Android 16 işletim sistemi beklenenden çok daha erken gelecek

Teknoloji devi Google, geliştiriciler için yeni özellikler ve daha hızlı güncelleme döngüleri sunarak Android SDK sürümlerini hızlandırmayı planladığını duyurdu. Şirketin bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak karşımıza çıkacak Android 16, geleneksel yaz lansmanından önce resmi olarak 2025’in ikinci çeyreğinde gelecek.

Android 16’nın beklenenden çok daha erken piyasaya çıkması, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Google’ın işletim sistemi güncellemesinin tarihini erkene çekme kararının perde arkasındaki amaç ise akıllı telefonlarda daha hızlı dağıtıma olanak tanıyarak, programını üreticilerin takvimine uygun hale getirmek olarak belirtiliyor.

Google, Android güncellemelerini daha hızlı şekilde cihazlara yaymak istiyor

Son birkaç yıldır SDK sürümleri yılda bir kez yapılıyor. Her yeni sürümde ise çeşitli iyileştirmeler sağlanıyor. Android 16 işletim sistemi ile Google, yazılımının ana sürümlerinin daha sık güncellenmesini ve daha hızlı yayılmasını sağlamayı umuyor.

Android 16 işletim sistemi de önceki sürümlerde olduğu gibi yine Google cihazlarına öncelik tanıyacak. Pixel ekibi, lansmanı önceki yıllarda olduğu gibi yine yaz aylarında onaylayacak gibi görünüyor. Fakat daha erken bir tarihe yönelik beklentiler, daha fazla sayıda cihazın yeniliklere daha erken erişmesini sağlamasına katkıda bulunacak.

Google’ın açıkladığı bilgilere göre Android 16, yeni API’ler ve uygulamaları etkileyecek değişikliklerle zenginleştirilecek. Geliştiriciler yakında çıkacak özel bir önizleme ve beta programıyla sürümü yakında test edebilecek. Google ilk önizleme sürümünün duyurulması için ilgili tarafları güncel kalmaya davet etti. Geçmişte geliştirici önizlemelerinin Şubat ayında yayınlandığını vurgulamakta fayda var.

2025’in 4. çeyreği için optimizasyonlar, hata düzeltmeleri ve yeni API’ler içeren küçük bir güncelleme planlanıyor. Fakat uygulama işlevlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Geliştiriciler, güncelleme türünü daha net bir şekilde belirtmek için ana API seviyesinin yanında yer alacak yeni bir küçük API seviyesi değerinin tanıtıldığını görecek.

2025’in 1. ve 3. çeyreği için planlanan QPR sürümleri, kullanıcı odaklı iyileştirmeler ve kalite düzeltmeleriyle artımlı güncellemeler sağlamaya devam edecek. Google yeni özellikleri erken denemek isteyenler için beta sürümlerin hala mevcut olacağını da garanti ediyor.

Daha dinamik bir inovasyon süreci oluşturmak isteyen Google, aynı zamanda işletim sistemi sürümleri arasındaki kalite düzeyini de korumayı amaçlıyor.

Peki ya siz Google’ın Android yazılımı için yeni stratejisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.