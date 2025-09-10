Samsung, iPhone 17 lansmanını ti’ye aldı: “Katlanabilir telefonun nerede?”

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından Samsung, rakibine sosyal medya üzerinden meydan okudu.

Samsung, Apple'ın 200 Megapiksel kamerası ve katlanabilir telefonu olmamasıyla alay etti.

Sosyal medyada Apple kullanıcıları ise Samsung'u eleştirdi.

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği “Awe Dropping” etkinliğinde iPhone 17 ailesini tanıttı. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve uzun zamandır beklenen ultra ince iPhone Air modelinin yanı sıra AirPods Pro 3 ve Apple Watch Series 11 de etkinlikte yerini aldı.

Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Samsung, Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile dalga geçmeyi ihmal etmedi. Samsung Mobile US’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, “#iCant” (iNanamıyorum) etiketiyle rakibine bir dizi göndermede bulundu.

“3 tane 48 Megapiksel kamera, 200 Megapiksel etmez”

Samsung, Apple’ın Eylül 2022’deki iPhone 14 lansmanından bu yana katlanabilir bir telefon çıkarmadığına dikkat çekti. Galaxy üreticisi, üç yıl sonra bile Apple’ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girmediğini vurguladı.

Apple’ın 48 Megapiksel kamera sistemine de gönderme yapan Güney Koreli firma, X’te yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. “3 tane 48 MP hâlâ 200 MP’ye eşit değil #iCant!” diyerek ABD’li rakibine göndermede bulundu.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Ancak paylaşım sosyal medyada Samsung’un kendi kamera kapasitelerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Bir kullanıcı, “Artık bu saçmalığı bırakın. Apple sizi ciddiye almıyor… Siz neden onlara böyle yapıyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Başka bir kullanıcı ise, “Lütfen daha çok ağlayın” yorumunu yaptı.

Üçüncü bir kullanıcı ise, “200 Megapiksel iyi görünen doğal bir görüntüye eşit değildir” diyerek Samsung’a bir eleştiri daha getirdi. Bir başka kişi de “En azından Ay fotoğraflarını sahte yapmıyorlar” diyerek Samsung’un daha önceki “Ay fotoğrafı” tartışmasına gönderme yaptı.

Samsung’un bir diğer paylaşımı, Apple’ın gerçek yenilik göstermek yerine ürünleri için abartılı bir pazarlama yapmaya odaklandığını öne sürdü. Paylaşım, ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee’nin “Apple her şeyi abartmadan duramıyor” şeklindeki bir gönderisini retweetleyerek desteklendi. Samsung’un diğer göndermeleri ise Apple’ın canlı çeviri ve Uyku Skoru (Sleep Score) gibi özelliklerde ilk olmadığı yönündeydi.

Birçok kişi, katlanabilir telefonların küçük pazar payı nedeniyle pek de önemli olmadığını ve sadece Samsung’un Apple’ın bir katlanabilir telefon çıkarmamasına takıntılı olduğunu savundu. Öte tarafta ise Apple’ın gelecek yıl katlanabilir bir iPhone çıkarmayı planladığına dair söylentiler de mevcut.

Kamera göndermelerine karşı ise, bazı kullanıcılar Samsung’a, Galaxy Ultra telefonlarının kameralarının gerçekten çekemediği detayları eklemek için yapay zeka kullandığı “Moongate” skandalını hatırlattı. Samsung, herhangi bir stok görselin eklenmediğini iddia etse de, eleştirmenler şirketi sahte fotoğraf çekmekle suçlamıştı.