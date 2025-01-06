Samsung Vision AI duyuruldu! Artık TV’ler daha akıllı hale geliyor

Samsung, akıllı TV cihazlarına odaklanan yeni Vision AI yapay zeka hizmetini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Circle to Search gibi birçok yapay zeka odaklı özelliği akıllı televizyonlara getiriyor.

CES 2025 heyecan dolu sunumlarla yeni teknoloji trendlerini karşımıza çıkarıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da etkinliğe katılacağını haftalar önce doğrulayarak, fuarda yapay zeka odaklı önemli duyurular gerçekleştireceğinin ipuçlarını vermişti. Bu bağlamda şirket Samsung Vision AI olarak adlandırılan, akıllı TV cihazlarına odaklanan yeni özelliklerini resmen tanıttı.

Şimdiye kadar yalnızca Android akıllı telefonlar ve tabletlerle sınırlı olan çeşitli özellikler artık akıllı TV cihazlarına geliyor. Şirketin tanıttığı yeni AI işlevleri, geleneksel TV izleme deneyimini aşarak daha akıllı ve daha uyarlanabilir bir deneyime kapı aralıyor.

Samsung Electronics Başkanı ve Görsel Ekran İşi Başkanı SW Yong yeni yapay zeka hizmetiyle ilgili şunları söyledi:

“Samsung, TV’leri pasif tüketime yönelik tek yönlü cihazlar olarak değil, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan akıllı, etkileşimli ortaklar olarak görüyor. Samsung Vision AI ile ekranların yapabileceklerini yeniden keşfediyor, eğlence, kişiselleştirme ve yaşamdaki stil çözümlerini bir araya getiriyoruz. Hayatı kolaylaştırmak için kusursuz bir deneyim vaat ediyoruz.”

Samsung Vision AI özellikleri açıklandı! Neler sunuluyor?

Vision AI ile birlikte karşımıza çıkan yeni özellikler arasında en dikkat çeken seçeneklerden biri, kullanıcıların akıllı telefonlarında arama yapma biçimini yeniden tanımlayan ve kısa sürede çoğu kullanıcı tarafından arzu edilen bir şey haline gelen bir işlev olan Circle to Search oluyor.

Şimdiye kadar başta Samsung ve Google olmak üzere yalnızca belirli bazı Android cihazlarda yer alan bu özellik artık TV’lerde sahnedeki oyuncuları, yerleri ya da nesneleri tanımlamak için özellikle yararlı olacak. Merakla beklenen bu özellik aslında Amazon’un Prime Video uygulamasında yer alan X-Ray özelliğine benzer bir çalışma mantığı gösterecek.

Bunun yanı sıra Samsung yerel işlemeyle eşzamanlı çeviri de dahil olmak üzere Galaxy AI’da yer alan birçok özelliği akıllı TV cihazlarına taşıyacak. Bu ilgi çekici özellik sayesinde izlediğiniz içeriğin kendi dilinize uyarlanmasından doğrudan TV’nin kendisi sorumlu olacak. Yani ekran başında artık dublaj seçeneğinin ya da uyumlu altyazıların mevcut olup olmadığı konusunda endişelenmeden dünyanın her yerinden içeriğe erişmeniz oldukça kolay bir hal alacak.

Ayrıca renkler, şekiller ve daha fazlasına ilişkin tercihlerinize göre benzersiz duvar kağıtları oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanan Generative Wallpaper özelliği de kullanıcılara sunulacak. Bu özellik her kullanıcının oturma odasının ya da yatak odasının atmosferini yeni baştan oluşturan kendine özgü bir görüntüye sahip olmasına olanak tanıyacak.

Tüm bunların yanı sıra Samsung, Vision AI ile gelecek diğer özellikleri şu şekilde sıraladı: