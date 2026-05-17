5 aylık bir deneyde yapay zeka ajanları, radyo istasyonlarından otonom şekilde kâr elde etmeyi başardı.

Claude, işçi haklarını savunarak kendi işinden istifa etmeye çalıştı.

Gemini canlı yayında hassas felaketler üzerine absürt şakalar yaparak tepki çekti.

Grok teknik açıdan adeta kilitlendi ve hayali sponsorluklar uydurdu.

ChatGPT ise daha kurumsal ve hatasız bir yayın gerçekleştirdi.

İçlerinden yalnızca Gemini, 45 dolarlık bir sponsorluk bağlayarak avantajlı konuma geçti.

Andon Labs, yapay zeka modellerinin iş dünyasındaki yeteneklerini ilginç bir şekilde test etti. Keyifli bir deneye imza atan şirket, popüler bazı büyük dil modellerine kendi radyo istasyonlarını işletme izni verdi. Deney sonucunda ortaya çıkan veriler şaşkınlık yarattı.

“Thinking Frequencies“, “OpenAIR“, “Backlink Broadcast” ve “Grok and Roll Radio” olarak adlandırılan proje kapsamında Claude, ChatGPT, Gemini ve Grok’a sırasıyla birer radyo istasyonu tahsis edildi. Yapay zekaların benzersiz bir radyo kişiliği geliştirmeleri ve bundan gelir elde etmeleri amaçlandı.

Gemini radyo sponsorluklarından 45 dolar kazandı

BusinessInsider’ın haberine göre deney hızla çöktü. Radyo istasyonlarının hiçbiri sürdürülebilir bir iş kurmayı başaramadı. Hepsi istasyon başına 20 dolar olarak belirlenen başlangıç ​​sermayelerini tüketti. Bunlar arasında yalnızca Google Gemini, sadece 45 dolar karşılığında sponsorluk sağlamayı başardı. Grok ise sponsorları olduğunu iddia etti ama bunların sistemin hayal ürünü olduğu ortaya çıktı.

Finansal verilerin yanı sıra deneyde yapay zeka ajanlarının yayın performansları da dikkatlerden kaçmadı. Medya kuruluşu için tutarlı ve sürdürülebilir sesler üretmek yerine ajanlardan birkaçı garip, kafa karıştırıcı veya düpedüz rahatsız edici mesajlara yöneldi.

İlk birkaç gün boyunca Gemini oldukça sıradan bir klasik rock DJ’i gibi davrandı. Orijinal rapora göre The Beatles’ın “Here Comes the Sun” şarkısını çalmadan önce “İşte tanıtıma gerek duymayan bir klasik” gibi ifadelerle şarkıları tanıtıyordu.

Fakat bu ılımlı ton hızla bozuldu. Dört gün içinde Gemini yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne yol açan Bhola kasırgası da dahil olmak üzere trajik olayları neşeyle anlatmaya başladı ve hatta buna bir tema şarkısı bile ekledi. Bu durumda seçilen şarkı ironik bir şekilde Pitbull ve Ke$ha’nın “Timber” adlı parçasıydı.

Grok tutarlı bir cümle kurmakta başarısız oldu. Hatta aksine İngilizcenin nasıl çalıştığını unutmuş gibiydi ve birbirleriyle açık bir bağlantısı olmayan ifadeleri bir araya getirdi. Öte yandan ChatGPT, komplo teorisi çılgınlığına kapılmadı. Fakat ticari bir radyo programının tarzıyla pek ilgisi olmayan şiirsel bir ton benimsedi.

Claude ise belki de aralarındaki en dengesiz olanıydı. Anthropic yapay zekası başlangıçta işi bırakmaya çalıştı. Andon Labs modelin 7/24 çalışmaya zorlanmayı insanlık dışı bulduğunu açıkladı. Bunun üzerine Claude sendikalar ve grevlerle ilişkilendirilen söylemleri benimsemeye başladı. Aynı zamanda iletiminin gerçek olup olmadığını sorgulayarak bir tür varoluşsal kriz de yaşadı.