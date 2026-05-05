TRT 2’nin sinefiller için zengin Mayıs 2026 film seçkisi açıklandı

- TRT 2'de Mayıs ayı boyunca her gece farklı bir yönetmenin imzasını taşıyan ödüllü filmler yayınlanacak.
- Studio Ghibli imzalı sevilen animasyonlar, Mayıs seçkisinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
- Tüm filmler her akşam saat 21:30'da ekranlara gelecek.
Kültür sanat temalı TRT 2 kanalının Mayıs 2026 film seçkisi belli oldu. Her ay olduğu gibi yine sinefiller için dopdolu bir takvim sunuluyor. Ayın ilk gününden son gününe kadar kesintisiz devam eden film kuşağında karşımıza çıkacak yapımların hangileri olacağı resmen açıklandı.
Bu ay sonuna kadar TRT 2’de onlarca ilgi çekici sinema filmi yayınlanacak. Bunlar arasında dramdan animasyona, biyografiden gerilime, suçtan komediye kadar heyecan verici bir seçki karşımıza çıkacak. Yabancı filmler orijinal dillerinde, Türkçe altyazı ile ekranlara gelecek.
Mayıs ayında TRT 2’de yayınlanacak filmler belli oldu
Bu ay TRT 2’de ağırlıklı olarak yabancı sinema filmleri ekranlara gelecek. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden biri, efsane Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzasını taşıyan Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service) oluyor.
Dünya festivallerinden ödüller toplayan birçok sinema filmini karşımıza çıkaran bu seçki, aynı zamanda eleştirmenlerden tam not alan yapımlar içeriyor.
İşte TRT 2’nin Mayıs ayını festival havasına dönüştürecek film programı:
|Tarih
|Film adı (Türkçe / Orijinal)
|Yönetmen
|1 Mayıs
|Süleyman’ın Hikayesi (L’histoire de Souleymane)
|Boris Lojkine
|2 Mayıs
|Daha İyi Bir Hayat (Før Frosten)
|Michael Noer
|3 Mayıs
|Uçuş Planı (Flightplan)
|
Robert Schwentke
|4 Mayıs
|Sevgili Gloria (Àma Gloria)
|
Marie Amachoukeli-Barsacq
|5 Mayıs
|Büyük Felaket: Asit Yağmuru (Acide)
|Just Philippot
|6 Mayıs
|Hatıra Kutusu (Memory Box)
|
J. Hadjithomas, K. Joreige
|7 Mayıs
|Kusursuz Saray (L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval)
|Nils Tavernier
|8 Mayıs
|Başka Bir Dünya (Another Earth)
|Mike Cahill
|9 Mayıs
|Umut Kuşu (Penguin Bloom)
|Glendyn Ivin
|10 Mayıs
|Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol)
|Akan Satayev
|11 Mayıs
|Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (If Only I Could Hibernate)
|
Zoljargal Purevdash
|12 Mayıs
|Tyson’ın Koşusu (Tyson’s Run)
|Kim Bass
|13 Mayıs
|Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Dobar Dan Za Posao)
|Martin Turk
|14 Mayıs
|Asako I & II (Asako I&II)
|
Ryūsuke Hamaguchi
|15 Mayıs
|Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty)
|
Hiromasa Yonebayashi
|16 Mayıs
|Sapan Manevrası (Slingshot)
|Mikael Håfström
|17 Mayıs
|Monte Kristo Kontu (The Count of the Monte Cristo)
|Kevin Reynolds
|18 Mayıs
|Son Çekiç Darbesi (Le Dernier Coup de Marteau)
|Alix Delaporte
|19 Mayıs
|Vicdanın Sesi (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht)
|Vahid Jalilvand
|20 Mayıs
|Komşuluk Halleri (Deset u Pola)
|Danis Tanović
|21 Mayıs
|Işığın Muhafızı (Shyrakshy)
|Ermek Tursunov
|22 Mayıs
|Kaptan Benim (Io Capitano)
|Matteo Garrone
|23 Mayıs
|Suçlu (Den Skyldige)
|Gustav Möller
|24 Mayıs
|Bütün Bir Ömür (Ein Ganzes Leben)
|
Hans Steinbichler
|25 Mayıs
|Elveda Gülsarı! (Qosh Bol, Gülsary!)
|Ardak Amirkulov
|26 Mayıs
|Ağlamak Yok (Plakat Nelzya)
|
Natalya Nazarova
|27 Mayıs
|Düğün Davetiyesi (Wajib)
|Annemarie Jacir
|28 Mayıs
|Meryem (Meryem)
|Elçin Musaoğlu
|29 Mayıs
|Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service)
|Hayao Miyazaki
|30 Mayıs
|Girişte (Upon Entry)
|
A. Rojas, J. S. Vásquez
|31 Mayıs
|Çılgın Kalabalıktan Uzak (Far From the Madding Crowd)
|
Thomas Vinterberg