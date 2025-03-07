Samsung’un yeni uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds FE 2 yolda

Samsung'un yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı için geri sayım başladı.

Geçen yıl tanıtılan Galaxy Buds FE'nin halefi olacak yeni model için önemli bir aşamaya gelindi.

Samsung Galaxy Buds FE 2 modelinin çok yakında duyurulması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen yeni Galaxy Buds FE 2 modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Bütçe dostu bir fiyat etiketine yönelik tasarlanan yeni kulaklık modeli, aşırı miktarda para harcamak zorunda kalmadan kaliteli bir deneyim isteyen kullanıcılara hitap eden Fan Edition (FE) serisinin geleneğini sürdürüyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Samsung’un bu ürünün geliştirilmesinde artık oldukça ileri bir noktaya geldiğini bizlere gösteriyor.

Samsung Galaxy Buds FE 2’den ilk detaylar geldi

Son çıkan söylentilere göre Galaxy Buds FE 2, SM-R410 modelini beraberinde getirecek. GalaxyClub tarafından aktarılan bilgilere göre yeni cihaz için şirket önemli bir aşamaya gelmiş durumda.

Önceki model olan SM-R400N, Fan Edition serisinin kulaklık dünyasına girişini simgeliyordu. Ortaya çıkan yeni modeli numarası, Samsung’un bu yolda ilerlemeyi planladığını gösteriyor. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da geliştirme sürecinin giderek ilerlemesi pozitif bir durum olarak değerlendiriliyor.

Gelen raporlar projenin oldukça ileri bir aşamada olduğunu aktarıyor. Bu durum, Samsung Galaxy Buds FE 2 modelinin beklenenden daha erken piyasaya sürülebileceği ve bu sayede kullanıcıların ilgisini çekebileceğine işaret ediyor.

Şimdilik cihazın lansman tarihi belli değil. Fakat yine de her şey planlandığı gibi giderse yeni modelin yaz mevsiminden önce tanıtılması mümkün olabilir. Fakat Samsung’un FE serisi cihazlarını genellikle sonbahar aylarında piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Bu da lansmanla alakalı akıllarda soru işareti kalmasına neden oluyor.

Galaxy Buds FE 2’nin fiyatı ne kadar olacak?

Serinin bir önceki modeli olan Galaxy Buds FE piyasaya sunulduğunda lansman fiyatı 99 dolardı. Samsung’un ikinci nesilde de benzer bir fiyat politikası izleyeceği tahmin ediliyor. Bu yaklaşım, teknoloji devinin maliyet bilincine sahip bir müşteri kitlesini çekmeye devam etmesine yardımcı olacak.

Galaxy Buds FE 2 için heyecan giderek artarken, teknoloji meraklıları da gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Kablosuz kulaklık pazarı hızla gelişirken Samsung da bu pazara ilgi çekici cihazları sayesinde önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunan ürünler ortaya koyan şirket, başta Apple’ın AirPods serisi olmak üzere rakipleriyle sıkı bir rekabet sürdürüyor.