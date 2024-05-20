Samsung Galaxy Z Flip 6 kamera setinde önemli bir sıçrama yaşayacak

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları için geri sayım başladı. 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde şirketin yeni nesil katlanabilir cihazları karşımıza çıkacak. Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6 şık tasarımıyla ilgi odağı haline gelmeyi hedeflerken, aynı zamanda gelişmiş kamera performansıyla da öne çıkmayı amaçlıyor.

Lansman etkinliği için artık oldukça sınırlı bir süre kalan Galaxy Z Flip 6 modelinin kamera detayları gün yüzüne çıktı. Gelen raporlara göre cihaz, serinin bir önceki modeline kıyasla ciddi iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Kamerada önemli bir sıçramaya hazırlanan şirket, üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimini kullanıcılarla buluşturacak.

Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli 50 MP ana kamera ile gelecek

91Mobiles’ın haberine göre Camera FV-5 platformundan yeni bir onay alan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli, SM-F741B model numarasıyla karşımıza çıkarak hakkında birçok ipucu verdi. Platformda yer alan bilgilere göre cihazın 50 MP’lik bir ana kameraya sahip olacağı ve 12,5 MP’lik keskin görüntüler elde etmeye yardımcı olacak bir piksel gruplama teknolojisiyle geleceği ifade ediliyor.

Güçlü kamerası ile rakiplerinin önüne geçmeyi planlayan Galaxy Z Flip 6, daha fazla ışık yakalamak için birden fazla pikselin tek bir pikselde birleştirilmesine imkan sağlayacak. Böylelikle en kötü ışık senaryolarında bile kaliteli ve son derece keskin görüntüler ortaya konacak.

Hem optik hem de dijital stabilizasyon desteğiyle sunulacak ana kamerada f/1,8 diyafram açıklığı ve 5,4 mm odak uzaklık bulunacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 5’te aynı f/1,9 diyafram açıklığı yer alıyor, fakat piksel gruplama teknolojisini desteklemeyen 12 MP’lik bir ana kamera sunuluyordu. Serinin yeni modelinde ciddi bir kamera iyileştirmesi sunacak şirket, görüntü kalitesinde gözle görülür bariz bir artış sağlayacak.

10 Temmuz tarihinde duyurulacak

10 Temmuz tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak yeni Samsung telefonu yakın zaman önce Hindistan’dan BIS sertifikası da aldı. Cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı doğrulandı.

Daha önce bu işlemciyi Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Sony Xperia 1 VI, Vivo X100 Ultra, Meizu 21 Pro ve Asus ROG Phone 8 Pro gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Peki ya sizin Samsung Galaxy Z Flip 6 ile ilgili beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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