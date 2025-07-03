Samsung Galaxy Z Fold 7’nin göz alıcı yeni rengi ortaya çıktı: Blue Shadow

Samsung'un 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, "Blue Shadow" adlı yeni bir renk seçeneğiyle gelecek.

Şık ve koyu mavi tonlara sahip olacak bu özel model, göz alıcı görünümüyle dikkatleri üzerine çekecek.

Yeni renk opsiyonunun sızdırılan görselleri, cihazın daha premium ve sofistike bir görünüm kazanacağına işaret ediyor.

Samsung’un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar ise cihazın tasarım detaylarına dair önemli yenilikleri bizlere gösteriyor. Sızdırılan görseller, modelin “Blue Shadow” adı verilen yeni bir renk seçeneği kazanacağına işaret ediyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre cihaz, koyu mavi tonlarına ve metalik yansımalara sahip detaylarıyla premium bir hissiyat verecek. Bu özel renk opsiyonu hem şık hem de farklılığı ön planda tutarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

Galaxy Z Fold 7 “Blue Shadow” seçeneği nasıl görünecek?

Yenilenen tasarımın yüzeyinin altında, Galaxy Z Fold 7 selefinin bazı teknik tercihlerini doğruluyor. Dayanıklılık sertifikası IP48 sınıflandırmasını koruyacak. Bu ibare, toz sızmasına karşı kısmi koruma ve 1,5 metre maksimum derinlikte 30 dakika boyunca tatlı suya daldırılmaya dayanma yeteneği anlamına geliyor.

Pil ömrü tarafında ise Avrupa enerji etiketi 40 saat 28 dakikalık nominal bir süre duyuruyor. Fakat bu veriler dikkatli bir şekilde yorumlanmalı. Gerçek dünya kullanıcı deneyimi, özellikle üretici Galaxy Z Fold 6 ile aynı olan 4.400 mAh hücrenin kullanımını onaylarsa, büyük olasılıkla önemli ölçüde daha düşük pil ömrü sunacaktır.

Galaxy Z Fold 7, Samsung’un tüm ekosistemini sergilemesi için bir platform görevi gören Galaxy Unpacked etkinliğinde 9 Temmuz’da tanıtılacak. Katlanabilir cihaz tartışmasız yıldız olacak. Fakat önemi diğer önemli ürünlerin eşzamanlı olarak tanıtılmasıyla daha da artıyor.

Olası bir “Flip SE” seçeneğinin gelmesi ile birlikte yeni Galaxy Z Flip 7 serisi, katlanabilir kapaklı ürün yelpazesini güncelleyecek. Galaxy Watch 8 serisinin lansmanı, Samsung’un giyilebilir ürünler sektöründeki varlığını güçlendirecek.

Bu nedenle merakla beklenen yeni Galaxy Unpacked etkinliği yalnızca tek bir ürünü değil, tutarlı ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunan teknolojik bir evrenin birbirine bağlılığını ve sinerjisini kutlamaya odaklanacak.