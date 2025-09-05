Şarj derdine son: Xiaomi 16 serisi 7.500 mAh’e kadar pil sunacak

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli Xiaomi 16 serisi iddialı bir pil gücüyle gelecek.

Serinin standart modeli 7.000 mAh bataryayla donatılacak.

Ailenin en büyük modeli Xiaomi 16 Pro Max ise 7.500 mAh'lik pile sahip olacak.

Xiaomi şimdiye kadar amiral gemisi telefonlarda görülmemiş batarya kapasitesi seviyelerine ulaşmak için kolları sıvadı. Merakla beklenen Xiaomi 16 serisinin iddialı pil ömrüyle rakiplerinin önüne geçeceği söyleniyor.

Yogesh Brar’ın iddialarına göre Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonları Android için bir ilk olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak. Üç modelden oluşacak seride standart cihazın yanı sıra Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Pro Max modellerine yer verilecek.

Xiaomi 16 ailesinin pil kapasiteleri belli oldu

Ortaya çıkan son raporlar, pil kapasitesinde büyük bir sıçrama olduğunu ortaya koyuyor. Temel model olan Xiaomi 16, selefi Xiaomi 15’in 5.400 mAh’sine kıyasla 1.600 mAh’lik önemli bir artışla 7.000 mAh pile sahip olacak.

Bu noktada şirketin önündeki zorluk, önceki modeli karakterize eden kompakt form faktörünü korumak olacak. Xiaomi 16 Pro sürümü için artış daha mütevazı görünüyor. Cihaz kapasite 6.300 mAh kapasiteyle gelecek. Bu da onu Xiaomi 15 Pro’nun 6.100 mAh’sinden 200 mAh daha fazla bataryaya ulaştıracak.

Serinin en üst modeli olarak raflarda boy göstermeye hazırlanan Xiaomi 16 Pro Max ise 7.500 mAh’lik bir pil kapasitesi ile donatılacak. Amiral gemisi cihaz, kullanıcıların prize olan bağımlılığını ortadan kaldırarak konforlu bir deneyime kapı aralayacak.

Bu tür yüksek performanslı pillerin üretimi, silikon-karbon pil teknolojisindeki gelişmelerin doğrudan bir sonucu olacak. Bu dikkat çeken yenilik, dahili tasarımda hedeflenen optimizasyonlarla bir araya geldiğinde, aynı hacimde daha fazla enerji depolanmasını sağlayacak.

Öte yandan bu evrimin telefonların fiziksel kalınlığında hafif bir artışa yol açması ihtimali de var. Söylentiler ayrıca modeller arasında bir farklılaşmaya işaret ediyor. Xiaomi 16 Pro yaklaşık 6,3 inçlik ekranı sayesinde kompakt boyutunu koruyabilirken, Xiaomi 16 Pro Max ise her alanda amiral gemisi özellikleriyle mevcut Xiaomi 15 Pro’nun gerçek manevi halefi olacak.

Üstün bataryasıyla rakiplerine meydan okuyacak

Bu amiral gemilerinin küresel lansmanının gelecek yıl Şubat ve Mart ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Xiaomi’nin stratejisi, amiral gemisi modellerinde daha küçük pillere bağlı kalan Samsung ve Apple gibi rakiplerin aksine, Çinli üreticiler arasında pil ömrüne ayırt edici bir özellik olarak odaklanan artan bir eğilimi vurguluyor.

Rekabet ortamında diğer büyük Çinli şirketler de aynı yönde ilerliyor. Örnek vermek gerekirse OPPO Find X9 Pro’nun 7.550 mAh pille geleceği söyleniyor. OnePlus 15’in ise 7.000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Son olarak merakla beklenen Xiaomi 16 serisinin kamera yetenekleri ile de öne çıkması bekleniyor. Performans canavarı akıllı telefonlar bu yıl sonuna kadar resmi olarak Çin pazarında duyurulacak.