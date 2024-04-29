Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 bazı ülkelere Exynos çipiyle gelecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos çiplerini daha fazla cihaza yerleştirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinin yanı sıra belirli ülkelerde Exynos 2400 çipiyle karşımıza çıkmıştı. Şirketin bu stratejisi, yeni nesil katlanabilir telefon ailesinde de uygulanacak.

Samsung’a yakın bir kaynak olarak bilinen IT Chosun adlı Koreli internet sitesinin iddialarına göre bu yaz piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri belirli ülkelerde Exynos 2400 yonga setiyle raflara gelecek. Şirket artan döviz kuru sebebiyle maliyeti azaltmak için böyle bir çözüm yolu izleyecek.

Samsung katlanabilir telefonlarda maliyetlerini azaltmak istiyor

Daha önce de çeşitli kaynaklar tarafından Samsung’un bazı bölgelerde maliyeti azaltmak için böyle bir çözüm stratejisi uygulayacağı öne sürülmüştü. Gelen son raporlar, bu ihtimali daha da kuvvetlendirmeye başladı.

Cihazlarda yalnızca Snapdragon işlemcilerin yer alması, döviz kurunun yüksek olmasından dolayı şirketin maliyetlerinin yükselmesine sebep oluyor. Bu nedenle şirket, maliyetlerini dengeleyerek mümkün olan en yüksek performansı kullanıcılarla buluşturmaya odaklanıyor.

Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400 yonga seti, selefi olarak bilinen Exynos 2200 çipine göre çok daha gelişmiş bir performans ve verimlilik vaat ediyor. Fakat yine de Exynos 2400 için yapılan karşılaştırma testlerinde Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi Samsung’un çipine göre daha yüksek bir performans sergiliyor.

Galaxy Z Fold serisine Ultra sürümü dahil edilecek

Samsung’un bu yaz piyasaya süreceği yeni katlanabilir telefon ailesi şimdiden büyük bir heyecan yarattı. İnovatif şık tasarımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görülen bu modeller, aynı zamanda yüksek performanslarıyla da kullanıcı dostu bir deneyime ev sahipliği yapacak. Ancak seriye dahil olacak yeni bir model, performans konusunda serinin en gelişmiş seçeneği olarak lanse edilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra adı altında karşımıza çıkması beklenen yeni premium segment katlanabilir telefon modeli, tahminlere göre Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinden güç alacak. Galaxy Z Fold 6 modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy’nin yanı sıra ayrıca Exynos 2400 işlemcili bir modele yer verilecek.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Galaxy S24 ve S24 Plus modelleri de farklı bölgelerde bu iki işlemciyle piyasaya sürülmüş; ancak serinin en gelişmiş seçeneği olan Galaxy S24 Ultra küresel çapta yalnızca Snapdragon çipiyle donatılmış halde listelenmişti. Aynı yaklaşımı şirketin yeni katlanabilir telefonlarında da görmek mümkün olacak.

Merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlar 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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