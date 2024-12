Samsung’dan teknolojik ev aletleri için abonelik tabanlı kiralama hizmeti

Samsung, teknolojik ev aletlerinde kiralama dönemini başlattı.

Samsung AI Subscription Club isimli abonelik hizmeti ilk olarak Güney Kore'de tüketicilere sunuldu.

Bu hizmet buzdolapları, televizyonlar, elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri gibi birçok ev aletini kapsıyor.

Samsung, teknolojik ev aletleri için büyük bir hizmetle karşımıza çıktı. Güney Kore’de yeni başlatılan AI Subscription Club adlı abonelik hizmeti, yapay zeka ile donatılmış Samsung cihazlarını aylık belirli bir ücret karşılığında kiralamanıza olanak tanıyor.

Samsung’un başlangıçta yalnızca anavatanında hizmete sunduğu yeni plan, akıllı telefonlar ve tabletlere yönelik Galaxy AI özelliklerini ilgilendirmiyor. Burada bahsedilen “yapay zeka”, yalnızca şirketin portföyüne yer alan akıllı ev ürünlerini kapsıyor. Böylelikle tüketiciler, markanın ürünlerini satın alma zorunluluğu olmaksızın deneme şansına sahip olabiliyor.

Samsung AI Subscription Club nedir ve nasıl çalışıyor?

SamMobile’ın haberine göre şirketin sunduğu yeni abonelik tabanlı kiralama hizmeti buzdolapları, televizyonlar, elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri ve diğer ev aletleri dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları içeriyor. Bu planı tercih eden tüketiciler, ürünleri belirli bir süre boyunca kullanma fırsatı elde ediyor.

Bununla birlikte tüketicilerin ürünün kusurlu olması durumunda ek ücret ödemeden iade etme imkanına sahip olduğu da ifade ediliyor. Plana kaydolduğunuzda tüm abonelik hizmetlerini rahatça yönetmenize olanak tanıyan bir Samsung AI Subscription Club kartı oluşturuluyor.

60 aya kadar kiralama hizmeti

Samsung’un abonelik hizmetinin sunduğu en dikkat çekici seçeneklerden bir tanesi cihazları, onarım hizmetlerini, kişisel bakımı ve ev içi bakım ziyaretlerini birleştiren All in One paketi oluyor. Plan 60 aya kadar kullanımı kapsıyor ve bu sürenin yarısında da iptal edilebiliyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse bir Kimchi buzdolabının kiralanmasının aylık maliyeti yaklaşık 7 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Samsung’un yapay zeka ile donatılmış teknolojisini birçok aile için daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

Samsung AI Subscription Club onarım veya yardım hizmeti ekleme seçeneğiyle birlikte belirli bir ürüne abone olma seçeneğini sunuyor. Tüketiciler 36 ile 60 ay arasında değişen sürelerle bu plana abone olmayı tercih ederek ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel hizmete sahip olabiliyor. Servis planları ayrıca ayrıntılı ürün incelemesini, sarf malzemelerinin değiştirilmesini, iç ve dış temizliği de içeriyor.

Şu anda yalnızca Güney Kore’de mevcut olan abonelik tabanlı kiralama hizmeti oldukça ilgi gördü. Fakat bu planın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

Peki ya siz Samsung AI Subscription Club hizmeti ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Böyle bir hizmet Türkiye’ye gelse kullanmayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

