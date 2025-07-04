Bütçe dostu Samsung Galaxy A17 5G’nin lansmanı yaklaşıyor

Samsung bu yıl uygun fiyatlı Galaxy A17 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bütçe dostu akıllı telefon yakın zaman önce FCC veritabanında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Üst üste gelen sertifikasyon raporları, cihazın resmi duyurusunun yaklaştığının ipuçlarını bizlere veriyor.

Samsung yeni katlanabilir cihaz serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 9 Temmuz tarihinde New York’ta gerçekleştirilecek olan yılın ikinci büyük Galaxy Unpacked etkinliğinde ayrıca başka sürprizlerle de karşılaşabiliriz.

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, merakla beklenen uygun fiyatlı Galaxy A17 5G modelinin lansmanı ile ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor. Yakın zamanda pil kapasitesiyle SGS Fimko veritabanında ortaya çıkan cihaz, şimdi de FCC sertifikasyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Bu da tanıtım etkinliğinin çok yakında yapılacağına işaret ediyor gibi görünüyor.

Galaxy A17 5G’den neler bekleniyor?

Çift SIM desteğine sahip küresel versiyon olarak tanımlanan SM-A176B/DS modeli, Finlandiya’daki SGS Fimko’ya da kayıt altına alındı. Bu da batarya hakkında bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Merakla beklenen yeni cihazın geçen yıl Ekim ayında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipiyle piyasaya sürülen Galaxy A16 5G’nin yerini alması bekleniyor.

FCC belgelerine göre Galaxy A17 5G’de isminden de anlaşılabileceği gibi 5G bağlantısı yer alacak. Ayrıca Wi-Fi 802.11ac, LE, NFC ve microSD kart desteğine sahip Bluetooth 5.3 sunacak.

Liste aynı zamanda cihazın Samsung’un en son orta sınıf telefonlarında standart olan 25W (9V/2.77A) EP-TA800 şarj cihazıyla uyumlu olacağını da doğruluyor.

Önceki neslin mantığını takip eden Galaxy A17 5G, “A” serisinin maliyet-fayda teklifini koruyarak Hindistan’da 20 bin rupinin altında bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung henüz resmi sunum tarihini doğrulamadı. Fakat üst üste gelen sertifikalar, merakla beklenen modelin önümüzdeki haftalarda resmen duyurulabileceğini bizlere gösteriyor.

Selefi Galaxy A16 5G neler sunuyor?

Çok yakında duyurulacak A17 5G’nin selefi olan geçen yılki Galaxy A16 5G modelinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: