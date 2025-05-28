En ince katlanabilir telefon OPPO Find N5 için Türkiye müjdesi geldi

OPPO, performans canavarı katlanabilir telefonu Find N5'in Türkiye pazarına geleceğini doğruladı.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak öne çıkan model, açıldığında yalnızca 4,21 mm, kapatıldığında ise 8,93 mm'lik kalınlığa sahip.

Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor.

Şubat ayında piysaaya çıkan OPPO Find N5 için Türkiye yolları göründü. Üst düzey özelliklere sahip olan ve şu anda dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını elinde taşıyan cihaz çok yakında ülkemizde de raflarda boy göstermeye başlayacak.

Yakın zaman önce yine OPPO’nun bir başka akıllı telefon modeli olan orta seviye A5 Pro cihazını da Türkiye pazarına getireceği ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi de global çapta piyasadaki en güçlü katlanabilir telefonlardan biri olan Find N5’i ülkemizde kullanıcılarla buluşturacak.

OPPO Find N5 modeli için Türkiye fiyatı henüz duyurulmadı. Fakat cihaz şu anda OPPO’nun resmi internet sitesinde listeleniyor. Cihazın önümüzdeki günlerde resmen satışa sunulmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

OPPO Find N5 teknik özellikleri

Dahili ekran: 2248 x 2480 piksel çözünürlük ve 2100 nit parlaklık ile 8.12″ 120Hz LTPO OLED

2248 x 2480 piksel çözünürlük ve 2100 nit parlaklık ile 8.12″ 120Hz LTPO OLED Harici ekran: 2.616 x 1.140 piksel çözünürlük ve 2.450 nit parlaklık ile 6,62 inç 120 Hz LTPO OLED

2.616 x 1.140 piksel çözünürlük ve 2.450 nit parlaklık ile 6,62 inç 120 Hz LTPO OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Dahili depolama alanı: 512 GB UFS 4.0

512 GB UFS 4.0 Ön kameralar: 21 mm ile 8 MP f/2.4 dahili ekran kamerası, 21 mm ile 8 MP f / 2.4 harici ekran kamerası

21 mm ile 8 MP f/2.4 dahili ekran kamerası, 21 mm ile 8 MP f / 2.4 harici ekran kamerası Arka kamera: 89º, f/1.8 ve optik stabilizasyona sahip 50MP 7 elemanlı geniş birincil sensör, 116º, f/2.2 ve optik sabitlemeye sahip 8MP 5 elemanlı ultra geniş sensör ve 3x zoom/optik sabitlemeye sahip 50MP f/2.7 telefoto sensör

89º, f/1.8 ve optik stabilizasyona sahip 50MP 7 elemanlı geniş birincil sensör, 116º, f/2.2 ve optik sabitlemeye sahip 8MP 5 elemanlı ultra geniş sensör ve 3x zoom/optik sabitlemeye sahip 50MP f/2.7 telefoto sensör Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil

80W hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil Bağlantı: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.1 2. nesil, NFC ve GPS.

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.1 2. nesil, NFC ve GPS. İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15.0.1 (4 yıl güncelleme garantisi)

Android 15 tabanlı ColorOS 15.0.1 (4 yıl güncelleme garantisi) Boyutlar: 160,87 x 145,58 x 4,21 mm (açıkken) / 160,87 x 74,42 x 8,93 mm (kapalıyken)

160,87 x 145,58 x 4,21 mm (açıkken) / 160,87 x 74,42 x 8,93 mm (kapalıyken) Ağırlık: 229 gram

229 gram Renk seçenekleri: Kozmik Siyah, Puslu Beyaz ve Alacakaranlık Moru

Açıldığında sadece 4,21 mm, kapatıldığında ise 8,93 mm kalınlığında olan cihaz, karşılaştırma açısından bir kalem kadar ince ve sadece 229 gram ağırlığında.

Bunun kalınlığı yüzde 26 oranında azaltılan 3D baskılı titanyum kaplamalı yeni menteşe sistemi sayesinde mümkün olduğu söyleniyor. Ayrıca 2200 MPa’lık yüksek dayanımlı çelikle güçlendiriliyor. Telefonun çerçevesi, dayanıklılığı yüzde 30 oranında artıran uçak sınıfı 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

Bu kombinasyon, OPPO Find N5’i IPX9 sertifikasına sahip dünyanın ilk katlanabilir telefonu haline getiriyor. Dış ekran da yüzde 20 daha dayanıklı olan ultra ince nanokristal camla güçlendiriliyor.

OPPO Find N5’in 6.62 inçlik dış ekranı 1 ila 120 Hz değişken yenileme hızına, 2.450 nite kadar parlaklığa ve 2.616 x 1.140 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda HDR10+ ve HDR Vivid destekleri mevcut. Dahili ekran ise aynı özelliklere sahip 8.12 inç boyutunda geliyor.

Qualcomm’un en güçlü çipi olan Snapdragon 8 Elite’den güç alan OPPO Find N5 modeli 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ve katlanabilir cihazın inceliğini korumak için iki parçaya bölünmüş 5.600 mAh silikon-karbon pil ile geliyor. Ayrıca USB-C üzerinden 80W ve Qi kablosuz üzerinden 50W hızlı şarj özelliği sunuluyor.

Kamera kısmına geldiğimizde her ekranda 8 MP’lik bir selfie kamerası (f/2.4) karşımıza çıkarken, ana kamerada 3 adet sensör yer alıyor. Bunlar 50 MP geniş birincil, 8 MP ultra geniş ve 3x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens olarak karşımıza çıkıyor. Hepsinin optik sabitleme özelliğine sahip olduğunu da eklemekte fayda var.