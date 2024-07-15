Samsung Galaxy Z Flip 6 serideki Expert RAW destekli ilk telefon olacak

Serinin her yeni modelinde bir dizi iyileştirme ile karşımıza çıkmaya devam eden Galaxy Z Flip serisi katlanabilir kapaklı bir telefon arayan tüketiciler için öne çıkan en ideal seçeneklerden bir tanesi olarak görünüyor. 10 Temmuz tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulan Galaxy Z Flip 6 cihazı da birçok iyileştirmeyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Kamera setinde telefoto lens olmamasına rağmen cihaz önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların fotoğraf çekerken Expert RAW ve astrofotografi özelliklerinden yararlanabileceği ifade ediliyor. Mobil fotoğrafçılar için çok sayıda ayrıcalıklı işleve ev sahipliğinde bulunan ürün, gelen bu iyileştirmelerle birlikte rakiplerinin önüne geçmek istiyor.

Galaxy Z Flip 6 astrofotografi ve Expert RAW desteği sunuyor

Samsung Community’de yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Flip 6 serinin Expert RAW uyumlu ilk cihazı olarak öne çıkıyor. Expert RAW ve astrofotografi modları kullanıcıların fotoğrafçılık yeteneklerini artırmaya yardımcı oluyor. Katlanabilir telefon pazarında dikkatleri üzerinde toplayan son model, karanlıkta insanların fotoğraf çekmelerine ve gece saatlerinde gökyüzünü arka plan olarak kullanmanıza imkan sağlıyor.

Mobil fotoğrafçıları oldukça memnun eden bu özellik, gece gökyüzünde uzun pozlama yapıldığında yıldızları ve gök cisimlerini daha da görünür bir hale getiriyor. Bu sayede kullanıcıların olağanüstü gökyüzü fotoğrafları çekmelerine olanak tanınıyor. Öte yandan şirket, Galaxy Z Flip 6 kullanıcılarının Expert RAW ile çektiği RAW DNG dosyalarını Galeri’de yerel olarak düzenleme imkanına sahip olacakları ifade ediliyor.

Expert RAW özelliği ISO, deklanşör hızı ve daha fazlasını manuel olarak kontrol edebileceğiniz bir dizi ayar seçeneğiyel geliyor. Tüm bunların yanı sıra Samsung bu mod ile çekilen görüntüleri yapay zeka (AI) ile iyileştirdiğini de söylüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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