkaran bu seçki, aynı zamanda eleştirmenlerden tam not alan yapımlar içeriyor.

İşte TRT 2’nin Mayıs ayını festival havasına dönüştürecek film programı:

Tarih Film adı (Türkçe / Orijinal) Yönetmen 1 Mayıs Süleyman’ın Hikayesi (L’histoire de Souleymane) Boris Lojkine 2 Mayıs Daha İyi Bir Hayat (Før Frosten) Michael Noer 3 Mayıs Uçuş Planı (Flightplan) Robert Schwentke 4 Mayıs Sevgili Gloria (Àma Gloria) Marie Amachoukeli-Barsacq 5 Mayıs Büyük Felaket: Asit Yağmuru (Acide) Just Philippot 6 Mayıs Hatıra Kutusu (Memory Box) J. Hadjithomas, K. Joreige 7 Mayıs Kusursuz Saray (L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval) Nils Tavernier 8 Mayıs Başka Bir Dünya (Another Earth) Mike Cahill 9 Mayıs Umut Kuşu (Penguin Bloom) Glendyn Ivin 10 Mayıs Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol) Akan Satayev 11 Mayıs Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (If Only I Could Hibernate) Zoljargal Purevdash 12 Mayıs Tyson’ın Koşusu (Tyson’s Run) Kim Bass 13 Mayıs Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Dobar Dan Za Posao) Martin Turk 14 Mayıs Asako I & II (Asako I&II) Ryūsuke Hamaguchi 15 Mayıs Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty) Hiromasa Yonebayashi 16 Mayıs Sapan Manevrası (Slingshot) Mikael Håfström 17 Mayıs Monte Kristo Kontu (The Count of the Monte Cristo) Kevin Reynolds 18 Mayıs Son Çekiç Darbesi (Le Dernier Coup de Marteau) Alix Delaporte 19 Mayıs Vicdanın Sesi (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht) Vahid Jalilvand 20 Mayıs Komşuluk Halleri (Deset u Pola) Danis Tanović 21 Mayıs Işığın Muhafızı (Shyrakshy) Ermek Tursunov 22 Mayıs Kaptan Benim (Io Capitano) Matteo Garrone 23 Mayıs Suçlu (Den Skyldige) Gustav Möller 24 Mayıs Bütün Bir Ömür (Ein Ganzes Leben) Hans Steinbichler 25 Mayıs Elveda Gülsarı! (Qosh Bol, Gülsary!) Ardak Amirkulov 26 Mayıs Ağlamak Yok (Plakat Nelzya) Natalya Nazarova 27 Mayıs Düğün Davetiyesi (Wajib) Annemarie Jacir 28 Mayıs Meryem (Meryem) Elçin Musaoğlu 29 Mayıs Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service) Hayao Miyazaki 30 Mayıs Girişte (Upon Entry) A. Rojas, J. S. Vásquez 31 Mayıs Çılgın Kalabalıktan Uzak (Far From the Madding Crowd) Thomas Vinterberg