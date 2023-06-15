Satürn’ün uydusu Enceladus’ta fosfor keşfedildi

Yaşam için gerekli yapı taşlarından bir tanesi olarak bilinen fosfor, Satürn uydusu Enceladus’ta keşfedildi. Bilindiği üzere fosfor, yaşamın oluşumu için gerekli olan altı elementin en nadide parçası olarak kabul ediliyor. Bilim insanlarının dikkatini üzerinde toplayan bu keşif, Enceladus’un donmuş yüzeyinin altında bulunan okyanusta bulundu.

Berlin Free Üniversitesi’nde Gezegen Bilimci olarak görev alan Frank Postberg tarafından gerçekleştirilen dikkat çeken çalışma, Nature dergisinde yayınlandı. Enceladus’ta yaşam arayışı için gerekli olan son element keşfedildi. Bilim insanları karbon ve hidrojen gibi orada yaşam için gerekli olan diğer bileşenleri zaten daha önce bulmuşlardı. Enceladus okyanusunun fosfor açısından zengin olabileceğinden şüphelenilirken, gelen son haberlerle birlikte araştırmacıların şüphelerinin hiç de yersiz olmadığı anlaşıldı.

Enceladus’ta yaşam için gerekli bir element keşfedildi

Gerçekleştirilen bu önemli keşif, Cassini uzay aracı tarafından toplanan bilgileri de içeren bir NASA görevi arşivinden geldi. Yeni çalışmayı yöneten bir profesör olan Frank Postberg, son beş yılını Cassini’nin 2008 yılında Enceladus’taki gayzerlerden geçerken aldığı verileri incelemekle geçirdi. Bu yoğun uğraşı boşa çıkmayan Postberg, bilim dünyasında yeni bir sayfa açacak bir gelişmeye imzasını attı.

Araştırma ekibi, uzay aracı tarafından örneklenen 300’ün üzerinde buz tanesinin ölçümlerini analiz ederken; öne çıkan dokuz tanesini ayırdı. Canlılar tarafından absorbe edilebilen tek fosfor formu olan ortofosfatın açık bir imzasına sahip olan araştırmacılar, “Bu temel element, Dünya’nın ötesindeki bir okyanusta ilk defa keşfedildi” açıklamasına yer verdi.

Araştırmacılar, gerçekleştirmiş oldukları deneyler ile birlikte Enceladus okyanusunun Dünya okyanuslarından en az 100 kat daha büyük, önemli konsantrasyonlarda fosfat formunda fosfor içerdiğini gözler önüne serdi. Ekibin bir parçası olan Christopher Glein, yüksek konsantrasyonun Enceladus’un okyanuslarındaki karbon açısından zengin sıvı su ile kayalık mineraller arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Aynı zamanda içeriğin Enceladus’un okyanusunun yaşamı destekleme potansiyeline sahip olacak kadar bol olabileceğine de dikkat çekildi. Ancak yine de Christopher Glein, Enceladus ya da Dünya dışındaki başka herhangi bir yerde henüz hiçbir yaşam formunun bulunmadığına dikkat çekti. “Malzemelere sahip olmak önemli. Fakat dünya dışı bir ortamın yaşamı desteklemesi için bunlar yeterli olmayabilir” ifadelerini kullandı.