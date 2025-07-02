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    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 duvar kağıtları ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE'nin duvar kağıtları ortaya çıktı.
    Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE
    • Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE, 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
    • Merakla beklenen cihazların duvar kağıtları lansmana günler kala ortaya çıktı.

    Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonları için bekleyiş neredeyse sona erdi. Şirketin merakla beklenen cihazları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket bu cihazları 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor.

    Sunum sırasında, çeşitli kullanıcı grupları için tasarlanmış üç farklı modelin tanıtımıyla katlanabilir akıllı telefon pazarı için önemli gelişmelere şahit olacağız. Duyurulan başrol oyuncuları azaltılmış kalınlık, yeni nesil işlemciler ve geliştirilmiş fotoğraf bölmesi gibi güncellemeler getirecek olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 olarak karşımıza çıkacak.

    Bunlara çok ilginç bir yenilik de eşlik edecek. Katlanabilir telefon pazarını daha geniş bir kitleye ulaştıran bir versiyon olan Galaxy Z Flip 7 FE cihazı da piyasaya sunulacak. Her üç modelin de Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 güncellemesi ile gelmesi; bu sayede en son kullanıcı deneyimini sunması bekleniyor.

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    Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE duvar kağıtları sızdı

    Resmi lansman etkinliğine günler kala YTECHB, cihazların duvar kağıtlarını yayınlayarak yeni tasarımlara özel bir ilk bakış sağladı. Ortaya çıkan görüntüler, Samsung’un yeni serisi için seçtiği stile dair önemli ipuçları sağlıyor.

    Duvar kağıtları, bu cihazların yedinci neslini kutlayan, 7 rakamını hafifçe anımsatan bir tasarımla minimalist ve sade görünüyor. Şimdiye kadar sızdırılan renk şemaları iki taneyle sınırlı durumda. Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 için zarif bir Blue Shadow ve Galaxy Z Flip 7 FE modeli için ise siyah bir seçenek mevcut.

    Yeni katlanabilir telefonların dokunuşuyla akıllı telefonlarını kişiselleştirmek isteyenler için duvar kağıtları yüksek çözünürlükte indirilmeye hazır durumda. Galaxy Z Fold 7’nin duvar kağıdı, uzatılmış dış ekranlar için mükemmel olan 2376 x 968 piksel çözünürlüğe sahip.

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    Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleri için duvar kağıtları ise 2400 x 1080 piksel olarak mevcut. Görüntüleri indirebilirsiniz. Bunları kolayca kilit ekranı veya ana ekran için arka plan olarak ayarlayabilir, akıllı telefonunuza yeni Samsung neslinden bir parça getirebilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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