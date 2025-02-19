Samsung Galaxy S24 için One UI 7 Beta 4 geldi: İşte yenilikler

Samsung'un geçen yılki amiral gemisi telefon serisi için beklenen haber geldi.

Galaxy S24 serisi modelleri yeni One UI 7 Beta 4 güncellemesine ulaştı.

Güncellemenin kararlı sürümünün ise Nisan ayından önce gelmeyeceği öne sürülüyor.

Samsung Galaxy S24 serisi kullanıcıları, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümünün yayınlanmasını heyecanla beklemeye devam ediyor. Aralık ayının başlarında ilk Beta sürümünü yayınlayan ve yeni nesil Galaxy S25’i Android 15 ile piyasaya süren Güney Koreli şirket, 2024 amiral gemisini henüz güncellemedi.

Ortaya çıkan son raporlara göre yeni güncelleme için bekleme süresi Nisan ayına kadar uzayabilir. Bu arada da daha fazla Beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Her şeye rağmen şirket, One UI 7’yi mükemmelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve Galaxy S24 için dördüncü Beta sürümünü kullanıcılarla buluşturuyor.

Galaxy S24 için gelen One UI 7 Beta 4 güncellemesi neler sunuyor?

Tarun Vats tarafından aktarılan bilgilere göre “ZYBA” koduyla tanımlanan yeni aygıt yazılımının boyutu 1,4 GB olarak karşımıza çıkıyor. Güncelleme şu anda Hindistan ve Güney Kore’de indirilebilir. Yeni özellikler arasında güncelleme Şubat 2025 güvenlik düzeltme ekini, parmak izi sensörü, kilit ekranındaki arayüz ve alarmlarla ilgili bazı hatalar gibi bilinen sorunlar için bir dizi düzeltmeyi de beraberinde getiriyor.

En ilgi çekici yeni özellik ise daha önce Galaxy S25 serisine özel olan, Kamera uygulamasında Samsung LOG kaydı desteğinin sunulması oluyor. Bu araç, düzenleme sırasında renk derecelendirmesi için kullanışlı olabilecek daha geniş bir veri aralığını yakalayabilen özel bir LOG profiliyle video kaydetmenize olanak tanıyor.

Ne yazık ki bu özellik Galaxy S24 Ultra ile sınırlı olacak. Galaxy S24 serisinin temel ve Plus modellerine sunulmayacak. Güncellemede ayrıca kullanıcıların fotoğraf deneyimini daha da zenginleştiren yeni bir AI Filtre özelliği de sunuluyor.

Galaxy S25’te zaten mevcut olan bu yeni özelliklerin Galaxy S24 için One UI 7’nin dördüncü Beta sürümüne dahil edilmesi, Android 15’in kararlı sürümünün yayınlanmasını uzun süre beklemekten bıkmış olan 2024 amiral gemisinin kullanıcıları için küçük bir rahatlama anlamına geliyor. Ancak yine de One UI 7’nin kararlı sürümünün büyük olasılıkla Galaxy S25’in tüm AI özelliklerini getirmeyeceğini hatırlamakta fayda var.

Şirket, 2024 amiral gemileri, katlanabilir cihazları ve diğer eski modelleri için Android 15’in kararlı sürümü için henüz belirli bir tarih vermedi. Güncelleme büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.