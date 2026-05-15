Peter Jackson yeni Yüzüklerin Efendisi filmiyle Orta Dünya’ya geri dönüyor

Reklam

Warner Bros. Discovery, Yüzüklerin Efendisi evrenini genişletmeyi planlıyor.

Orijinal üçlemenin mimarı Peter Jackson, projeye senaryo yazımı ve yapımcılık aşamalarında doğrudan katkı sağlayarak yeni filmlerde görev almaya devam edecek.

İlerleyen yıllarda Orta Dünya evrenine dair daha fazla film uyarlamasının vizyona girmesi bekleniyor.

Ünlü sinemacı Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri ile dünya çapında büyük bir şöhret elde etti. Başarılı yapımcı ve yönetmen şimdi J.R.R. Tolkien’in yarattığı evrende geçen yeni projeler için tekrar görüşmelerde bulunuyor.

Hatta Warner Bros. Pictures ile görüşmelerin çoktan başladığı ifade ediliyor. Warner’ın duyurduğu The Hunt for Gollum’un yanı sıra daha fazla uyarlama projesinin yakında karşımıza çıkabileceği vurgulanıyor.

Reklam

Orta Dünya evreni genişleyecek

Jackson, Deadline’a verdiği bir röportajda, Tolkien’in eserlerinden birkaçını beyaz perdeye uyarlamakla ilgilendiğini dile getirdi. Bu eserler arasında daha önce canlı aksiyon formatında hiç ele alınmamış olanlar da bulunuyor.

Bahsedilen projelerin içerisinde, Orta Dünya evreninin en iddialı ve karmaşık kitaplarından biri olarak kabul edilen Silmarillion da yer alıyor.

Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi serisine geri dönme isteğini ve heyecanını açık bir dille ifade etti. Ayrıca şu anda geliştirme aşamasında olan yeni bir yan film The Hunt for Gollum hakkında da yorumlarda bulundu.

Başlangıçta Gollum karakterine odaklanılmasına rağmen Peter Jackson, Tolkien’in eserlerine dayanan sinematik evreni daha da genişletmeyi amaçladığını açıkça dile getirdi.

Daha fazla Tolkien uyarlaması yolda

Jackson, Silmarillion’un yanı sıra İngiliz yazarın Bitmemiş Öyküler ve diğer az bilinen eserlerini uyarlamakla da ilgileniyor. Bu eserlerin çoğunun, Christopher Tolkien’in ölümünden sonra onun tarafından düzenlenip son haline getirildiği biliniyor.

Tarihsel olarak Christopher Tolkien babasının eserlerinin film uyarlamaları konusunda katı bir tutum sergiledi. Bu durum, Warner Bros. tarafından zaten yayınlanmış olan üçlemelerin ötesinde ek yapımları içeren müzakereleri yıllarca engelledi.

Christopher’ın ölümüyle birlikte, eserlerinin hakları yazarın edebi mirasından sorumlu diğer aile üyelerine geçti. Jackson’a göre daha önce filme uyarlanması mümkün olmayan öyküleri kapsayan yeni bir anlaşma olasılığı ortaya çıktı.

Görüşmeler ilerlerse, Warner Bros. önümüzdeki yıllarda seriyi önemli ölçüde genişletebilir. Silmarillion gibi eserler, Orta Dünya mitolojisindeki temel olayları, eski savaşları, yüzüklerin kökenini ve önceki filmlerde pek ele alınmayan efsanevi karakterleri bir araya getiriyor.

Öte yandan efsane yönetmen Peter Jackson’ın geri dönüşü, serinin hayranları için de önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Tecrübeli sinemacı, gişede milyarlarca dolarlık hasılat ve 2000’li yıllar boyunca kazanılan çok sayıda Oscar Ödülü ile serinin en başarılı dönemiyle özdeşleşmeyi başardı.