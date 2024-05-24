Samsung Galaxy Ring yüksek fiyatı ile birçok kişi için “hayal” olacak

Giyilebilir teknoloji pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Teknoloji dünyasında yeni trendlerden bir tanesi olan akıllı yüzükler, son zamanlarda birçok markanın radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Black Shark ilk akıllı yüzüğünü tanıtırken, Xiaomi ise bu segmente girmek için hazırlıklara devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra Samsung’un da Galaxy Ring ile bu pazara yön vermek istediği biliniyor.

MWC 2024‘te hakkında çok sayıda yeni bilgi açıklanan Samsung akıllı yüzüğü için geri sayım başladı. Yakın zaman önce ortaya çıkan raporlar, yüzüğün dokuz farklı boyut seçeneğine sahip olacağına işaret etmişti. Gelen son raporlar ise Galaxy Ring modelinin yüksek fiyatı ile sınırlı bir tüketici kitlesini hedef alacağı ortaya çıktı. Cihazın dudak uçuklatan fiyatlarla alıcılarla buluşacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar olacak?

Yaptığı sızıntılarla adından söz ettiren Yogesh Brar’ın iddialarına göre Samsung Galaxy Ring cihazının fiyatı Amerika Birleşik Devletleri pazarında 300 ila 350 dolar arasında olacak. Güncel kur oranına göre bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL’ye tekabül ediyor. Bunun yanı sıra şirketin bazı yüzey ve boyut seçenekleri için ek ücret talep edebileceği de öne sürülüyor.

Fiyat konusunda Galaxy Watch serisi akıllı saat cihazlarıyla benzer rakamlardan alıcılara hitap etmesi beklenen ürün, bu anlamda akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor. Cihazın işlevsellik açısından akıllı saatlerden farklı olarak neler getireceği, fiyatının karşılığını verip veremeyeceği şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Samsung’un akıllı yüzüğü aylık abonelik sistemi sunmayacak

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Ring, akıllı yüzük pazarının önde gelen seçeneklerinden bir tanesi olan Oura Ring 3 ile doğrudan rekabet edecek. 300 dolar fiyat etiketiyle satılan Oura Ring 3’ün ayrıca tüm sağlık izleme özelliklerine erişmek için kullanıcılardan ekstra aylık 6 dolar ücret talep ettiği biliniyor. Fakat Samsung’un böyle bir kısıtlama uygulamayacağı tahmin ediliyor.

Yüksek fiyatı ile dikkat toplayacak Samsung Galaxy Ring, yine de iddialara göre rakibi Oura Ring 3 gibi aylık bir ücretlendirme sunmayacak. Şirketin herhangi bir abonelik sistemi planlamadığı, tüm sağlık takibi özelliklerini herkese açacağı öne sürülüyor.

Giyilebilir teknoloji pazarına yön vermesi beklenen Galaxy Ring’in çıkış tarihi için 10 Temmuz’a işaret ediliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da şirketin Paris’te düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı yüzüğünü piyasaya süreceği öne sürülmekte. Etkinlikte tanıtılacak diğer ürünler arasında ise şirketin yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 yer alacak. Öte yandan yine aynı etkinlikte Galaxy Watch 7 akıllı saati ve Galaxy Buds 3 kablosuz kulaklık modeli de duyurulacak.

Peki ya siz Samsung Galaxy Ring modelinin iddia edilen 300-350 dolarlık satış fiyatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz böyle bir ürüne para vermek ve kullanmak ister miydiniz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.