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    Samsung Galaxy Unpacked tarihi açıklandı: Yeni katlanabilir telefonlar yolda

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 modellerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen açıkladı.
    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8
    Görsel: PhoneArena
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    • Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini 22 Temmuz 2026 tarihinde düzenleyeceğini resmen doğruladı.
    • İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecek etkinlikte yeni katlanabilir telefonlar tanıtılacak.
    • Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8, gelişmiş Fold 8 Ultra ve zarif tasarımlı Flip 8 modelleri piyasaya çıkacak.
    • Katlanabilir telefonların yanı sıra Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatleri de duyurulacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları için artık geri sayım başladı. Şirket, yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşeceğini resmen doğruladı. Merakla beklenen lansman, İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenecek.

    Tahmin edildiği üzere etkinliğin başrol kahramanları, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon cihazları olacak. Bununla birlikte lansman etkinliği, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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    Yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi cihazlar tanıtılacak?

    Samsung’un yeni Galaxy Unpacked lansmanı bir dizi sürprize ev sahipliği yapacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 modelleri sahneye çıkacak.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli, geçen yılki Galaxy Z Fold 7’nin doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacak. Galaxy Z Fold 8 ise aslında seriye yeni eklenen bir üye olacak. Bu cihaz, Huawei Pura X Max modeline doğrudan rakip olacak ve “pasaport” şeklinde bir tasarımla gelecek.

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    Bununla birlikte Unpacked etkinliği yalnızca esnek ekranlı telefonlarla da sınırlı kalmayacak. Samsung ayrıca yeni Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatlerini de piyasaya duyurmaya hazırlanıyor. Öte yandan akıllı saatin “Classic” modelinin bu nesilde yer almaması ve ancak 2027’de geri dönmesi muhtemel görünüyor.

    Samsung henüz yeni ürünlerinin özelliklerini ya da ilk fiyatlarını doğrulamadı. Fakat telefonlar için önerilen fiyatların 1.200 dolar ila 2.100 dolar arasında olması bekleniyor. Ürünlerin satışının ise duyurudan iki hafta sonra, yani 5 Ağustos’ta başlayacağı belirtiliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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