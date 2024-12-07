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    Samsung, CES 2025’te yeni yapay zeka ürünlerini tanıtacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2025 etkinliğine katılımını resmi olarak doğruladı. Şirket, etkinlikte "yapay zeka" odaklı yeni ürünlerle karşımıza çıkacak.
    Samsung
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    • Samsung, CES 2025'e katılacağını resmen doğruladı.
    • Şirket bu yıl etkinlikte "yapay zeka" temasını öne çıkaracak.
    • Samsung AI destekli yeni ev aletlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

    Samsung, dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES 2025 etkinliğine katılımını resmi olarak doğruladı. Güney Koreli teknoloji devi, merakla beklenen sunumunu 6 Ocak 2025’te gerçekleştirecek. Heyecan uyandırıcı yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak marka, yapay zeka odaklı ürün ve hizmetlerini ön planda tutacak.

    “AI for All”, yani “Herkes için yapay zeka” sloganıyla etkinlikte yer alacak Samsung, yayınladığı tanıtım afişi ile şimdiden büyük bir dikkat uyandırdı. Şirketin CES 2025 fuarında yapay zekalı akıllı televizyonlar ve ev aletleri ile karşımıza çıkması bekleniyor. Sunumla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

    Samsung, CES 2025 etkinliğinde neler tanıtacak?

    Merakla beklenen CES 2025 etkinliği Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’taki Mandalay Bay’de düzenlenecek. Fuara fiziksel olarak katılamayan teknoloji tutkunları, organizasyonda yer alacak sunumları YouTube üzerinden dünya çapında canlı olarak takip edebilecek.

    Samsung geleneksel olarak CES etkinliklerinde akıllı TV’ler, soundbar cihazları, buzdolapları, fırınlar, çamaşır ve kurutma makineleri, klima üniteleri gibi ev aletleri segmentindeki yeni ürünlerini hayranlarıyla buluşturuyor. Tahminlere göre 2025 yılında da durum farklı olmayacak. Açıklanan detaylara göre sunum, Samsung’un DX bölümünden sorumlu Jong-Hee Han’ın komutası altında olacak.

    Samsung CES 2025
    Görsel: Samsung

    Ziyaretçiler 7-10 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas Convention Center’da yer alacak Samsung standında sunulan yeni ürünleri yakından görebilecek. Samsung, CES 2025 fuarında “Her gün, her yerde, herkes için yapay zeka” mottosuyla varlık gösterecek.

    CES 2025, 6-10 Ocak tarihleri ​​arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşecek. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı sadece segmentteki en geleneksel fuarlardan biri değil, aynı zamanda dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak da kabul ediliyor.

    Son olarak merakla beklenen CES 2025’e Samsung dışında başka markaların da katılım sağlayacağını doğruladığını ekleyelim. Etkinlikte katılımcılar NVIDIA, ASUS, LG, AMD, Intel gibi diğer büyük markalarla da karşılaşacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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