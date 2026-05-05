    TRT 2’nin sinefiller için zengin Mayıs 2026 film seçkisi açıklandı

    TRT 2, Mayıs ayı boyunca her akşam saat 21:30'da dünya sinemasının ödüllü filmlerini yayınlayacak. İşte bu ayın film takvimi...
    • TRT 2'de Mayıs ayı boyunca her gece farklı bir yönetmenin imzasını taşıyan ödüllü filmler yayınlanacak.
    • Studio Ghibli imzalı sevilen animasyonlar, Mayıs seçkisinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
    • Tüm filmler her akşam saat 21:30'da ekranlara gelecek.

    Kültür sanat temalı TRT 2 kanalının Mayıs 2026 film seçkisi belli oldu. Her ay olduğu gibi yine sinefiller için dopdolu bir takvim sunuluyor. Ayın ilk gününden son gününe kadar kesintisiz devam eden film kuşağında karşımıza çıkacak yapımların hangileri olacağı resmen açıklandı.

    Bu ay sonuna kadar TRT 2’de onlarca ilgi çekici sinema filmi yayınlanacak. Bunlar arasında dramdan animasyona, biyografiden gerilime, suçtan komediye kadar heyecan verici bir seçki karşımıza çıkacak. Yabancı filmler orijinal dillerinde, Türkçe altyazı ile ekranlara gelecek.

    Mayıs ayında TRT 2’de yayınlanacak filmler belli oldu

    Bu ay TRT 2’de ağırlıklı olarak yabancı sinema filmleri ekranlara gelecek. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden biri, efsane Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzasını taşıyan Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service) oluyor.

    Dünya festivallerinden ödüller toplayan birçok sinema filmini karşımıza çıkaran bu seçki, aynı zamanda eleştirmenlerden tam not alan yapımlar içeriyor.

    Kaynak: TRT

    İşte TRT 2’nin Mayıs ayını festival havasına dönüştürecek film programı:

    Tarih Film adı (Türkçe / Orijinal) Yönetmen
    1 Mayıs Süleyman’ın Hikayesi (L’histoire de Souleymane) Boris Lojkine
    2 Mayıs Daha İyi Bir Hayat (Før Frosten) Michael Noer
    3 Mayıs Uçuş Planı (Flightplan)
    Robert Schwentke
    4 Mayıs Sevgili Gloria (Àma Gloria)
    Marie Amachoukeli-Barsacq
    5 Mayıs Büyük Felaket: Asit Yağmuru (Acide) Just Philippot
    6 Mayıs Hatıra Kutusu (Memory Box)
    J. Hadjithomas, K. Joreige
    7 Mayıs Kusursuz Saray (L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval) Nils Tavernier
    8 Mayıs Başka Bir Dünya (Another Earth) Mike Cahill
    9 Mayıs Umut Kuşu (Penguin Bloom) Glendyn Ivin
    10 Mayıs Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol) Akan Satayev
    11 Mayıs Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (If Only I Could Hibernate)
    Zoljargal Purevdash
    12 Mayıs Tyson’ın Koşusu (Tyson’s Run) Kim Bass
    13 Mayıs Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Dobar Dan Za Posao) Martin Turk
    14 Mayıs Asako I & II (Asako I&II)
    Ryūsuke Hamaguchi
    15 Mayıs Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty)
    Hiromasa Yonebayashi
    16 Mayıs Sapan Manevrası (Slingshot) Mikael Håfström
    17 Mayıs Monte Kristo Kontu (The Count of the Monte Cristo) Kevin Reynolds
    18 Mayıs Son Çekiç Darbesi (Le Dernier Coup de Marteau) Alix Delaporte
    19 Mayıs Vicdanın Sesi (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht) Vahid Jalilvand
    20 Mayıs Komşuluk Halleri (Deset u Pola) Danis Tanović
    21 Mayıs Işığın Muhafızı (Shyrakshy) Ermek Tursunov
    22 Mayıs Kaptan Benim (Io Capitano) Matteo Garrone
    23 Mayıs Suçlu (Den Skyldige) Gustav Möller
    24 Mayıs Bütün Bir Ömür (Ein Ganzes Leben)
    Hans Steinbichler
    25 Mayıs Elveda Gülsarı! (Qosh Bol, Gülsary!) Ardak Amirkulov
    26 Mayıs Ağlamak Yok (Plakat Nelzya)
    Natalya Nazarova
    27 Mayıs Düğün Davetiyesi (Wajib) Annemarie Jacir
    28 Mayıs Meryem (Meryem) Elçin Musaoğlu
    29 Mayıs Küçük Cadı Kiki (Kiki’s Delivery Service) Hayao Miyazaki
    30 Mayıs Girişte (Upon Entry)
    A. Rojas, J. S. Vásquez
    31 Mayıs Çılgın Kalabalıktan Uzak (Far From the Madding Crowd)
    Thomas Vinterberg

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

