Samsung Galaxy Z Flip 6, 50 MP ana kamerayla gelebilir

Teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz’da Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirdiği ‘Galaxy UNPACKED’ isimli ürün tanıtım etkinliğinde, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 adlı yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıttı. Sırasıyla 999 dolar ve 1,799 dolar başlangıç fiyat etiketlerine sahip olan yeni cihazlar, Samsung’un katlanabilir telefon serisinin beşinci nesli olarak karşımıza çıktı.

Yeni ve genişletilmiş ekranıyla dikkatleri üzerine toplayan Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4’te bulunan panelin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde, 3,4 inçlik bir ekran harici ekran ile sahneye çıkarken, aynı zamanda menteşe tasarımı ve gövde yapısı konusunda da selefine göre daha gelişmiş bir mobil cihaz olarak kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Fakat Galaxy Z Flip 5’in 12 Megapiksel değerindeki ana kamerası, Samsung’dan çok daha fazlasını bekleyen kullanıcıların hedefine oturdu. Gelen bilgiler ise Samsung’un bir sonraki modelde bu durumu telafi edeceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6, 50 Megapiksel ana kameraya sahip olabilir

Samsung ile ilgili paylaştığı ve çoğu zaman da doğru çıkan iddialarıyla tanınan SamMobile sitesinin haberine göre, Güney Koreli teknoloji şirketi Galaxy Z Flip 6 modeli ile birlikte kullanıcılarının beklentisini bu sefer karşılayacak. Gelen son bilgiler, önümüzdeki yıl tanıtılacak olan katlanabilir akıllı telefonun 50 Megapiksel değerinde bir ana kameraya ev sahipliği yapacağı ihtimalinden bahsediyor.

Esas olarak kaynaklarda direkt olarak “Galaxy Z Flip 6” ismi geçmiyor. Bunun yerine kod adı “B6” olarak ortaya çıkan ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olan bir cihazdan bahsediliyor. Önceki model olan Galaxy Z Flip 5’in kod adının “B5” olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ise, bahse konu olan “B6” rumuzlu cihazın da Galaxy Z Flip 6 olduğu ihtimali değerlendirmeye alınıyor.

Nitekim Samsung’un Galaxy Z Flip 6’da yapacağı iddia edilen bu büyük iyileştirme esasen çok da sürpriz olmayacak. Çünkü, hatırlatmak gerekirse şirket Galaxy Z Flip 5’te kullandığı 12 Megapiksel kamera sensörünün aynısına Z Flip 4’te de yer vermişti. Yani iki telefonun kamera donanımı da kağıt üzerinde aynıydı diyebiliriz. Bu sebeple de bir sonraki modelde daha yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne geçiş yapılacak olması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İşlemcisi de yenilenecek

Öte tarafta Galaxy Z Flip 6 cihazında değişen tek şey kamera yapısı olmayacak. Yeni katlanabilir telefon, Android tarafındaki en güçlü işlemcilerden biri olarak kabul edilen Snapdragon çipinin en son versiyonuyla donatılacak. Kaynaklara göre Z Flip 6, 4nm fabrikasyon süreciyle üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden gücünü alacağını öne sürüyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni Samsung telefonunda pil kapasitesi ile ekran çözünürlüğü ve kalitesi konusunda da iyileştirmeler yapılacağı, gelen bilgiler arasında yer alıyor. Elbette ki iddiaların doğru olup olmadığına dair yorum yapmak için henüz çok erken zira yeni katlanabilir cihazların en erken 2024’ün Temmuz ayından önce piyasaya çıkması beklenmiyor.