Sessizliğini bozan Netflix ve Disney deprem yardımlarını açıkladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen korkutucu deprem tüm dünyayı adeta tek yürek haline getirdi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği deprem ile ilgili pek çok büyük şirket hassasiyet göstererek yardımlarını açıkladı. Bu markalar arasında şimdiye kadar Meta, TikTok, Amazon gibi isimler yer aldı. Dijital streaming platformları Netflix ve Disney Plus ise depreme ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmayarak kullanıcıların tepkilerini üzerine çekmişti. Her iki platformdan da beklenen açıklamalar nihayet geldi.

Netflix Türkiye depremzedelere 6 milyon TL yardımda bulundu

Depremin dördüncü gününe kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Netflix Türkiye, yaptığı açıklamada ilk andan itibaren deprem bölgesine destek çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Şimdiye kadar 6 milyon TL’lik yardımda bulunduklarını açıklayan şirket, aynı zamanda dünya genelindeki Netflix çalışanlarının yaptıkları kişisel bağışların iki katı tutarında da desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

“Ülkemizde yaşanan felaketin sebep olduğu derin üzüntüyü ve acıyı paylaşıyor, ilk andan itibaren destek için ekip olarak çalışıyoruz. Tüm enerjimizi afet bölgelerine ulaştırılacak yardımlar için kullanıyoruz. Şu ana kadar 6 milyon TL tutarındaki bağışı sektördeki partnerlerimiz aracılığıyla yardım kuruluşlarına ulaştırdık. Buna ek olarak tüm dünyadaki çalışanlarımızın kişisel bağışlarına da şirketimiz, iki katını daha ekleyerek destek olmaya devam ediyor. Daha yolun çok başındayız. Birlikte bu büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

Disney, FOX TV ile depremzedeler için yardım kampanyası başlatacak

Netflix’in açıklamasından kısa bir süre sonra Disney de depremzedelerle ilgili açıklamada bulundu. The Walt Disney Company, tıpkı Netflix gibi ilk andan bu yana yardım çalışmaları gerçekleştirdiğini ve yardım kuruluşlarına destekte bulunduklarını bildirdi. Fakat şirket, ne kadarlık bir bağış yaptıklarını açıklamadı. Öte yandan ilerleyen günlerde FOX TV ile depremzedeleri için bir yardım kampanyası düzenleyecekleri aktarıldı.

“Ülkemizde meydana gelen yakıcı depremlerin neden olduğu kayıplardan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. The Walt Disney Company olarak yardım çabalarına katkıda bulunmak için ilk andan itibaren çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ilgili yardım kuruluşlarına destek olmak için harekete geçtik. Yardımlarımızı düzenlediğimiz bağış kampanyasıyla tüm dünyadaki Disney çalışanlarının da katılabileceği şekilde genişlettik. Ayrıca önümüzdeki günlerde FOX yayınlarımız aracılığıyla depremzedelere yönelik bir yardım kampanyası da planlıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte dayanışma halinde aşacağımıza inanıyoruz.”