Samsung Galaxy Z Flip 7 FE teknik özellikleri belli oldu

Samsung çok yakında yeni bütçe dostu katlanabilir telefonunu tanıtacak.

Galaxy Z Flip 7 FE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Fiyat-performans deneyimini ön planda tutacak cihaz, yılın ikinci yarısında piyasaya sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung daha uygun fiyatlı katlanabilir telefon modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 7 FE hakkında ortaya çıkan sızıntılar her geçen gün artmaya devam ediyor. Sektöre yakın kaynaklar, uzun zamandır beklenen bu modele dair ön bakış sunan teknik detayları gözler önüne seriyor.

Fiyat-performans odaklı bir katlanabilir telefon deneyimine kapı aralayacak Galaxy Z Flip FE modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde göz alıcı tasarımı sızdırılan model, gelen son raporlarla birlikte bizlere daha somut ayrıntılar sunuyor.

Bütçe dostu Galaxy Z Flip 7 FE’nin özellikleri ortaya çıktı

GalaxyClub’ın aktardığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 7 FE’nin uluslararası versiyonu (SM-F761B) kalbinde daha önce Galaxy S24 FE‘de de gördüğümüz Exynos 2400e yonga setini taşıyacak. 8 GB RAM kapasitesi ile birlikte üretim maliyetlerini kontrol altında tutarken günlük operasyonları aksatmadan yürütebilecek bir performans ortaya çıkıyor.

Bu bileşenin benimsenmesi amiral gemilerinin beğenilen özelliklerini, dikkatli bir teknik özellik seçimi ve düşük bir fiyat aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaştırmak için tasarlanan Fan Edition (FE) modellerinin stratejisini takip edecek.

Exynos 2400e çipinin tercih edilmesi bir süredir ortalıkta dolaşan söylentileri doğruluyor. Samsung’un net bir stratejik yönelime sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Mobil fotoğrafçılar için cihazda 12 MP ana kamera ve 12 MP geniş açılı kameradan oluşan çift arka sensöre yer verilecek. Selfie ve video iletişim ihtiyaçları için 10 MP’lik bir dahili kamera karşımıza çıkacak.

2023 yılında piyasaya çıkan Galaxy Z Flip 5’te yer alan kamera sistemine benzer bir deneyim sunulacak. Samsung’un FE’yi daha düşük bir fiyat aralığında konumlandırmak için gerekli olan, iyi test edilmiş ve yaygın olarak bulunan bileşenleri kullanarak maliyetleri optimize etmesine olanak tanıyacak bir seçimde bulunulacak.

Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7 FE modelinin 25W civarında hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Uygun fiyatlı katlanabilir telefon arayanlar için öne çıkacak bu model, yılın ikinci yarısında amiral gemileri Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 ile birlikte resmiyet kazanacak.