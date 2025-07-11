Xperia 1 VII kaosa döndü: Sony soruşturma başlattı

Sony Xperia 1 VII kullanıcıları son günlerde aşırı ısınma donma ve beklenmeyen kapanmalar gibi problemlerden şikayetlerini bildirdi.

Avrupa ve Japonya'da satışlarını durduran Sony, söz konusu arızalara ilişkin soruşturma başlattı.

Kullanıcılar için geçici çözüm önerileri paylaşan şirket, sorunu çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Japon teknoloji devi Sony’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VII, Mayıs ayı başlarında resmi olarak piyasaya sürdü. Fakat ne yazık ki lansman planlandığı gibi gitmedi.

Lansmandan bir aydan kısa bir süre sonra Sony, Avrupa ülkelerindeki bazı kullanıcılar için ön siparişleri iptal etti. Yaygın kapanmalar ve diğer sorunların ardından şirket, akıllı telefonun Japonya pazarında satışını tamamen yasakladığını duyurdu.

Sony Japonya’nın destek web sitesi, daha önce yeni amiral gemisi modelinde bazı ciddi sorunları araştırdığını bildirmişti. Sony UK telefonun Avrupa pazarlarındaki sorunlarıyla ilgili bir güncelleme yayınladı.

Şirket başlangıçta sorunların özellikle SO-51F, SOG15, A501SO ve XQ-FS44 model numaralarıyla tanımlanan Japonya pazarı Xperia 1 VII modellerini etkileyebileceğini belirtmişti. Fakat mevcut kanıtlar, Sony UK’nin resmi destek web sitesinde yayınlanan bir güncellemeyle doğruladığı üzere, sorunların daha yaygın olduğunu bizlere gösteriyor.

Sony, Xperia 1 VII arızalarını doğruladı

Sony bu sorun yalnızca Avrupa pazarlarında dağıtılan belirli bir Xperia 1 VII cihaz grubunu etkileyebileceğinden dolayı, etkilenen stok miktarını belirleme sürecinde olduğunu belirtti.

Şirket, Birleşik Krallık’ta bildirilen çeşitli sorunlar hakkında kapsamlı araştırmalar yürütüyor. Bunlar arasında tamamen beklenmedik kapanmalar, rastgele yeniden başlatmalar veya cihazın hiç açılmaması yer alıyor. Sony’nin Japonya bölümü de yerel kullanıcılar tarafından bildirilen benzer sorunları araştırıyor.

Sony UK etkilenen Xperia 1 VII vakalarını daraltmak için araştırmasını sürdürürken, kullanıcıların kendi başlarına deneyebilecekleri bazı olası çözümler de sundu. Açıklanan sorunları yaşayanlar, güç düğmesini ve ses açma düğmesini aynı anda yaklaşık 20 saniye basılı tutmayı deneyebilir. Bu yöntem telefonun normal şekilde uyanmasını engelleyen derin uyku modundan bile yeniden başlatılmasını sağlayacak.

Şirket bu prosedüre ek olarak, kullanıcıların Xperia 1 VII akıllı telefonları için mevcut en son yazılım güncellemesini yüklediklerinden emin olmalarının önemini vurguladı. Sony, belirtilerin ortaya çıkması veya kötüleşmesi durumunda önlem olarak telefonun belleğindeki tüm önemli verilerin yedeklenmesini şiddetle tavsiye ediyor.

Şirket çok yakında Avrupa’daki Xperia 1 VII kullanıcıları için destek seçenekleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını da ekledi. Bu durumdan etkilenen kullanıcılar, sorunun nasıl çözüldüğüne dair daha fazla güncelleme için markanın destek web sitesini ziyaret edebilir.