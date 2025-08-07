Samsung’un uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds 3 FE sessiz sedasız tanıtıldı

Samsung Galaxy Buds 3 FE sessiz sedasız bir şekilde Panama'da satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli önceki nesle göre daha yüksek bir fiyatla karşımıza çıkıyor.

Fakat Samsung bu fiyat artışının hakkını verecek yeni özellikleri öne çıkarıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün Galaxy Buds 3 FE kablosuz kulaklık modelini sessiz sedasız bir şekilde Latin Amerika’da piyasaya sürdü. Şirket henüz cihazla alakalı resmi bir açıklama yapmadı. Fakat ideal bir fiyat-performans oranıyla kaliteli ses sunmaya odaklanan aksesuarlar şimdiden Panama’ya ulaştı.

Bütçe dostu ürünlerle donatılan “Fan Edition” serisinin yeni üyesi, tüketiciler için uygun fiyata yüksek performans vaat ediyor. Cihaz bir önceki nesle göre biraz daha pahalı olsa da önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 FE neler sunuyor?

Samsung’un yeni ürün sayfasında çeşitli söylentilerle sızdırılan özellikleri doğrulayacak çok az bilgi yer alıyor. Ürünlerde Samsung platformuyla bağlantılı özelliklere sahip olduklarını gösteren Galaxy AI logosu bulunuyor.

Galaxy Buds FE’de görüldüğü gibi yeni kulaklıklar da gerçek zamanlı çeviri de dahil olmak üzere heyecan verici akıllı kullanılabilirlik özelliklerine sahip. Bu uygulama, özellik de aktifken gelen aramaları yanıtlarken bile diğer ülkelerdeki kişilerle iletişimi kolaylaştırmak için hayati önem taşıyor.

Samsung’un uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli fiziksel olarak Temmuz 2024’te piyasaya sürülen Buds 3 Pro’dakine benzer bir tasarıma sahip. Fakat premium aksesuarlarda kullanılan turuncu ve mavi çizgilerin terk edildiği görünüyor. Bu da ürünlere daha sade bir görünüm kazandırıyor. Gri versiyonda siyah vurgular, siyah versiyonda ise piyano siyahını andıran biraz daha koyu bir ton kullanılıyor.

Önceki modellerinde olduğu gibi bu kulaklıklar da pasif ses izolasyonu için kauçukla kaplanmış ve daha konforlu bir deneyim sunuyor. Fakat ANC özelliğinin mevcut olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Pil konusunda ise bir değişiklik yok. 30 saate kadar pil ömrü sunmaya devam ediyor. Pratikte de bu 6 saat kullanım ve kutuda dört ek şarj anlamına geliyor.

Galaxy Buds 3 FE’nin fiyatı açıklandı

Samsung’un uygun fiyatlı TWS kulaklık modeli şu anda Panama’da 129 dolardan satışa sunuluyor. Serinin ilk modelinin 99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığını hatırlatalım. Şirket yeni modelde fiyatta ciddi bir artışa gidiyor.